Un cargo de Aguirre que medió por Ayuso en el préstamo de Avalmadrid a su padre: "Éramos una administración cercana"

El 13 de julio de 2011, la entonces viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Eva Piera Rojo, pidió a un directivo de Avalmadrid que atendiese a la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación al aval al que la empresa de su padre había accedido meses atrás y que nunca devolvió. Poco después, Ayuso mandó un email a una persona del ente en julio de 2011 en el que mostraba su preocupación por la situación económica familiar: "Ante todo quiero darte las gracias por tu atención y tu interés en este tema tan importante para mi familia", escribía la ahora regidora de Madrid.

Piera, que también era entonces miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, ha comparecido ante la comisión de investigación de Avalmadrid que arrancaba este martes y que se ha alargado durante más de ocho horas. La alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre ha defendido que trató a Ayuso como a "cualquier ciudadano" que le solicitaba ayuda porque el ejecutivo "trataba de ser una administración cercana". Piera puso a Ayuso en contacto con un directivo del ente, Carlos Ramos, para que le asesorara sobre la pyme de la que su padre era socio (MC Infortécnica) como "con cualquiera que se hubiese acercado, interesado en informarse en las subvenciones".

La intermediación política era habitual en el ente semipúblico a tenor de lo declarado el presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos Suárez. Santos ha reconocido este martes que recibió en 2010 una "carta de recomendación" del entonces consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, para que beneficiase a la empresa Marsans para un préstamo. A este grupo empresarial se le entregaron 3,3 millones de euros y entró en concurso de acreedores solo cuatro meses después. Santos ha defendido que la misiva del consejero no fue determinante para conceder el crédito porque se habría producido igualmente.

Santos Suárez ha asegurado sobre Ayuso que "ni la conocía ni la conoce" y que tampoco tiene constancia de la información que se dio a la presidenta regional sobre terceros accionistas, una acción que, de confirmarse, entendería como reprochable. "Me parecería muy mal que alguien de Avalmadrid diese una información que conoce por su cargo a cualquier otra persona", ha dicho.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU consideran probado el "tráfico de influencias" de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la gestión del aval concedido a la empresa de su padre por Avalmadrid. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà ha asegurado que se confirma que "hubo trato de favor para Ayuso" porque accedió "a una serie de información que no está al alcance del conjunto de las personas y que había una relación previa con Ayuso como consecuencia de su pertenencia al PP", sobre el testimonio de Piera."Utilizó esa influencia que tenía para acceder a una información que no estaba al alcance del conjunto de las personas", ha dicho sobre la dirigente madrileña.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, considera que ha quedado claro con respecto al aval de MC Infortécnica que "no estaba en las condiciones adecuadas para concedérsele ese aval". "Se ha comprobado que ha habido presiones políticas a la hora de concederlos", ha dicho Serra.

Por su parte, la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera ha celebrado que en esta primera sesión se ha demostrado que en la Comunidad se han producido una serie de operaciones "que no eran justificadas ni solventes. "No entendemos que PP y Cs no asuman que tienen que venir los expresidentes de la Comunidad para hablar de la gestión de Avalamadrid", ha defendido.