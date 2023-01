Más Madrid recurre el contrato de mantenimiento del Zendal adjudicado a dedo por el Gobierno de Ayuso

La portavoz y líder de Más Madrid, Mónica García, ha presentado este martes un recurso en el tribunal administrativo de contratación de la Comunidad de Madrid por el contrato de mantenimiento del hospital Enfermera Isabel Zendal adjudicado a dedo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las navidades. 571.000 euros que se fueron para Serveo –antes Ferrovial– sin publicidad ni concurrencia pública a pesar de que la infraestructura se inauguró hace más de dos años y el último estado de alarma decayó a mediados de 2021.

Más Madrid pide la “nulidad” del contrato en este órgano interno de contratación por tramitarse por la vía de emergencia –sin publicidad ni concurrencia pública–, un paso previo a acudir al Tribunal contencioso-administrativo si no son estimadas sus peticiones. “Como se refleja en el expediente este es, al menos, el tercer contrato de emergencia que se realiza sobre el mismo servicio, habiendo tenido oportunidad de iniciar procedimientos ordinarios entre tanto, que la administración no ha concluido”, explica la formación en su recurso. Y añade: “Por lo tanto, no es tanto un problema de insuficiencia de medios si no de incapacidad de los órganos administrativos de resolver procedimientos iniciados en tiempo y que podrían haber usado otros instrumentos como la tramitación de urgencia”.

La firma del contrato de mantenimiento del Zendal se realizó el sábado 24 de diciembre, en plena nochebuena y ha empezado a ejecutarse el 1 de enero. El Gobierno regional ha adjudicado así de nuevo el contrato de mantenimiento a Ferrovial –ahora Serveo– sin que otras empresas hayan tenido la oportunidad de presentarse a un concurso. Hace un año, la Consejería de Sanidad adjudicó también este mismo contrato a Ferrovial por 1,1 millones de euros. Entonces, se especificó que sería para un año completo. En esta ocasión, la adjudicación no muestra la duración del contrato por un importe de 571.000 euros. Ferrovial ya ha recibido adjudicaciones para este fin por valor de 3.172.421 euros. A esos contratos de mantenimiento para la constructora hay que sumar otro contrato en 2022 de 4,46 millones de euros para la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización del hospital.

Solo en 2022, el Gobierno regional ha destinado 15,27 millones de euros para el funcionamiento del Zendal con contratos sin concurrencia pública pese a que atiende a una media de 30 pacientes por semana. Mientras tanto, los médicos de la región mantienen sus protestas, como la huelga ahora interrumpida hasta el día 11, por los recortes en la atención primaria y los centros de salud, así como por la falta de recursos para poder realizar su trabajo.

Levantar el edificio ubicado en Valdebebas, junto a la polémica Ciudad de la Justicia –que se encuentra a día de hoy en los tribunales–, costó a las arcas públicas más de 170 millones de euros, más del triple de lo presupuestado inicialmente. Los sobrecostes del Zendal, solo en lo que se refiere a las obras de construcción, asciendieron al 170% del total. El edificio sanitario carece de habitaciones, se trata de un espacio diáfano en el que se comparten los baños y tampoco hay cocinas. A esos 170 millones deben sumarse otros más que se han destinado para el mantenimiento de la infraestructura.