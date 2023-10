Ayuso: “Sánchez algún día deberá rendir cuentas por traicionar a su nación”

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves con especial dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo que ha denominado el “pacto de la poltrona” para conseguir el apoyo de sus socios a su investidura –para la que aún no hay fecha– y poder mantenerse “como sea” en el poder.

En un acto organizado por OK Diario, la dirigente el PP de Madrid se ha cebado con el aspirante a la Moncloa, al que ha acusado de llevar a España a “la estrategia de la carcoma” y de “ir minando las instituciones”, por lo que ha vaticinado que “algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante: por traicionar a su nación”.

“Desde Madrid seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia”, ha afirmado Ayuso, que ha añadido que “a España no se la puede sentar en el banquillo”, por lo que ha adelantado que el país cuenta con su partido, el PP, y “con Madrid”, que “ha estado y estará para toda España, vengan los desafíos que vengan, ofreciendo prosperidad, estabilidad, trabajo, lealtad, buenas ideas y soluciones”.

“España, a diferencia de otros países, no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial. Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona”, ha insistido

La presidenta regional ha recordado que ella misma avisó hace un año “de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios”, que no es otra que la de “la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales” hasta que “no quedase nada”, ya que “todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder”. “No me equivoqué. Estamos en una situación límite”, ha sentenciado.

Ayuso ha desgranado la situación económica por la que atraviesa nuestro país, cuyo panorama ha pintado muy negro, y ha criticado las medidas que han pactado el PSOE con Sumar de cara a la investidura del presidente del Gobierno en funciones.“Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar, resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos”, ha opinado. “ Y ahora quiere que la factura de todo este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos siete millones de euros a sus cómplices, para sus fianzas”, ha lamentado.

La llegada masiva de inmigrantes y el “temor por la seguridad nacional”

Ayuso también se ha referido a la crisis migratoria que vive nuestro país, en especial Canarias, con la entrada ilegal de miles de personas, y en este terreno ha desgranado un discurso muy similar al de Santiago Abascal y la extrema derecha, quejándose de que no han recibido explicaciones por parte del Gobierno y alertando de sus consecuencias.

“Cuando uno está dedicado a dinamitar la nación española es incapaz de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión, se disponen a repartir a miles de ellos entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional”, ha dicho. Según ha afirmado luego en el coloquio posterior, la Comunidad de Madrid se enteró por la prensa de la llegada de inmigrantes a la región: “Esto pasa cuando uno está a su supervivencia, se ocupa de sí mismo y no de los problemas reales de España”.

“¿Qué puede salir mal cuando quien ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea, en lugar de estar protegiendo las fronteras de la Unión y de tu país está a todo lo contrario? No sé lo que nos encontramos y lamento no tener mucha más información de cuántos inmigrantes han entrado”, ha dicho Ayuso, para recordar después que también el presidente de Canarias “llevaba mucho tiempo avisando en las conferencias de presidentes y en otras muchas reuniones acerca de la situación que se estaba viviendo en las islas”.

“Pero Sánchez no hizo nada y cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es lo único de lo que viven, es cuando ha tomado una medida como ésta, con nocturnidad para quitárselos de encima, pero no para ayudarles, ofrecerles soluciones o proteger las fronteras”, ha insistido.

También se ha referido al ministro Escrivá que la tildó de “xenófoba” por decir que el Gobierno trataba “como fardos a los inmigrantes”. “Quizás sean ellos los que lo son tratando así a las personas, que colocan y de los que se desentienden completamente. Van a dejar que sean las ONG supuestamente las que estén con ellos”, ha contraatacado.

“Las instrucciones del matón Otegi nos hielan la sangre”

En su intervención de este jueves, Ayuso ha continuado cargando contra las acuerdos de investidura: “El delirio se remata [ha proseguido] con la promesa de reforma de la financiación autonómica, suponemos que a medida de los que gritaban 'España nos roba', con más impuestos a la banca, a las energéticas, a las multinacionales, o con encarecer el despido”.

La presidenta, no obstante, ha regresado pronto a dirigir sus dardos contra Bildu y Otegi: “Estos días hemos conocido nuevos capítulos del historial sangriento de Arnaldo Otegi, que nunca termina de escribirse: ahí están los nueve secuestros y el asesinato que le atribuyen otros miembros de ETA, los suyos. Sus instrucciones de matón al resto de la banda nos ha vuelto a helar la sangre”. “Y me cuesta creer que ni siquiera nos hayamos planteado preguntar al Tribunal Supremo si ese partido político debe ser ilegalizado. Me cuesta creer que quienes cometieron los delitos más graves contra la vida y la libertad, que quienes impusieron un régimen corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco, que quienes expulsaron a decenas de miles de vascos de su tierra, vayan a decidir ahora el futuro de España”, ha rematado.

La presidenta regional también ha tenido tiempo para adelantar algunas de las líneas maestras de sus nuevos presupuestos, que sacará adelante sin problemas esta vez gracias a su mayoría absoluta. Van a ser, ha dicho, los “más potentes de la Comunidad de Madrid en toda su historia”, superando los 27.500 millones, con un aumento de casi un 20% respecto a los anteriores.

“Estos Presupuestos se han hecho pensando en las personas, porque casi el 90% es gasto social, muy diferente del socialista que nos proponen”, ha remachado. Además, “habrá una inversión histórica en Sanidad, que recibirá más de 10.000 millones, y en Educación, con más de 6.400 millones” y se destinará otros 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes.