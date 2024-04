El PP de Madrid encarga una encuesta que pregunta por “filtraciones de Hacienda y la fiscalía” en el caso de la pareja de Ayuso e ignora el fraude

El PP de Madrid ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para encargar una encuesta a la agencia GAD3 a la medida de su argumentario político. “Las filtraciones de Hacienda y la Fiscalía General de datos particulares”, es la única referencia al fraude fiscal confeso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las preguntas a los participantes. El único tema propiamente madrileño sobre el que se requiere opinión es si la gestión de las residencias “se ha politizado por parte de la oposición”.

La encuesta, realizada por teléfono a 1.000 personas entre el 21 y el 27 de marzo, señala que Ayuso ampliaría su mayoría al 51% de los votos, casi cuatro puntos más que en las elecciones de 2023, y subiría a 74 diputados, cuatro más que actualmente. La ganancia del PP se traduce en la pérdida de dos diputados por parte del PSOE (baja a 25) y Vox (se queda en nueve). Más Madrid subiría tres décimas y mantendría sus 27 diputados actuales.

La gestión del gobierno regional sería “buena” para un 53% de los encuestados —dos puntos mejor que la del alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, y lejísimos de la del gobierno estatal, que solo aprobaría el 21%–. Los votantes de Vox también son entusiastas con el proceder de Ayuso, con un 70% de opiniones favorables a su actuación. La presidenta sería la política mejor valorada, con una nota de 5,7. Los demás líderes regionales suspenden.

El trabajo incluye un apartado sobre “valoración de asuntos de actualidad”. Son cuatro: la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso; “las filtraciones de Hacienda y la Fiscalía General de datos particulares”; la “respuesta del PSOE ante el estallido del caso de corrupción Koldo” y, en un aparte destacado, el “caso Begoña”, en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus reuniones con los dueños de Air Europa. Se pregunta si “debería ser investigada” y si “existe responsabilidad” de Sánchez. Los porcentajes favorables a las tesis del PP van del 60% al 72% en estos cuatro apartados.

La única pregunta que atañe propiamente al negociado de la presidenta madrileña es si la gestión de las residencias “se ha politizado por parte de la oposición”. El 69% dicen que sí. No constan cuestiones sobre las decisiones políticas durante la pandemia por las que claman sin éxito los familiares de residentes y la oposición, como la orden de no trasladar a enfermos a los hospitales en la peor fase de la epidemia. En este apartado no se aportan las diferencias entre votantes, como si se hacen en los otros.

Desfase por sexos

De los datos desagregados se aprecia una notable variación entre hombres y mujeres. El 61% de los varones considera “buena” la gestión de Ayuso, por el 46% de las mujeres. Por situación laboral, los grupos más favorables son de los empresarios y autónomos (61%), seguidos de cerca por los trabajadores del sector público (60%). Esta consideración positiva es menor entre los parados (el 40%) y quienes se dedican al trabajo doméstico no remunerado (46%).