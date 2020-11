Ayuso acusa a la izquierda de generar "alarmas" y "miedo" para que los ciudadanos no vayan a los hospitales

El hospital de pandemias de Valdebebas que inaugurará el Gobierno de la Comunidad de Madrid las próximas semanas ha centrado este jueves el control parlamentario a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno regional. La oposición ha criticado que el Ejecutivo vaya a inaugurarlo sin hacer una sola contratación de nuevo personal sanitario. Ayuso ha acusado entonces a la "izquierda" de querer "generar alarmas y confusión" para que los ciudadanos "no vayan a los hospitales".

"No hay cosa que les guste más a los líderes de la izquierda que generar alarmas confusión para que los ciudadanos no vayan a los hospitales, sientan miedo, sientan caos y a ver si nos confinan y nos cierran todo, que es como ustedes les gustaría gestionar todo esto", ha respondido la presidenta al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que había preguntado sobre la contratación del personal sanitario.

El plan de recursos humanos para el hospital Isabel Zendal consiste en primer lugar, en pedir profesionales "voluntarios" para incorporarse con carácter temporal a este nuevo hospital. Si esa vía no prospera, se hará "mediante la adscripción directa de los efectivos contratados durante el año 2020 por la Covid-19, en el caso de que no existan suficientes profesionales voluntarios y no se cubran la totalidad de los efectivos necesarios", informaba la Consejería de Sanidad este miércoles.

Sobre el voluntariado puesto en marcha para que médicos y enfermeros elijan trabajar en el nuevo centro la presidenta madrileña se ha preguntado: "¿No va a haber personal que quiera trabajar en un gran hospital y estrenarlo?".

Para Ayuso, estas críticas forman parte de una campaña para "desprestigiar" el Hospital Isabel Zendal, "como hicieron con Ifema", con el material sanitario que llegó de China o con "los hoteles medicalizados". "Han intentando siempre deshacer el relato de la Comunidad, de todo lo logrado para que siempre la culpa de todo lo sucedido no sea del virus sino de este Gobierno", ha lamentado, al tiempo en el que ha censurado que no se haya tenido en cuenta los "aciertos" que ha tenido.

Ayuso se enfrenta con Mónica García: "La curva en la Comunidad de Madrid es el reflejo de la curva de su boca, mustia"

Otro de los enfrentamientos por este mismo tema se ha producido con la portavoz de Más Madrid, Mónica García. "La curva en la Comunidad de Madrid es el reflejo de la curva de su boca, mustia", ha espetado este jueves Isabel Díaz Ayuso a la diputada en el Pleno regional, en el que García preguntaba por primera vez en la sesión de control ordinario.

La diputada de Más Madrid ha lamentado que se vaya a inaugurar un hospital sin nuevos sanitarios que le "hace tributo –ha dicho– al aeropuerto sin aviones" de Carlos Fabra. "Un hospital que antes de inaugurarlo acumula tantos sobrecostes que informes epidemiológicos en su contra y que se ha cobrado más vidas que las que ha salvado", ha criticado García sobre la muerte de dos operarios, uno de ellos por caída libre durante su construcción el pasado 1 de octubre. La portavoz de Más Madrid ha espetado que lo que busca la presidenta es un "plató de televisión". García ha concluido su intervención pidiendo a Ayuso "se haga a un lado" si no es capaz de gestionar de forma responsable la pandemia.

"Presiento que es un momento muy triste para muchos de ustedes", ha respondido a Ayuso, a García, a la que ha acusado de "disparar infundios. Y ha continuado: "La curva en la Comunidad de Madrid es el reflejo de su boca, mustia". "Mientras conseguimos estos fines, usted se va amargando día a día", le ha dicho la presidenta a la diputada de Más Madrid.