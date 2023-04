Podemos Fuenlabrada se encierra en su sede contra la “imposición” de una coalición que no han avalado

El Círculo de Podemos Fuenlabrada se ha encerrado en su sede para reivindicar una candidatura que sea “voluntad de la militancia” y “que refleje la pluralidad de la sociedad civil” ante “la imposición de una coalición que su círculo no ha avalado”.

Según han informado en un comunicado, desde su sede en la calle Castillejos se dirigirán a órganos de dirección regionales y estatales y han indicado que se han “visto obligados a tomar esta decisión ante la falta de respuesta” de la dirección autonómica. El encierro se produce días después de que se anunciase un acuerdo con Izquierda Unida y Alianza Verde que, desde la formación morada, aseguran no haber avalado.

La acción en la sede ha comenzado este sábado a las 9.00 horas, teniendo en cuenta que “aún hay plazo de rectificación hasta las 23.59 horas del 24 de abril”, fecha límite para la presentación de las candidaturas.

Las dos formaciones políticas trataron de negociar una coalición a lo largo de cinco reuniones, que se produjeron entre el 25 de enero y el 2 de abril. El proceso terminó sin acuerdo “por entender de formas muy diferentes” la labor de lo que han de hacer en el municipio, según afirma Podemos Fuenlabrada a elDiario.es. “Por parte de Izquierda Unida —continúan desde la formación morada— se hablaba solo de puestos y de dinero y de necesidades económicas; nuestra visión va mucho más allá”.

“Eran dos ideas políticas que entendíamos que no estaban lo suficientemente cercanas como para poder ir en coalición”, admiten desde Podemos, aunque hacen hincapié en que no achacan “nada a Izquierda Unida” y que “no pasa absolutamente nada por que unas negociaciones no fructifiquen, es algo normal”.

Terminadas estas reuniones sin pacto, Podemos Fuenlabrada trasladó el resultado a la dirección autonómica, que “dio el 'okey' y, dos o tres días más tarde”, les comentaron que “sería bueno” que fueran a las elecciones con Alianza Verde, según indica el partido a este medio en conversaciones telefónicas. Alianza Verde, por su parte, aceptó el acuerdo “sin poner ninguna exigencia” porque “como marca les interesa”, pese a que “no va a poder ir nadie en lista” al no tener representación en Fuenlabrada.

Podemos Fuenlabrada trasladó, pues, la decisión a la dirección regional. Sin embargo, el 15 de abril, el mismo día que tenía lugar la Fiesta de la Primavera de Podemos en Zaragoza, el grupo político local recibió la noticia de que había sido inscrito en una coalición con Izquierda Unida. “Es una sorpresa, porque nosotros nos dirigimos a la dirección autonómica y durante toda esta semana hemos estado esperando respuestas y no nos han comentado nada, ni han venido, y de ahí viene la medida que hemos tomado”, asegura la formación a elDiario.es.

Lo que se pretende desde Podemos Fuenlabrada con el encierro es “intentar que se escuche a la militancia” del municipio. Si, acabado este plazo, la situación fuera la misma, decidirán “los pasos a seguir” junto con los seguidores fuenlabreños.

Más de 100 acuerdos en el sur de Madrid

El viernes pasado se anunciaron más de 100 acuerdos en las ciudades del sur de Madrid entre Podemos e Izquierda Unida. En Fuenlabrada entraría también Alianza Verde, en una candidatura encabezada por Tania Pasca, de IU. Un pacto que no parecía posible después de que el pasado 6 de abril trascendiese que se habían roto las negociaciones.

En este sentido, el pasado martes Podemos Fuenlabrada emitió otro comunicado en el que insistía en que no se había llegado a ningún acuerdo. “Tras la noticia de que se ha inscrito una coalición en Fuenlabrada llamada 'Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde' os informamos de que emprendemos hoy mismo las acciones correspondientes para subsanar una coalición que no avalamos ya en su día ninguna de las dos formaciones municipales y que, a tal efecto se comunicó a los responsables correspondientes”.

La acción en la base de Fuenlabrada se produce días después de otra que ha tenido lugar en Gijón, donde la candidata de Podemos Asturias, Covadonga Tomé, lleva desde el jueves metida en su sede con una decena de afines en la sede de su partido en Gijón ante la negativa de la dirección regional a respetar íntegramente la lista electoral aprobada el pasado mes de noviembre en primarias.

El encierro persigue “alcanzar acuerdos justos”

La secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha asegurado este sábado que existe comunicación con Podemos Fuenlabrada, y que recibe el encierro como “un trabajo riguroso para asegurar la unidad”.

En el marco de la concentración en contra de la especulación urbanística en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, Verstrynge ha subrayado también que el encierro pretende “alcanzar acuerdos justos” que fuesen en el camino del “trabajo riguroso realizado por Madrid y Podemos Madrid, para asegurar la unidad”.