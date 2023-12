Almeida disculpa que el presidente del pleno no expulsase a Ortega Smith pero insiste en que deje el acta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que entre los casos de Javier Ortega Smith, que el pasado viernes lanzó una botella de agua contra el edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, y el de Daniel Viondi, el concejal socialista que le tocó a él la cara, hay diferencias y que por eso no considera que el comportamiento del presidente del Pleno, Borja Fanjul, del PP, haya sido inadecuado.

Según ha explicado, a Viondi “se le pidió por tres veces que se disculpara” y no quiso, por lo que Fanjul “aplicó el reglamento” y terminó pidiendo a los servicios municipales que le echaran. Fanjul de hecho incluso llegó a amenazar con llamar a la Policía Municipal para que le expulsaran.Y con Ortega Smith, según el alcalde, se hizo “lo que Rita Maestre pedía”, que fue solicitar al portavoz de Vox que pidiera perdón, algo que el dirigente de la extrema derecha no hizo sino que le limitó a decir que él pediría perdón si también lo hacía Eduardo Rubiño.

Almeida, que ha visitado este martes el obrador Pan Delirio, en el barrio de Tetuán, donde ha degustado sus típicos roscones de Reyes, no obstante, cree que Ortega Smith debe dimitir y ha dejado la puerta abierta a apoyar una reprobación por su conducta si los dos grupos de la izquierda, PSOE y Más Madrid, la presentan como advirtieron tras el grave incidente del pasado viernes en el Pleno. Según ha adelantado, lo estudiarán “cuando se plantee una iniciativa de esas características”.

El alcalde también ha contestado a Vox, que le ha acusado de hacer “el juego a la izquierda”. A su juicio, el único “que hace el juego a la izquierda” es el propio Ortega Smith por darles “munición” al no entregar el acta, como le han pedido todos, incluido el PP. Excepto Vox, evidentemente.

El alcalde ha insistido en que la conducta de Ortega Smith es “plenamente reprobable”, pero luego ha cargado contra Rita Maestre: “Si la deriva de Más Madrid y de Rita Maestre es hacer un 'totum revolutum', una ensalada y tratar de sacar rédito político exclusivo para Más Madrid, ahí no nos tendrán. Si van por la línea de reprobar una conducta reprobable, ahí nos podremos encontrar”, ha señalado. Después ha insistido en que aunque el comportamiento del que fue su 'socio preferente' es “incalificable”, lo que “tampoco puede ser es que se los grupos de la oposición de izquierda se rasgue las vestiduras”.

El alcalde ha recordado que algunos de esos grupos entendían que “los escraches era jarabe democrático” o piensan que apoyar “una amnistía que amnistía expresamente terroristas”, o pactar con Bildu que “tiene a dirigentes de ETA en su dirección” es normal, pero no admiten que el PP pacte con Vox. “Para nosotros, la violencia es condenable con independencia de quién comete o ejerce la violencia”, ha añadido, asegurando que de los socialistas no acepta “ninguna lección” en ese sentido, justificando sus acuerdos con la extrema derecha.

“Nosotros no podemos pactar ni podemos acordar. No podemos hacer nada. Nosotros tenemos que resignarnos a que la izquierda gobierne en todo momento y bajo cualquier circunstancia y tenemos que aceptar la superioridad moral de la izquierda”, ha protestado. Pero luego ha advertido: “No nos vamos a resignar a que no podamos gobernar porque ellos digan que no podemos pactar, ni nos vamos a resignar a que tenga que gobernar permanentemente la izquierda porque nos dicen con quién podemos o con quién no podemos pactar. Ello son los que tiene que hacer un replanteamiento de los pactos”, ha zanjado el alcalde.

Este mismo martes, también se ha pronunciado de nuevo sobre el caso la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que ha reiterado que su grupo espera “que se tomen medidas y el concejal de Vox dimita de todos sus cargos”. También ha recordado que el PSOE se suma “a la petición de Más Madrid de dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, pues no estuvo a la altura, no tomó ninguna medida. No se le expulsó al concejal Ortega Smith, de hecho se le dio la palabra para poderse justificar hasta en tres ocasiones”, ha lamentado Maroto. “Los madrileños merecen que los políticos estemos a la altura de lo que se nos pide que es trabajar por Madrid y para Madrid”, ha finalizado antes de iniciar su visita a la comisaría Centro-Sur de Madrid para mostrar su apoyo a los servicios de seguridad en Madrid durante las fiestas navideñas, fechas durante las que ha solicitado “más refuerzos”.