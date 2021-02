La Comunidad de Madrid abre una investigación sobre la boda sin mascarillas en el Casino

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino para comprobar si se incumplieron las medidas de seguridad frente al coronavirus. Las diligencias quedan en manos de la Policía Municipal después de que la Dirección General de Salud Pública se lo haya requerido, confirman desde la Consejería de Sanidad, tras hacerse públicas las imágenes de una celebración en uno de los salones principales del Casino donde se ve a los invitados sin mascarillas, sin respetar las distancias mínimas entre sí y bailando con un DJ.

Precisamente la Consejería de Sanidad aprobó una normativa el pasado viernes para hacer más restrictivo el uso de mascarillas en interiores. La protección solo se puede retirar para comer y beber. Los vídeos del evento, publicados en redes sociales, muestran cómo los invitados estaban sin protección en el momento de la entrada de los novios, cuando nadie aún estaba consumiendo. Hasta ahora, la Policía Municipal no había actuado porque, aseguran fuentes municipales, solo puede hacerlo a requerimiento de Salud Pública dado que no había denuncias ni llamadas registradas sobre esta celebración. Los contrayentes de la boda eran Beatriz Ungría, de una familia aristócrata emparentada con la monarquía búlgara, y el canterano del Real Madrid, Jaime Navarro. Entre los invitados al enlace estaban el referente del pádel mundial Julián Le Bronc o Elena Tablada.

"Uno no se puede quitar la mascarilla y ofrecer estas imágenes. No puede ocurrir. Es desconocer que estamos en tercera ola", ha lamentado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha defendido no obstante que "los aforos se están controlando". "Puedes poner todas las medidas del mundo, pero hay una parte de responsabilidad individual", ha añadido.

El Casino de Madrid, una institución privada formada por un grupo de socios, se desentiende de lo sucedido en sus instalaciones. Una portavoz argumenta que la explotación comercial del edificio, situado en la céntrica calle Alcalá de la capital, está cedida a la cadena de hoteles NH y que por tanto las celebraciones son "su responsabilidad". Ahora aquí hay cosas muy puntuales, no hay eventos todos los días", asegura la misma fuente a este medio. NH ha rehusado por el momento responder.

Dentro del contrato de explotación también se incluyen unos salones ubicados en la parte inferior del edificio que se utilizan como discoteca para las bodas y otras celebraciones. El Casino confirma que NH ofrece la comida o la cena y también el extra del baile en estos salones de forma habitual, aunque desconoce si se sigue haciendo ahora, que está prohibido. En otro de los vídeos difundidos en redes sociales se observa como los novios e invitados se encuentran en una zona de discoteca con música, sin mesas, mientras bailan. La normativa autonómica aprobada el pasado verano prohíbe las salas de baile y limita el consumo de comida y bebida en las mesas en las que hay que estar "sentado".

La celebración de ceremonias nupciales está permitida en locales públicos y privados, al aire libre y en interiores, siempre y cuando no se supere el 50% de su aforo y respetando la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, algo que se pone en cuestión a tenor de las imágenes. "En caso de que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad interpersonal entre los asistentes de, al menos, 1,5 metros, deberá procurarse la máxima separación posible, siendo obligatorio el uso de mascarilla" salvo como se ha mencionado antes para ingerir comida y bebida, según recoge la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El traslado de la celebración a un local de hostelería se rige por las mismas normas que el resto de locales: no se permite la reunión de más de cuatro personas en una mesa. En las imágenes publicadas se puede comprobar que los comensales están divididos en mesas de cuatro. Según Telemadrid, todos los asistentes se hicieron una PCR antes de la boda. Es la segunda vez que el Casino de Madrid, un edificio histórico situado en la calle Alcalá, es noticia por albergar celebraciones multitudinarias durante la pandemia. En octubre, fue una gala de premios de El Español a la que asistieron ministros, presidentes autonómicos, políticos y empresarios.

Este fin de semana se han desmantelado en la capital 266 fiestas ilegales celebradas en domicilios o en locales de ocio nocturno, según datos de Policía Municipal. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. Los agentes desalojaron, por ejemplo, un local en Chamberí con 75 asistentes.