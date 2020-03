Una veintena de personas sin hogar deambula sin saber dónde ir en Madrid: "Nos mandaron a Ifema y estaba cerrado"

Un grupo de entre 20 y 30 personas sin hogar han estado deambulando desde el miércoles por la mañana en Madrid sin saber a dónde ir y recibiendo órdenes e indicaciones "confusas y erróneas" por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo denuncia Heliodoro, una de estas personas, y la asociación Bokatas, que ha estado en contacto con ellos. "Es algo increíble. Ha habido mucha confusión, nos han mareado, nos han mandado de un sitio para otro y sin nada para comer ni beber. Hay mucha gente pensando que no hay nadie por la calle y aquí estamos porque no nos han dado un sitio al que ir", denuncia en conversación con eldiario.es.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo compuesto por 150 camas para personas sin hogar que podrán pasar la cuarentena por el coronavirus en el recinto ferial de Ifema. A pesar de que aún no está operativo, Heliodoro explica que el miércoles por la mañana, mientras se encontraba en la estación de Chamartín esperando al tren para ir a un espacio de duchas públicas, una pareja de agentes de la Policía Nacional le ordenó que se dirigiera hacia allí. "Me dijeron que si no tenía casa, tenía que ir a Ifema, que allí habría camas y duchas para todos, así que para allá fui", cuenta.

Sin embargo, lo que se encontró, para su sorpresa, fue un recinto ferial cerrado. Lo mismo que el resto de personas sin hogar que fueron llegando a cuentagotas después de Helidoro. Según su relato, en un momento dado apareció un furgón del Samur Social, que les señaló que Ifema no abriría. "Te puedes imaginar la reacción. Nos habían mandado a todos para allá y no estaba abierto. Nadie nos aclaraba nada. Lo único en lo que había consenso era en pedirnos la documentación y en decirnos que guardáramos la distancia. Dicen que no se puede estar en la calle y que hay que ir individualmente, pero nosotros estábamos en grupo y tirados. Las personas sin hogar no contamos", señala.

El Ayuntamiento de Madrid admite que hubo una "confusión" por parte de los agentes policiales a la hora de dar indicaciones a estas personas. El pabellón de emergencia de Ifema, pensado para acoger a personas sin hogar asintomáticas, no se pondrá en marcha hasta este viernes, confirman fuentes municipales a eldiario.es.

Los mensajes confusos se han repetido este mismo jueves en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno municipal. "Personas más autónomas y asintomáticas van a ir a Ifema a partir de ya", ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. El pabellón, sin embargo, está terminando de acondicionarse. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social pensaba que estaría listo este jueves pero abrirá finalmente el viernes. Desde primera hora de la mañana hay un grupo amplio de personas instaladas en las inmediaciones a la espera de esa apertura, entre ellas Heliodoro, según cuenta a este medio.

"Nuestra prioridad es que nadie esté en la calle ahora mismo", ha manifestado Villacís, que sí ha reconocido que hay "determinados puntos" que el Ayuntamiento "está intentando resolver", en referencia a estas personas que han deambulado durante horas sin respuestas claras.

El Consistorio ha ampliado la campaña del frío a las 24 horas con servicio de comidas (antes solo recogían a las personas sin hogar en un punto con un autobús para tener techo durante la noche), ha alargado esta misma campaña hasta junio (normalmente acaba a finales de marzo), ha incluido entre sus recursos un hotel de Arganda del Rey con 100 plazas y también otras 70 distribuidas en pensiones.

Con todo, hay personas que siguen quedando fuera de la red. El Ayuntamiento recomienda al grupo que no tiene soluciones por el momento que contacte con el Samur Social para así poder "reubicarlos" en alguno de los recursos esta noche, antes de la apertura de las camas en Ifema.

El periplo no acabó ahí

Esperanza Vera, presidenta de la asociación Bokatas, especializada en exclusión social de personas sin hogar acudió en la tarde del miércoles a inspeccionar las instalaciones: "Yo vi al grupo y, como a algunos les conocía, les pregunté y me contaron". Al poco rato, la asociación envió un kit de comida y bebida para cada uno de los miembros. "Tenían hambre y frío y estaban desesperados", explica Vera.

El periplo de Heliodoro y otros compañeros no se acabó ahí. En un momento dado, ya de noche, la Policía Municipal "nos dijo que no podíamos estar allí", recuerda. "Nos habían dirigido a un sitio cerrado y ahora nos echaban. No nos lo podíamos creer. Nos mandaron que nos fuéramos a Atocha, que allí nos harían unos test –a Ifema solo puede entrar población asintomática– y que habría autobuses que nos traerían otra vez". Los agentes, incluso, hablaron con los responsables de seguridad de la estación de metro para que les dejaran pasar y poder llegar hasta la estación, situada a media hora.

Pero allí el grupo se llevó un segundo batacazo: en Atocha no había nada. Entonces, la mayoría decidieron dispersarse para dormir y el resto "buscamos cartones" para quedarnos en la estación. "Esta mañana seguía sin haber nada, así que hemos vuelto a Ifema y aquí estamos. Nadie nos da indicaciones y no sabemos cuándo abre", denuncia Heliodoro. "Las personas sin hogar sufrimos mucho cuestionamiento. Muchos están con miedo. Ayer entre nosotros hablábamos de que parece que lo importante es que no molestemos. Parece que estuvieran diciendo 'que hagan lo que quieran, pero quítalos de ahí'".

Desde la asociación Bokatas también denuncian la situación que han tenido que vivir estas personas en un escenario de estado de alarma y de emergencia como el actual. "Han dejado a casi 30 personas tiradas por mala gestión y sin ningún tipo de atención. Es increíble que se haya estado mandando a la gente a un recurso que estaba cerrado", lamenta Vera.