Ayuso ironiza sobre sobre la ley que le permitirá tener un sueldo vitalicio: “Me lo voy a poner de 30.000 euros”

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves, en mitad del puente de la Constitución, una nueva sesión de control a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en el que la nueva portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha preguntado a Ayuso “cuáles van a ser sus prioridades” en el Gobierno y le ha pedido que aclare cuál será la “paguita vitalicia” o “sueldo Nescafé” que cobrará cuando se apruebe la reforma del Estatuto de los expresidentes.

Bergerot, que le ha reprochado además que dicha ley se vaya a tramitar por vía de urgencia “hurtando el debate parlamentario” a la oposición, ha querido saber si “es digno” que Ayuso esté en contra de la subida del Salario Mínimo Institucional (SMI) pero luego pretenda ponerse un sueldo “de 8.500 euros o más al mes”.

“No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros, para dos vidas, por si acaso, como si fuera una persona de Podemos”, ha ironizado Ayuso en su réplica, en la que ha tachado de “bulo” las especulaciones que se hacen sobre el asunto, recordando que la ley “ni siquiera se ha empezado a redactar”. Dicho esto, ha afirmado que en su Gobierno no tienen “una casa de 400 metros cuadrados como su jefa”, en alusión a la ministra Mónica García, ni tampoco ha puesto “a dedo 35 altos cargos investigados por el Supremo”. A esto ha unido las viviendas oficiales que calcula que tienen los 22 ministros, mientras “los presidentes de Madrid no tienen residencia oficial ni sueldo vitalicio”, como “del que gozan los exmandatarios en Cataluña”.

“Lo que no podemos hacer es dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo [Consejo Consultivo] en el que deberían al menos cobrar por participar”, ha defendido Ayuso, en referencia a un organismo que eliminó Cristina Cifuentes durante su mandato.

La presidenta regional ha explicado que sus “prioridades” para la región de Madrid seguirán siendo “fomentar la Sanidad, la Educación o las medidas para el aumento de la natalidad”.

Bergerot ha insistido en que será una “ley para beneficiarse a sí misma” y ha criticado que el Gobierno regional esté haciendo “la vida más difícil” a las personas LGTBI tras su decisión de “derogar” las leyes trans, que en su opinión hará aumentar la LGTBIfobia, y le ha advertido de que así “empezaron en Hungría, Rusia y Polonia”.

Ayuso: “Van a tener que ponerle bótox a las cejas”

Durante el pleno Ayuso se ha enfrentado también al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que previamente le ha reprochado que su Gobierno se dedique a la “política de fuegos artificiales” mientras Madrid empeora sus cifras de paro y tiene cada vez salarios más bajos, con una subida en la autonomía de “solo un 0,5%, frente a un 2%” nacional. El socialista ha unido a esto las dificultades para acceder a la vivienda, cuyos precios se han disparado en la región.

Por ello le ha recomendado a Ayuso que si quiere seguir dando mítines los fines de semana “hablando de ETA” o del “fin de España”, al menos de lunes a viernes se dedique “a que Madrid no sea la peor región de España en inversión educativa, sanitaria y en bajada del paro”.

En su réplica, la presidente regional se ha lanzado contra el portavoz del PSOE para sentenciar: “No hay ni siquiera un solo actor que les esté apoyando ya a ustedes, nadie”, ni del “mundo de la cultura, ni funcionarios, ni nadie”. “Van a tener que ponerle bótox a las cejas porque se les están cayendo”, ha añadido, punzante, en alusión al gesto de apoyo de los actores al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta ha criticado a Lobato al que ha acusado de haberse convertido “en el relator” del delegado del Gobierno de Sánchez frente a la Comunidad de Madrid. Después le ha recomendado que se dedique a a saber “qué sucede con las Cercanías”, que son “un desastre”. Asimismo, le ha pedido que le adelante “cuándo se va a ver la primera manifestación frente a la Embajada de Rusia para condenar el abuso a homosexuales, transexuales, que se está produciendo en este país” o cuándo va a aparecer “la pancarta para la Marea Verde de las camisetas, ahora que hunden la Educación”.

Ayuso ha reivindicado que ella ayuda “a los autónomos y a aquellos que crean los puestos de trabajo para que haya más empleo” frente a “las decisiones que está tomando el Gobierno de Sánchez que solo provoca que las empresas se vayan de España y no inviertan en Madrid”.