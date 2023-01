Almeida presume de dejar Madrid más limpia y sostenible que Manuela Carmena

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han hecho un balance triunfalista de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 que presentaron el 30 de septiembre de 2019 y que incluía 231 medidas para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Según han resumido tanto Carabante como el regidor, de ese “ambicioso plan” el 60% se ha completado y el 30% está en curso de ejecutarse.

“Madrid por fin respira”, ha sentenciado el regidor en el acto de presentación realizado en los Jardines de Cecilio Rodríguez de El Retiro en el que ha vuelto a achacar al anterior gobierno de Manuela Carmena el incumplimiento de la normativa europea en materias de calidad del aire. Según sostienen, gracias a la aplicación de su plan estratégico se ha logrado que el valor medio en las 24 estaciones de calidad del aire con los que cuenta la capital se haya situado en 2022 en 28,29 μg/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2) un 22,7% menos que en 2018, tras la sentencia en la que la Unión Europea dictamina que España había incumplido reiteradamente con los límites de contaminación tanto Madrid como Barcelona.

Almeida ha sacado pecho de haber convertido a la capital “en una ciudad más sostenible” basándose en “tres patas: desde el punto de vista medioambiental, económico y social” destacando que gracias a la gestión de su Ayuntamiento, la capital “vive en su mejor momento”, y en una ciudad “vibrante económicamente”, “la primera en recuperar el PIB de 2019” y donde “mejor se ha recuperado el empleo”. Por eso, ha añadido, “podemos mirar el futuro con optimismo” ya que cree que “lo mejor está por llegar”, ha reiterado, siempre y cuando los madrileños otorguen al PP y a su candidatura en las próximas elecciones de mayo, de “una mayoría amplia” para seguir gobernando sin depender de otros partido, como Vox.

Por su parte, Carabante ha destacado el paulatino descenso de la contaminación de la ciudad gracias la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que convertía Madrid en una Zona de Bajas Emisiones, y que creaba adicionalmente dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección en Centro y Plaza Elíptica. “Madrid ha cumplido porque por primera vez hay una estrategia integral y global”.

Aunque es cierto que el Ayuntamiento de Madrid cumplió en 2022 por primera vez con los límites impuestos por la Unión Europea a las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) que respiran sus ciudadanos, fue por muy poco, y lo hizo gracias a que su punto de medición de Plaza Elíptica no superó los 40 microgramos por metro cúbico que las autoridades comunitarias exigen a sus países miembros, después de restringir el tráfico en ese punto negro. Sin embargo el año anterior, 2021, si lo incumplió al llegar a 41.

Almeida, además, no ha hecho referencia a que acaba de anunciar una moratoria para que los camiones ligeros con etiqueta B pueda circular por el Madrid Central, una medida que adoptó en el último Pleno de Cibeles solo para contentar a Vox con el fin de que se aviniera a apoyar los presupuestos municipales, algo que, pese a todo, no contentó a la extrema derecha que sigue exigiendo la derogación total de la ordenanza de movilidad promovida por Carmena. El regidor, al final ha tenido que prorrogar las cuentas actuales al no encontrar ni un solo apoyo de los grupos a las de 2023.

Aunque según la nueva normativa los coches sin etiqueta de la DGT y aquellos que no estén empadronados en Madrid tienen prohibida la circulación por la M-30 desde el domingo 1 de enero, Carabante confirmó la semana pasada que los dispositivos de vigilancia aún no están en funcionamiento y tardarán en llegar varios meses, con lo cual no se multará hasta después del mes de junio, según cálculos del Ayuntamiento. Es decir, las sanciones comenzarán a aplicarse justo después de las elecciones municipales.

Apuesta por la “movilidad sostenible”

Los dos responsablers municipales del PP han preferido centrarse en las políticas que han impulsado para, según dicen,“ fomentar la movilidad sostenible y favorecer la regeneración urbana y la eficiencia energética”. En este sentido, han recordado que se puso en marcha en 2020 el Plan de Ayudas Cambia 360, dotado con 111.5 millones de euros, para la compra de vehículos CERO emisiones, que se han multiplicado por 11 en el sector. “El mayor éxito se ha cosechado en los coches con clasificación ambiental ECO, que han pasado de los 7.709 que había en 2019 (49 % de la flota) a los 11.863 que recorren las calles de Madrid. Se ha logrado que el 75% de los taxis que circulan por la capital sean de bajas o nulas emisiones”, explican en un dossier que han entregado a los periodistas sobre el Plan de Estrategia de Sostenibilidad.

Otra de sus apuestas ha sido por la “transición ecológica” con la prohibición de las calderas de carbón, lo que ha propiciado reducir, según aseguran, 57 toneladas anuales las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). También han destacado que gracias a la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular se ha impulsado el Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se amplió la Planta de Tratamiento del Biometano, gracias a lo cual se mueve una de las líneas de EMT, empresa para la que el Ayuntamiento su propio Plan Estratégico con una inversión de 1.000 millones de euros para dotarla de nuevas infraestructuras. Por presumir ha presumido hasta del esfuerzo para la limpieza de las calles de Madrid, gracias a una “inversión histórica” en los contratos, que, según los datos que han aportado, se han incrementado en 200 millones de euros anuales con respecto a la inversión anterior.

A eso han sumado la ampliación de Bici Madrid, que “ahora llega a los 21 distritos madrileños”, o la posibilidad de recargar coches eléctricos en los parking o en otros espacios públicos.

Tanto Carabante como Almeida ha presumido de las nuevas y numerosas áreas de peatonalización que hay ahora en Madrid poniendo como ejemplo la Puerta del Sol, a pesar de que su remodelación ha dado más de un problema al alcalde estas Navidades. La plaza será inaugurada en breve como uno de los 'proyectos estrella' del regidor madrileño.

Y pese a las acusaciones de la oposición por el “arboricidio” que está cometiendo en Madrid, tanto Almeida como Carabante han presumido de haber realizado “una plantación histórica” de árboles, con más de un millón y medio plantados –100 mil en el último año–, así como 3. 800 zonas verdes, con una inversión de más de 218 millones anuales.

Por todo ello, Almeida se ha jactado de que Madrid después de estos casi cuatro años de su gestión - a Villacís y sus delegados de área los ha ignorado- “tiene muy buena imagen” y una gran “reputación internacional” para que los inversores vengan aquí a hacer negocios, o simplemente para poder vivir en la ciudad a ejercer cualquier profesión.

Al acto han acudido principalmente los integrantes del equipo de Gobierno del PP y muy pocos de Ciudadanos, partido que está inmerso en su particular proceso interno de primarias antes de la celebración de su Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo fin de semana. Al que sí se vio por allí fue a Iñigo de la Serna, el exalcalde de Santander y exministro de Fomento durante la presidencia de Mariano Rajoy, al que Núñez Feijóo ha fichado para coordinar el programa de las municipales y autonómicas del PP.