Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "Solo actuando en coordinación con el Gobierno tenemos credibilidad con los ciudadanos"

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) dice que nunca se imaginó que sería alcalde de Madrid en medio de un estado de alarma. El regidor atiende a eldiario.es. por teléfono desde su casa de la capital, lugar desde el que trabaja en los últimos días para "dar ejemplo".

Su gestión en esta crisis está siendo aplaudida por amplios sectores por no entrar en la confrontación con el Gobierno de España sobre las medidas adoptadas y buscar la colaboración.

Creo que hay una valoración positiva del trabajo de todo el equipo de gobierno en Madrid. Lo que tuvimos claro al saber que nos enfrentábamos a una emergencia sanitaria, como ahora nos vamos a enfrentar a la económica, es que íbamos a tener que pedir enormes sacrificios a los ciudadanos. También tuvimos claro que solo actuando en coordinación con las instituciones -con el Gobierno, con la Comunidad de Madrid- íbamos a tener la credibilidad suficiente para que los ciudadanos asumieran los sacrificios que se les están imponiendo.

Pablo Casado, el presidente de su partido (PP), sin embargo, sí ha criticado la gestión de Pedro Sánchez. ¿Es un error?

Discrepo sobre que ha tenido una posición más crítica. Ha dejado claro el apoyo a las medidas adoptadas por parte del Gobierno. Pero también alguna crítica es posible hacer desde el punto de vista constructivo. Lo digo de otro modo. Ayer me reuní con Más Madrid y con el PSOE y a los minutos veo un titular que dice: Más Madrid advierte de la lentitud del Ayuntamiento en la adopción de ciertas medidas. No me lo tomé mal. Oye, a lo mejor tienen razón. No están deshaciendo ningún tipo de un unión, no están diciendo a los ciudadanos que lo estamos haciendo fatal, sino que hay determinadas decisiones que tenemos que adoptar con mayor rapidez y flexibilidad.

Por eso, yo no entiendo que Pablo Casado haya hecho una crítica descarnada ni nada por el estilo. Lo que ha dicho es: estamos con vosotros, pero si hay algo que falla hay que tratar de mejorarlo. Pablo Casado tiene mi apoyo. Ha estado a la altura como jefe de la oposición y con sentido de Estado. Que me digan una medida que Pablo Casado no haya apoyado desde que empezó el estado de alarma. En eso me identifico con él.

¿Cómo están respondiendo los madrileños al estado de alarma?

A mi modo de ver se está respondiendo muy bien. El primer día pusimos 198 sanciones. El lunes, con mayor flujo de gente porque era día laborable, hemos puesto 234. La Policía Municipal tiene una presencia intensiva a pie de calle, por lo tanto es un porcentaje inapreciable de madrileños a los que se está parando y sancionando.

Además, la utilización del vehículo privado ha bajado un 65% pero es que la demanda de los autobuses de la EMT ha bajado un 85%. Por lo tanto la población es consciente de que aquí hay dos problemas: los desplazamientos y la concentración de personas. Los madrileños deben quedarse en sus casas y lo están haciendo. Cuando miremos atrás y veamos la entidad del desafío al que nos hemos enfrentado y hemos superado creo que como sociedad y como madrileños podremos estar orgullosos.

¿Cuánto tiempo pronostica que se mantendrán las medidas restrictivas?

Me atengo a que las medidas durarán según lo que pase desde el punto de vista sanitario. Nos dio dos fechas el consejero de Sanidad: el 26 de marzo en primer término y el 15 de abril en un segundo. Nos tenemos que guiar por eso. Ojalá las medidas nos permitan llegar a esas fechas con los escenarios previstos por parte de las autoridades sanitarias.

Dicho lo cual, en el caso de que no sea así, que nadie dude que habrá que adoptar medidas más restrictivas y hay que estar preparado. Ahora, lo más importante es que llegar a esas fechas depende de nosotros, que cumplamos nuestras obligaciones y deberes como ciudadanos. El éxito depende de que todo el que se tenga que quedar en casa, se quede en casa; y quien salga lo haga con todas las precauciones.

Ya se han conocido algunas medidas del Gobierno para amortiguar los efectos de la crisis sanitaria y del estado de alarma. ¿Qué le parece la moratoria impuesta a la banca en el pago de las hipotecas a los afectados por el Covid19?

En primer lugar la protección social es más necesaria que nunca. Es imprescindible que protejamos a las personas afectadas por la crisis económica como consecuencia de la situación. La segunda vía es afrontar desde el punto de vista económico la situación de emergencia. La moratoria entra dentro de la primera vía. Es una solución en el ámbito de la protección social. Pero debe hacerse en coordinación con las entidades bancarias porque tenemos un sistema financiero que no está atravesando una situación fácil. Si se hace en colaboración, es una de esas medidas que va a ser inevitable adoptar si no queremos dejar a nadie atrás.

¿Qué le pide como alcalde al Gobierno de España?

Si tuviera una petición concreta sería la de suministro de material. Se lo hemos solicitado. Somos conscientes de la dificultad. Tenemos a los cuerpos de Emergencias, Samur, Bomberos, Policía Municipal, la funeraria, los servicios sociales... Necesitamos urgentemente que esos suministros lleguen. Entendemos las prioridades desde el punto de vista sanitario, pero todo puede ser compatible. Es inaplazable.

¿Hay falta de materiales de protección en los servicios esenciales?

No tenemos la capacidad de adquirir por nosotros mismos Todo se centraliza en el Gobierno. Es cierto que estamos recibiendo muchos ofrecimientos. Si pudiéramos agilizar la tramitación de esos ofrecimientos de empresas y particulares de mascarillas y guantes, pero tiene que dar el visto bueno el Ministerio de Sanidad. Por eso pedimos que, ya sea por vía suministros o vía autorizaciones rápidas, se haga para aliviar una situación complicada. En este momento estamos cubriendo las necesidades básicas pero nos gustaría dar todos los elementos imprescindibles para minimizar el contagio. Además solo se pueden usar una serie de ocasiones y necesitamos renovarlo.

¿El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto tomar más medidas en los próximos días?

Nosotros vamos en el día a día con la mirada puesta en que si hay que adoptar otras medidas, tendrán que ser adoptadas. La mayoría serán competencia del Estado o de la comunidad autónoma y algunas nuestras. Insisto, las medidas tienen que girar sobre los desplazamientos y la concentración de personas. Cuando más respetamos estas limitaciones, antes podremos salir.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha mostrado hoy un pabellón habilitado en IFEMA para acoger a personas sin hogar, pero no lo pueden poner en marcha.

Las personas sin hogar son una población sin garantías sanitarias que deben ser especialmente cuidados. No pueden estar en las calles porque, además, puede haber concentraciones y focos de contagio. Para habilitar IFEMA necesitamos que la UME nos eche una mano. Y creo que así será en el marco de colaboración y vista la especial necesidad y vulnerabilidad.

Los colectivos ciclistas han criticado la suspensión del servicio de Bicimad al considerar la bicicleta un modo seguro de viaje que evita el transporte público en el estado de alarma. ¿Por qué han tomado esta decisión?

Básicamente porque el número de viajes que se estaban realizando era muy escaso con necesidades de transporte público muy cubiertas. Con un 85% menos de viajeros en EMT se está manteniendo el mismo número de autobuses. Con esto permitíamos, además, que 100 personas, los trabajadores de Bicimad, pudieran irse a casa y así evitaran riesgos como consecuencia de esto.

Por otra parte, tenemos muy complicado garantizar la higiene de todas y cada una de las bicicletas públicas de la ciudad de Madrid. Puede suponer distraer recursos que consideramos necesarios en otros ámbitos. Entiendo la controversia al respecto, pero las decisiones en este escenario inesperado tienen que ser una ponderación de intereses y en esta ponderación nos parecía más razonable suprimir Bicimad.

¿Qué le parece que la Comunidad de Madrid haya incorporado a Antonio Burgeño, la persona que ideó la privatización sanitaria frenada en los tribunales, al frente de la gestión de la epidemia en Madrid?

Me parece que es una persona que tiene conocimientos y capacidad para estar en el comité correspondiente de esta crisis. Yo creo que no sobra nadie. Al margen de las discrepancias de algunos con las políticas seguidas por Antonio Burgeño en el pasado, no sobra nada para ayudar en la gestión. Y que Antonio tiene experiencia en la sanidad es indudable.