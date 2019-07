Madrid Central vuelve a estar en vigor: la justicia elimina la suspensión de multas que decretó el Ayuntamiento

Las sanciones por acceder sin permiso a la zona de bajas emisiones Madrid Central se reactivan. El magistrado del juzgado de los contencioso-administrativo 24 de Madrid ha atendido la petición de Ecologistas en Acción y Greenpeace y paraliza cautelarmente la suspensión de las multas por entrar en esta área con un coche no autorizado en virtud de su nivel de emisiones tóxicas.

Con esta decisión, Madrid Central sigue en vigor tal y como lo estaba el 30 de junio, explican los demandantes. Las organizaciones habían solicitado medidas cautelares urgentes ya que, de esperar al procedimiento ordinario, la decisión llegaría con esa moratoria incluso caducada. Ahora el Ayuntamiento tiene tres días para alegar antes de que el juzgado decida si mantiene o no este medida provisional.

El juez entiende que, de no paralizar la moratoria, "se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes en la zona Madrid Central por la entrada de coches contaminantes no autorizados que, al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limitación ni control ninguno". El auto subraya así que la moratoria desmantelaba de facto Madrid Central y admitía la circulación libre de vehículos sin importar su nivel de emisiones de gases tóxicos.

De hecho, el juez recuerda que el Ayuntamiento no ha eliminado la normativa que creó Madrid Central ya que no aprecia que "se haya producido modificación sustancial alguna".

El recurso contencioso administrativo había sido presentado este viernes por ambos grupos y la Plataforma en Defensa de Madrid Central. Los ecologistas han avisado al tramitar el escrito que buscarían todas las acciones posibles "legales, mediáticas o de presión pública", para detener la reversión de esta medida ambiental y de salud pública emprendida por el Gobierno municipal dirigido por el PP y Ciudadanos apoyados en Vox.

En su argumentación habían desgranado la mejora en los indicadores de concentración de dióxido de nitrógeno registrados por las estaciones medidoras de la ciudad y la caída del tráfico. También incluían en su recurso el hecho de que la Comisión Europea hubiera paralizado el proceso sancionador contra España por el incumplimiento de la normativa ambiental en Madrid debido al plan de mejora de calidad del aire que incorporaba la zona de bajas emisiones Madrid Central.

Este lunes entró en vigor la moratoria ideada por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida para dejar sin efecto Madrid Central: no habría multas para los coches sin autorización que accedieran a la zona. Sin tener que remodelar la ordenanza de movilidad que creó la medida, quedaba sin su elemento disuasorio. Tres días después, el Ayuntamiento abundó y presentó un gráfico para apuntalar su discurso de que Madrid Central había empeorado los niveles de NO 2 en la mayoría de la red medidora.

Martínez-Almeida había cargado contra esta restricción de tráfico por motivos ambientales desde su puesta en marcha en fase de pruebas. Su vicealcaldesa, Begoña Villacís, calificó de entrada en vigor "fake" su puesta en marcha el 30 de noviembre sin régimen de sanciones activo sino en fase de avisos. Durante la campaña electoral para los comicios locales del 26 de mayo, tanto PP como Vox apostaron por fulminar Madrid Central si llegaban a ganar las elecciones.