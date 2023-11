Almeida acusa al Gobierno de Sánchez de “amnistiar terroristas” y la oposición le afea que no acepte el resultado de las elecciones

La amnistía ha vuelto a ser la protagonista del Pleno Extraordinario convocado en Cibeles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Un debate bronco en el que el regidor madrileño se ha enfrentado de nuevo a las dos portavoces de la oposición, Rita Maestre, de Más Madrid, y Reyes Maroto, del PSOE, a la que ha metido en el mismo saco que a “Puigdemont, Junqueras y Otegi”, los dirigentes de Junts y EH Bildu, con los que Pedro Sánchez, según Almeida, ha pactado “amnistiar a terroristas”, incluso de ETA. Una acusación sin pruebas que ya han hecho estos días desde la dirección nacional del PP.

Vox se ha puesto del lado de Almeida para aprobar la propuesta –con una enmienda de adición presentada por el grupo de extrema derecha– contra la amnistía que el PP, que cuenta ahora con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, había registrado la semana pasada para debatir este viernes.

Pero tanto Maestre como Maroto se han revuelto contra el alcalde, al que han acusado de no aceptar el resultado de las urnas y de estar “rabioso” por la llegada de “un gobierno de izquierdas que va a empezar una nueva etapa en nuestra historia y en nuestra democracia”. “En realidad a ustedes no les importa la amnistía, lo que les molesta es que haya un gobierno progresista”, han sentenciado ambas portavoces de la oposición.

En el bronco debate, la portavoz del PSOE ha estado a punto de ser expulsada de la sala por el presidente del Pleno, Óscar Fanjul, por continuar hablando tras consumir su tiempo al considerar que las constantes interrupciones de la bancada del PP le habían hurtado algunos minutos. Maroto no se ha callado y ha afeado al alcalde que “la ultraderecha haya decidido recorrer el camino de la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos y el PP le haya seguido en un salto en el vacío”.

Maestre y Maroto le reprochan que no hayan digerido no tener aliados

En su intervención, Maroto ha exigido al alcalde que condene las palabras de Ayuso -que durante la primera jornada de investidura llamó “hijo puta” a Sánchez desde la tribuna de invitados- “o usted será nuevamente su cómplice”, pero también el vandalismo y los graves disturbios provocados estos días en Madrid por grupos ultras y de extrema derecha. Pero Almeida se ha limitado a bromear con el juego de palabras que utilizó la propia Ayuso para enmarcar su improperio –“me gusta la fruta”– y ha ironizado con que se iría al salir de Cibeles al rastrillo que había cerca “a comprar fruta”. En cuanto a las manifestaciones violentas, ha afirmado que él rechaza “todo tipo de violencia” defendiendo a los que “pacíficamente” manifiestan su descontento en la calle contra una medida, la amnistía, que ha calificado como “un proyecto desgarrador de la democracia y del Estado de Derecho”.

Por su parte, Rita Maestre no ha duda en considerar que “los señores de la derecha están de duelo todavía” tras la investidura de Pedro Sánchez, por los que les ha aconsejado que “no insulten a la inteligencia y deje de comportarse como un perdedor rabioso”. “171 votos no es suficiente para gobernar, tiene que aceptarlo. Feijoo solo es presidente en las encuesta, acéptenlo cuanto antes porque si no se les va a hacer muy larga esta legislatura”. “La realidad es que nadie quiere pactar ni gobernar con ustedes”, se ha mofado Maestre, salvo la extrema derecha.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha alineado con Almeida y no ha dudado en cualificar la amnistía de “infamia”, de “vergonzosa estafa” y de ser “la mayor aberración contra la verdad, que es lo que representa Sánchez”. A su juicio, el nuevo Gobierno apoyado por los separatistas trae a España “un cambio de régimen y consagra la desigualdad”. Además, cree que tras estos acuerdo con Junts y ERC “se abre la puerta a un referéndum de secesión y de ruptura de la unidad de la Nación”.

“Se están riendo del Estado de derecho, de la Justicia y de todos nosotros”, ha sentenciado el portavoz de Vox, advirtiendo que volverán a dar “un golpe de Estado como lo hicieron el 2017”, por lo que ha pedido al PP, como ya ha hecho Abascal el su discurso en la investidura, que paralicen en el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– la tramitación de ley de amnistía y apoyen también la moción de Vox para la ilegalización de Junts y ERC.

Momentos antes, el regidor de la capital había asegurado que Pedro Sánchez quiere “alzar un muro contra todos aquellos que no piensan como él”, en el que ha situado “a la mitad de los españoles”, comparándolo con el que levanto Donald Trump en Estados Unidos contra la inmigración. “El único muro legítimo que se puede levantar en democracia es aquel que pretende defender la democracia, y el muro que quiere levantar Pedro Sánchez no quiere defender la democracia, sino se quiere defender a sí mismo de la democracia. Esto fue un pacto y un acuerdo entre un prófugo de la Justicia, que considera que está por encima de la ley”, ha asegurado.

“El siguiente paso será amnistiar etarras y entregar Navarra”

Con todo, en su turno de réplica, el alcalde ha sido mucho más duro contra Maestre y Maroto . De hecho, se ha referido a la líder de Más Madrid como “la madre Teresa de Calcuta”,y de la que ha sacado a colación su escrache en la universidad a Rosa Diaz y otros episodios de protesta que protagonizó siendo estudiante: “Para usted eso era jarabe democrático” pero ahora critica las “manifestaciones 'pacíficas' contra la amnistía”, le ha reprochado.

Y a Maroto le ha recordado que “Otegi si acosaba las casas del Pueblo de los socialistas en Euskadi”, “pero ahora pactan con ellos”. Y “Puigdemont y Junqueras han hecho lo mismo en Catalunya y ahora también pactan con ellos”., ha añadido.

El alcalde también ha defendido el pacto del Majestic que protagonizó el expresidente del Gobierno, José María Aznar, con el dirigente de CiU y expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, en 1996 , que ha sacado a relucir Maroto en su intervención para desgranar todo lo que entonces se cedió a Catalunya. Pero el alcalde de Madrid ha diferenciado unas negociaciones que, según él, se hicieron con luz y taquígrafos, de los pactos que ahora Sánchez ha cerrado de “forma oscura con un prófugo en Bruselas”, en referencia a Puigdemont.

Después, el alcalde ha retado a ambas portavoces de la oposición, que le han echado en cara su acuerdo con Vox en la anterior legislatura, a que busquen en él “un solo punto que vulnere la Constitución”.

Almeida ha advertido de que “el siguiente paso” de Sánchez y de su nuevo gobierno no será solo permitir un referéndum de secesión“ sino ”amnistiar también a etarras“ y ”entregarles Navarra“, mientras le preguntaba a Maroto ”en qué consiste el pacto con Bildu“, un acuerdo que cree que el presidente del Gobierno ”aún no ha explicado“.

Al final de su encendida intervención el alcalde ha vaticinado que el PSOE que ahora lidera Pedro Sánchez “tarde o temprano pedirá perdón a los españoles” por todo “el mal” que están causando a España.