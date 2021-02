Las conclusiones de la oposición sobre Avalmadrid: Ayuso intervino para favorecer a su familia y obtuvo información "confidencial"

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU concluyen que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino en Avalmadrid para favorecer los intereses de su familia, "inclusive tras haber accedido al acta de diputada autonómica", cuando la entidad semipública concedió en 2011 un préstamo fallido al padre de la dirigente del PP. Así lo recoge el dictamen que la oposición ha elaborado después de que PP y Ciudadanos hayan decidido dar por concluida la comisión que investigaba en la Asamblea de Madrid las posibles irregularidades de Avalmadrid entre 2007 y 2018.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, también considera y tacha de "grave" que Avalmadrid no realizara "una correcta valoración de los riesgos a la hora de la concesión y aprobación de los avales" que concedió a Infortécnica, la empresa del padre de la presidenta. Son las conclusiones de la oposición a la espera de que este martes se apruebe el dictamen definitivo que deben ratificar los grupos de la Cámara madrileña.

La empresa semipública concedió en 2011 un préstamo de 400.000 euros a la empresa del padre de Ayuso. Entonces, Díaz Ayuso no tenía cargos en el Gobierno regional, pero ya había trabajado para Esperanza Aguirre como asesora y llevaba cuestiones de comunicación en el PP de Madrid. Ese mismo año engrosó la lista regional del partido y en julio recogió su acta de diputada de la Asamblea. Ahogado por las deudas, el padre de Ayuso consiguió salvar de los acreedores su piso familiar por medio de una donación a su hija. Casi diez años después de aprobarse el préstamo, aún no se ha devuelto.

La oposición califica de "extremadamente grave" que "los recursos humanos y materiales" de Avalmadrid "se pusieran a disposición de una diputada autonómica del Partido Popular, Doña Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de suministrarle información confidencial". Ayuso accedió a tal información tras la intercesión de Eva Piera Rojo, que era entonces miembro del consejo de administración de la empresa, viceconsejera de Economía en el Gobierno regional y diputada en la Asamblea de Madrid.

Ayuso, insisten los grupos parlamentarios, traspasó los bienes de sus padres "en favor de terceros, incluido ella misma", con el único objeto "de no cumplir con las obligaciones adquiridas, entre otros con Avalmadrid" lo que supuso "un importante perjuicio económico que pudiera haberse evitado simplemente con un cumplimiento estricto de los protocolos de recuperación de deudas establecido por la entidad".

No solo el padre de la presidenta madrileña fue beneficiaria de estos dudosos créditos. Avalmadrid, empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid, financió durante años a sociedades en situación de quiebra. Alguna de esas compañías eran propiedad de empresarios que tenían vinculación con el PP o que directamente se sentaban en el Consejo de Administración de Avalmadrid. El Banco de España puso en la picota un total de 167 operaciones que movieron 82,3 millones de euros y subrayó que ya había avisado en 2012 de ciertos incumplimientos que no se habían subsanado y ya ha sancionado a la entidad. El ente ya ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y su ex director general, y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 232.050 euros.

Durante las sesiones de la comisión de investigación, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP) –hoy en prisión con una condena de 40 años de prisión por su participación en la trama Gürtel– aseguró que Avalmadrid concedía avales "por orden" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. "Sí puedo decir que sí me consta que a algunas personas cercanas al entorno del PP se les concedieron préstamos", afirmó Ortega.

De esta declaración, los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU, concluyen que "Avalmadrid se utilizó por parte del Partido Popular en Madrid". "Se dieron avales a una red clientelar de empresarios y empresas de personas que se situaban en el entorno del PP, unas veces por relaciones personales o profesionales, otras como presunto pago a una posible financiación irregular", recoge el escrito.

La comisión se cierra en falso

La comisión de investigación llega a su fin después de que PP y Ciudadanos hayan decidido concluirla pese a las peticiones de la mesa de la comisión por alargar las sesiones dado que muchos comparecientes se han quedado fuera y algunas intervenciones se han tenido que repetir. Durante el tiempo que ha estado en marcha, han comparecido 27 personas, quedando en el aire otros 177 comparecientes entre los que se encontraban las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Aunque Ciudadanos permitió que la comisión echase a andar desde la Mesa de la Asamblea donde tienen mayoría con el PP –abriendo la primera crisis en el Gobierno regional–, después ha torpedeado la consecución de la comisión. El partido de Ignacio Aguado junto a Vox impidió que compareciera la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ahora ha decidido poner fin a la comisión sin que los trabajos de la misma hayan concluido.