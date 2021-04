Ayuso anuncia una rebaja fiscal de 30 millones para 11.000 madrileños en el impuesto de sucesiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones anticipadas del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ya había anunciado en campaña la "mayor rebaja fiscal de la historia" consistente en bajar el IRPF de todos los tramos, también de las rentas más altas, con la que el Gobierno regional dejaría de ingresar 300 millones de euros al año, según los cálculos del PP. Ayuso ha redoblado hoy su apuesta impositiva y ha anunciado otra rebaja fiscal de 30 millones al año de la que se beneficiarán 11.000 madrileños, un 0,16% de la población, en el impuesto de donaciones y sucesiones.

"Soy la única que no solo no ha subido los impuestos, sino que los va a bajar y ya lo hemos aprobado porque ya estoy gestionando. Además, ahora no solo no vamos a subirlos y vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal, sino que además el impuesto de Donaciones y Sucesiones también vamos a ampliar las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos", ha asegurado Ayuso este viernes Ayuso en una entrevista en Telecinco, pese a que los planes del Gobierno central pasa por aprobar una armonización fiscal que iguale estos impuestos en todo el territorio nacional.

La canidata del PP ha anunciado que ampliará la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, "del actual 15% al 25%". También la bonificación entre tíos y sobrinos, "del 10% al 20%". El "impacto, aseguran fuentes del PP, es que se beneficiarán 11.000 madrileños, un 0,16% de la población, y que el Gobierno regional dejará de recaudar 30 millones de euros al año.

Ayuso ha puesto varios ejemplos: "Una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros. El heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). También por la herencia a su un sobrino: "una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros. El sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto" (14.100 en vez de 15.800 euros).

La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas, una transferencia que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente).

La Comunidad de Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%: el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en los que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.

Mientras la presidenta regional anuncia esas rebajas impositivas, anuncia inversiones millonarias. Preguntada por cómo piensa financiarlas, Ayuso ha asegurado que Madrid tiene "las cuentas saneadas". La realidad es que a finales de 2020, la deuda pública de la Comunidad de Madrid ha alcanzado un total de 34.604 millones €, el 16% del PIB.