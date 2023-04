Podemos defiende su “valentía” frente a la izquierda como “adorno” del PSOE: “No somos eso ni lo vamos a ser”

Podemos ha convertido su Fiesta de la Primavera en un acto de autoafirmación, en una reivindicación del partido como la única fuerza de la izquierda que “no se calla”, que aguanta la presión hasta que sus propuestas “se convierten en realidad”. La secretaria general, Ione Belarra, ha trazado un dibujo que separa a ese partido del resto de fuerzas izquierdas. “Quieren que seamos una izquierda como la de antes, relegada a una esquinita del tablero. Un adorno del PSOE sin capacidad de decir en política. Nosotras no somos eso ni lo vamos a ser”, ha defendido en el mitin central del evento que se celebra este fin de semana en Zaragoza.

El partido, en plena reconfiguración del espacio de la izquierda a nivel nacional, ha diagnosticado un nuevo intento de “matar” a Podemos. Es lo que ha anticipado en una charla por la mañana el fundador de la formación, Pablo Iglesias, y lo ha vuelto repetir Belarra desde el escenario central, en un mitin rodeada de las principales candidatas autonómicas para el 28M y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La secretaria general ha enumerado algunos de los titulares que en 2015 vaticinaban una caída en intención de voto de Podemos, antes de que el partido obtuviera 69 escaños en las elecciones de ese año.

“Después de esos titulares conformamos el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia”, ha recordado Belarra. “Llevan diciéndolo desde las elecciones en las que sacamos 69 diputados. Lo han repetido cada día en estos nueve años y lo van a seguir haciendo. Ahora lo bueno es que ya sabemos que esto no es una descripción de la realidad, es la expresión de un deseo, el deseo de acabar con Podemos, la herramienta política de la gente que no se calla ante las injusticias, la gente a la que le da igual que desahucien a tu vecina, que no se cree, los bulos de Ana Rosa Quintana, que nunca se pone de perfil”, ha proclamado.

Belarra ha trazado una línea entre las luchas del pasado, desde los comuneros de Castilla, hasta el No a la Guerra, pasando por los madrileños que se levantaron el 2 de mayo, el movimiento obrero catalán o los republicanos que dieron subida en la lucha contra el fascismo. “Venimos de lejos pero tened muy claro que no nos temen por lo que hemos logrado, nos temen por todo lo que podemos conseguir”, ha sostenido la ministra de Derechos Sociales, que ha pedido una movilización de la militancia y del electorado de cara a las próximas elecciones para convertir a Podemos en primera fuerza.

Podemos se ha reivindicado en esta Fiesta de la Primavera, ante centenares de militantes que se han congregado en el Parque del Agua de Zaragoza, como esa fuerza transformadora que dice las cosas aunque tengan un coste político, como en la oposición el envío de armamento. “No nos callamos, no abandonamos a nuestros hermanos saharauis por mucho que el PSOE se arrodille ante el Reino de Marruecos, por mucho que le pese a Roig, a del Pino, a Garamendi, a las élites que llevan apoltronadas viviendo del cuento frente a la gente humilde”, ha sostenido.

La defensa de esa “valentía” es un mensaje con nombre y apellidos, que ha sobrevolado las intervenciones de prácticamente todas las dirigentes que han intervenido durante el día. Nadie ha pronunciado el nombre de Yolanda Díaz, pero su figura se ha revelado en los contornos de los discursos. Belarra, en este punto, ha planteado una brecha entre Podemos y otras formaciones de la izquierda con la ambición de ser la izquierda de antes, relegada a una esquina del tablero. “Quieren que seamos la izquierda como la de antes, relegada a una esquinita del tablero, un adorno del PSOE, sin capacidad de decidir en la política”, ha dicho, después de varias semanas en las que desde Podemos han señalado los riesgos de los titulares que hablan de “ticket” electoral entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda.

“Os necesitamos a todas y todos. Militando, alzando la voz, haciendo campaña en cada rincón. Construyendo esperanza, no como un artificio, como un discurso primaveral que no cambie nada, sino como tarea cotidiana, demostrando con hechos que cuando hacemos las cosas en equipo somos más y las cosas que dicen que son imposibles se convierten en posibles”, ha zanjado la secretaria general del partido.

“Tienen delante al muerto más vivo que han visto”

El acto principal del fin de semana ha estado marcado por las inclemencias del tiempo. Las fuertes rachas de viento han levantado nubes de polvo por momentos en todo el recinto. La velocidad del viento ha obligado a los organizadores a trasladar el mitin a una carpa adyacente después de la intervención de Belarra. Allí, ante una militancia agolpada bajo el plástico, ha continuado las intervenciones de las candidatas autonómicas y también de representantes de la Francia Insumisa el Bloco de Esquerda de Portugal o de la izquierda chilena. El cierre del acto lo ha protagonizado la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero.

El discurso de la ministra ha girado en la misma línea que el de Belarra: una reivindicación de Podemos como fuerza valiente y transformadora. La única, ha insistido una y otra vez, que mostró voluntad de formar el primer gobierno de coalición. “Nuestros adversarios siempre han sabido lo que era Podemos y lo que es Podemos”, ha dicho para recordar la persecución de las cloacas del Estado contra Pablo Iglesias, Vicky Rosell o Isa Serra. “Nos han hecho y nos hacen pagar un enrome precio por estar dispuestas a gobernar este país. ¿Hasta cuando vais a aguantar nos preguntan? Tienen delante al muerto más vivo que han visto en su vida”, ha defendido.

Montero ha ahondado en ese punto en las diferencias políticas entre Podemos y el resto de fuerzas del espacio de la izquierda. “Muchas veces nos dicen: tenéis que hacer lo que sea para impedir que la derecha y la extrema derecha entren a gobernar. Claro que eso es importante pero mas importante es que lo que quede sea capaz de seguir impulsando transformaciones y que no le tiemble el pulso. (...) La única forma de ganar a la derecha es hacer transformaciones, conquistar derechos, demostrar que somos más valientes que ellas”, ha dicho.

La ministra de Igualdad ha defendido la unidad del espacio de la izquierda, pero con la fuerza destacada de Podemos dentro. “Sabemos que no lo somos todo, pero sí aportamos una cuestión fundamental: ser el motor de las transformaciones que se están dando para construir más democracia y más derechos Y precisamente por eso vamos a defender la unidad, para que la capacidad de Podemos para transformar tenga toda la fuerza posible”, ha reclamado. “Sabemos que Podemos es diferente a Sumar, a Más Madrid, a Compromís. Somos fuerzas diferentes pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, y estamos dispuestas a aportar nuestra capacidad para ser el motor de esas transformaciones”, ha insistido.

Mujer 'de'

En el cierre de su discurso, Montero ha vuelto a apelar, de nuevo sin nombrarla, a Yolanda Díaz, que en su acto de lanzamiento de Sumar defendió no tener tutelas, no ser una mujer 'de' nadie. La ministra de Igualdad ha contestado indirectamente a sus palabras, recordando la palabra 'ubuntu': “Yo soy porque tú eres”. “Muchas veces a Ione y a mí nos dicen que somos las mujeres 'de' normalmente para recordarnos lo que nunca ha sido cierto y es que no tendríamos capacidad para tomar decisiones, para gestionar, claras líneas de la derecha y la extrema derecha”, ha comenzado.

“Pero yo se lo dije una vez a Ayuso. Soy mujer 'de' Ione Belarra, de Podemos, estoy orgullosa de pertenecer, de no estar nunca sola, de ser la mujer que forma parte de un proyecto colectivo porque solas no vamos a ningún sitio”, ha dicho, y ha cerrado: “Si se puede gritar 'sí se puede' es porque lo hacemos siempre juntas”.