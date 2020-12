Madrid cerrará la Puerta del Sol los días 30 y 31 a partir de las 22 horas para evitar reuniones para tomar las uvas

La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol a partir de las 22 horas en la 'Preuvas', este miércoles, y en Nochevieja, el jueves, ha adelantado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Almeida ha recordado que este año no está permitido seguir las campanadas desde Sol, ni en la noche del 31 ni en las 'preuvas' del 30. "No se dan las condiciones ni las circunstancias suficientes. Apelo a todos los madrileños, en el ejercicio de responsabilidad que nos ha caracterizado, que mañana a partir de las 22 horas no se acerquen a la Puerta del Sol y que en Nochevieja, por supuesto, tampoco", ha pedido.

En estas dos jornadas, el Ayuntamiento de Madrid establecerá un doble anillo perimetral de control en la zona hacia las plazas de Callao, Sevilla y Jacinto Benavente. El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo oficial que garantizará celebrar la Nochevieja "en casa, con todas las limitaciones que hay, porque lo importante es cambiar de año y pasar de este maldito 2020, poder comerse las uvas en la esperanza de que 2021 sea mejor". "Eso, que es lo esencial de la Nochevieja, lo vamos a poder seguir haciendo pero en casa", ha remarcado el regidor.

Toque de queda y limitación en las reuniones

La Comunidad de Madrid decidió limitar a 6 personas todas las reuniones durante las fiestas navideñas, incluida la Nochevieja, ante el repunte de contagios en la región en las semanas previas a la Navidad. El toque de queda entra en vigor en la medianoche excepto en Nochebuena y Nochevieja cuando su inicio se retrasa a la 1:30. La Comunidad sigue abierta para visitas a familiares y allegados, para lo que el gobierno regional ha distribuido un certificado con el que se podrá entrar y salir, y mantiene abiertos los comercios y la hostelería.

Además, están cerradas perimetralmente diez zonas básicas de salud: Aravaca, General Moscardó, Andrés Mellado y Sanchinarro (las cuatro en la ciudad de Madrid), Reyes Católicos y Quinto Centenario (en San Sebastián de los Reyes), La Moraleja (Alcobendas), Felipe II y Alcalde Bartolome González (Móstoles) y Getafe Norte (Getafe). Sus vecinos sí podrán salir en las principales jornadas festivas de la Navidad, como la Nochevieja y el 1 de enero.