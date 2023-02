La lucha por la sanidad pública vuelve a las calles de Madrid en plena crisis de la Atención Primaria: “Ayuso fuera”

Año nuevo, mismas reivindicaciones. Ciudadanos convocados por colectivos sociales, organizaciones médicas, enfermeras, sindicatos y partidos políticos han tomado este domingo las calles de Madrid. Tras la cita multitudinaria del pasado noviembre que concentró a cientos de miles de personas, los vecinos han vuelto a manifestarse para exigir “sanidad pública y soluciones al plan de atención primaria” del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Esta vez la protesta llega en plena crisis de la atención primaria, cuyo síntoma más evidente es la huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras, que perdura desde hace más de nueve semanas. “En los tres meses que han pasado desde el 13N las cosas no han hecho que empeorar. Ahora más que nunca es fundamental estar al lado de los sanitarios, que están luchando como nosotros para la salvaguardia de la atención primaria”, explica José Luis Yuguero, coordinador de la manifestación.

Asimismo, los organizadores vuelven a denunciar el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, que la Comunidad reabrió este otoño tras dos años de pandemia de forma precipitada y sin personal suficiente. Entre las reivindicaciones de esta convocatoria, se encuentran también el incremento del presupuesto de la atención primaria y el aumento de las plantillas en todas las categorías profesionales, además de la asistencia sanitaria para todas las personas migrantes y acabar con las sanciones hacia los sanitarios que denuncian las precarias condiciones de trabajo.

Bajo el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública”, cuatro columnas de habitantes de los barrios y pueblos de la Comunidad han salido a las 12.00 horas camino la Plaza de Cibeles de la capital, donde se leerá el manifiesto de la protesta. La columna sur, que la última vez empezó en Atocha, este domingo ha salido desde Legazpi, para permitir a los numerosos ciudadanos de los barrios sur de la capital de tomar parte de la convicatoria de forma más organizada.

Antes de comenzar la manifestación, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto ha asegurado que “hoy vamos a ver cómo miles de vecinos y vecinas salen para defender los servicios públicos y la salud de todos los madrileños”.

La también portavoz de UP en Madrid ha afirmado que “es evidente que la señora Ayuso está muy nerviosa y no para de decir ocurrencias, no para de decir barbaridades”, en referencia a la reacción de la Comunidad de Madrid tras el discurso de la viuda de Carlos Saura en la ceremonia de los Premios Goya, cuando agradeció el trabajo de los sanitarios. “Sus barbaridades no van a tapar la realidad y la realidad es que hay casi un millón de madrileños que no tienen a día de hoy ni médico de atención primaria, ni pediatra asignado”, ha añadido Jacinto.

El PSOE madrileño también ha hecho este domingo un llamamiento a la “mayoría cabal” de la sociedad madrileña y ha empleazado a Ayuso y a Almeida a “escuchar” a la mayoría social que progete a la Sanidad pública de la Comunidad de Madrid. “No es fácil encontrar un madrileño que no esté agradecido después de estos 40 años a la Sanidad pública y por tanto esta manifestación demuestra que cientos de miles de familias están preocupadas por la situación”, ha subrayado el secretario general del PSOE de Madrid y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, durante su participación en la manifestación.

Gran afluencia desde antes de comenzar la marcha

El tramo entre José abascal y Raimundo Fernández Villaverde ya estaba completamente ocupado cuando a las 12h ha arrancado la marcha. Otra columna llenaba la plaza de Legazpi y el Paseo de las Delicias, con miles de personas marchando en dirección a Cibeles al grito de “Sanidad pública” y “Ayuso fuera”. Hay enseñas de asociaciones de vecinos del norte de Madrid o de Amnistía Internacional, elaboradas con tiempo, y otras más sencillas, incluso una simple hoja de papel impreso en carpeta transparente, que una señora lleva pegada al abrigo, todas con variantes del mismo mensaje de defensa de la sanidad.

La gente intercambia impresiones sobre la afluencia, que desde esta columna empieza a parecer masiva. Se oyen los primeros cánticos, por ejemplo: “Con este consejero vamos de culo”, en referencia al responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Mientras, trabajadores del servicio municipal de limpieza sacan fotografías a medida que la columna aumenta de tamaño y ocupa ya los cinco carriles de la vía en sentido descendente. Continúa emergiendo gente de las estaciones de tren y metro, mientras los presentes se ubican y se dan instrucciones por teléfono para encontrarse.

Una madre ha aprovechado la ocasión para que sus hijas pequeñas den un paseo en patines por el asfalto. Un furgón policial que circula en sentido contrario llama la atención a un hombre despistado que ocupa el carril a pesar de la sirena y da un respingo cuando se encuentra el coche. Aparece un vendedor de silbatos. Dos euros por uno, cinco por dos. En seguida encuentra clientes.

Ricardo Fuentes miraba el desfile desde las aceras del paseo de las Delicias. Lo acompañan sus hijas Inés y Laura, de 5 y 8 años, con una pancarta que dice “quiero mi pediatra”. “En nuestro centro de salud hay solo un profesional, que trabaja de mañana y de tarde. La mayoría de las veces que llevo a las niñas al centro tienen que ser atendidas por un doctor de adultos”, explica Fuentes.

La manifestación ha sido organizada por más de 70 plataformas y asociaciones ciudadanas que engloban todo el tejido social de Madrid, desde el derecho a la vivienda, hasta las pensiones, pasando por la ecología y los colectivos migrantes. “Está claro que esta manifestación es política, la sanidad pública es un asunto político. Pero no es partidista, por cuanto a Ayuso le guste insinuar lo contrario. Es una convocatoria desde la calle, participativa. Tira para atrás todas las teorías y las confabulaciones de la Comunidad contra nosotros, que demuestra que no estamos manipulados por ningún partido”, reivindica Yuguero.

Desde que ha sido convocada, la manifestación ha recibido el respaldo de numerosos representantes del mundo de la cultura. Actores como Juan Diego Botto, Antonio de la Torre o la cantante Rozalén han compartido videos y mensajes de apoyo. También se han sumado los partidos de la oposición como Más Madrid y Unidas Podemos, cuyos representantes han formado parte de la marcha.