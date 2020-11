Otro asesor de Ayuso compatibiliza su trabajo en el Gobierno con el de analista político en distintos medios

Jorge Vilches, la persona encargada de escribirle los discursos a Isabel Díaz Ayuso, no es el único asesor de la Comunidad de Madrid que compatibiliza su labor en el Gobierno regional y la de analista político en distintos medios de comunicación. Manuel Llamas, jefe de gabinete y, como tal, mano derecha del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, también ha logrado conciliar su trabajo en el gabinete de Ayuso con el de analista político y económico en la prensa. En su caso, en Libertad Digital, medio de comunicación en el que trabajaba como redactor jefe de Economía antes de acceder al Gobierno, y en el que continúa escribiendo con mucha frecuencia en el tiempo que le deja su ocupación como jefe de Gabinete de Lasquetty.

Jorge Vilches, el alto cargo de Ayuso que escribe sus discursos y le pregunta en entrevistas

Saber más

Llamas pasó a formar parte del equipo de la Consejería de Hacienda el 3 de septiembre de 2019 –dos semanas después de que el consejero tomara posesión– como jefe de Gabinete por 69.381 euros brutos anuales, según figura en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde por ley el Gobierno regional debe publicar todos su personal. Entre sus funciones están el asesoramiento al consejero así como la relación con el resto de instituciones.

Al igual que ocurre con el asesor que le escribe los discursos a Díaz Ayuso, en los medios de comunicación donde colabora no hay rastro de su vinculación con el consejero de Hacienda que le paga el sueldo. Llamas no se presenta en su cuenta personal de Twitter como asesor del Ejecutivo de Ayuso. Tampoco lo especifica en su perfil de autor en Libertad Digital, donde sigue apareciendo como jefe de Economía del medio y escribe de forma habitual para analizar aspectos de una materia que ahora desempeña desde el sector público. También participa como experto en programas de esRadio (del mismo grupo mediático) en los que se le presenta como "analista económico de radio" o "analista económico de Libertad Digital". Ni rastro de su cargo público. No obstante, el jefe de gabinete de Lasquetty sí que figura como tal en su perfil de la red social Linkedin.

Un ultraliberal en contra de los nombramientos "a dedo"

Llamas siempre se ha definido como un ultraliberal. De hecho, escribió un artículo publicado en El Debate de hoy en agosto de 2018 –un año antes de ser nombrado jefe de gabinete de Hacienda del Gobierno de Madrid– en el que critica los nombramientos "a dedo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y aboga por "eliminar la mayoría de entes y organismos públicos existentes" que, a su juicio, solo sirven para colocar "a afines". "Alcanzar la Presidencia del Gobierno, aunque sea a través de una moción de censura, no solo implica el ejercicio del poder político, sino la capacidad de otorgar cargos y prebendas a un enorme número de allegados y afines", comenzaba su tribuna.

Pese a su crítica al sector público y a los nombramientos discrecionales –como el suyo– un año antes, Manuel Llamas fue nombrado para un cargo de confianza por el consejero Lasquetty, otro autodenominado liberal que lleva en la política una larga trayectoria con diferentes cargos públicos. El anterior, como consejero de Sanidad en el Gobierno de Ignacio González, del que dimitió después de que la justicia tumbara su plan de privatización de los hopspitales.

Llamas escribe artículos asiduamente que Libertad Digital clasifica en dos tipos: 'Noticias' y 'Artículos' y que se diferencian en el formato –los segundos aparecen con su fotografía y firma grande, mientras que los primeros podrían pasar por informaciones–. En todos ellos habla de economía y hacienda, materias que también le ocupan en la administración regional como asesor del consejero.

Todos estos artículos critican las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. El último, publicado hace menos de un mes –el 28 de octubre– y bajo el titulo 'Sánchez da el golpe de gracia a la economía española con los peores Presupuestos de la historia', en el que carga contra la subida impositiva anunciada por el Gobierno "equiparable [dice] al histórico sablazo fiscal que aprobó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a finales de 2011". Llamas también critica el "aumento del gasto público" que defiende no se achaca a la crisis sanitaria y económica sino al "electoralismo y el clientelismo político".

En otro artículo titulado 'El plan de Pablo Iglesias para comprar millones de votos', Llamas sostiene que el vicepresidente del Gobierno eligió "el control de la Seguridad Social" para poder gestionar "el pago de más de 10 millones de pensiones, siendo éste, además, un colectivo en el que su partido tiene poco predicamento" como una forma de contentar a los "jubilados" y que así le voten.

Ley de incompatibilidades

Al igual que ocurre con Vilches, desde la Comunidad de Madrid no aclaran a elDiario.es si Manuel Llamas cobra por las numerosas colaboraciones en prensa, algo que podría suponer un incumplimiento de la ley de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

La Comunidad de Madrid dispone de un registro de cargos de la administración que han solicitado la compatibilidad para el desempeño de otras actividades, pero ni el nombre del asesor de la presidenta, Jorge Vilches, ni el del jefe de Gabinete de Hacienda figuran en esa larga lista.

ACTUALIZACIÓN: En una primera versión de este texto elDiario.es hacía alusión a la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid cuando en este caso la que afecta es la ley de incompatibilidades del personal de servicio de las administraciones públicas.