Almeida confirma que las terrazas sobre aparcamientos desaparecerán salvo una recaída en la pandemia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insiste en que las terrazas sobre aparcamientos desaparecerán de la ciudad el 31 de diciembre, pero ahora deja la decisión condicionada a las "circunstancias excepcionales" de la pandemia tras el choque con Ciudadanos, su socio de Gobierno, partidiario de otorgar carácter permanente a la colocación de mesas y sillas sobre bandas de estacionamiento. El negocio no es nada desdeñable: la mitad de los nuevos permisos concedidos por el Ayuntamiento a raíz de la pandemia se dan en espacios dedicados originariamente al aparcamiento de coches.

"Concedimos las autorizaciones previendo que el 31 de diciembre la situación pudiera ser diferente. La decisión sólo podrá variar en función de si siguen concurriendo circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento de las terrazas", ha matizado el primer edil tras una visita a Fitur, que a renglón seguido ha defendido la "paciencia infinita" de los vecinos "privados de plazas de aparcamiento". El también portavoz nacional del Partido Popular, la formación que construyó toda la campaña autonómica sobre la "libertad" de poder ir a tomarte una caña tras una jornada de trabajo y se ganó el favor de los hosteleros, advierte ahora de las "molestias" que la "multiplicación" de las terrazas genera a los vecinos.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha respondido que "mantener los puestos de trabajo el 31 de diciembre va a seguir siendo el principal objetivo" en un "escenario complicado". "La asociación Hostelería Madrid dice que tres trabajadores no han ido al ERTE por cada terraza", ha expresado la número dos del Ayuntamiento de Madrid ante la prensa en las instalaciones de Fitur.

La fecha del 31 de diciembre, ha recordado Almeida, "no la dijo el alcalde sino la comisión de terrazas" ante la caída del estado de alarma el 9 de mayo. El nuevo plazo se fijó entonces, aunque Ciudadanos considera que "algunas cosas han llegado para quedarse". Coincide también la oposición de Más Madrid en "no devolver el espacio a los coches". "No podemos dar marcha atrás frente a otras ciudades europeas donde hay mayor reparto del espacio público. El 80% del espacio libre está reservado al vehículo privado cuando solo el porcentaje de desplazamientos en este medio de transporte es del 30%. El espacio ganado hay que mantenerlo, pero no solo para poder terrazas", dijo la portavoz Rita Maestre.