Profesores interinos en Madrid: retrasos en el alta en la Seguridad Social y la nómina de septiembre sin cobrar

Ser docente interino en la Comunidad de Madrid trae peajes. En concreto, que tu empleador, el Gobierno regional, incumpla la ley laboral, según CCOO. El caos en la adjudicación de plazas a estos profesores ha provocado que miles de ellos hayan sido dados de alta tarde en la Seguridad Social, según ha denunciado el sindicato ante la Inspección de Trabajo.

Además, el sistema de pago que tiene la Consejería de Educación, que cierra las nóminas ante de la mitad de mes, provoca que otros cuantos miles no hayan cobrado la nómina de septiembre porque, con los problemas “informáticos” –alegó la Comunidad– en la distribución de los interinos, este año ha habido más retrasos en las incorporaciones de los ya habituales. Estos docentes cobrarán lo que les corresponde de septiembre, pero será ya en la nómina de octubre, explica la Consejería. Para quien el año pasado no llegó a trabajar 5,5 meses (166 días) y por tanto no tiene derecho a cobrar el verano, eso significa que puede llevar sin nómina desde el 30 de junio.

Ambas circunstancias –altas tardías y nóminas retrasadas– son recurrentes cada año, asegura CCOO, pero este se han disparado.

“Hay que tener en cuenta que un alta extemporánea no tiene efecto retroactivo en cuanto a la cotización y a los derechos que ésta genera de cara a las futuras prestaciones contributivas, como paro o jubilación. Y así consta en nuestra denuncia ante la Inspección”, explica Isabel Galvín, responsable del sector de Educación de CCOO Madrid en un comunicado.

“Pago un alquiler, necesito la nómina”

Javier Blanco explica que él empezó a trabajar el día 15 de septiembre y que le comunicaron el alta el 20 de octubre, un mes y cinco después, aunque con la fecha correspondiente. “Pero [mientras] te encuentras en situación ilegal, no sabes si estás cubierto de cara a un accidente o cosas así”, explica este interino, que también ha sufrido el retraso en la nómina. “Yo pago un alquiler, tengo mis gastos, y necesito cobrar”, cuenta el perjuicio que sufre.

La Comunidad de Madrid asegura que todos los profesores “están dados de alta desde el primer día”, según un portavoz, que añade que si hay algún retraso se está produciendo durante el trámite de la Seguridad Social. Esta entidad informa en su web de que los trabajadores solo cotizarán desde el día en que se inscriban y que este acto solo puede realizarse antes de que empiecen a trabajar o simultáneamente, lo que reforzaría esta versión. Sin embargo, también es cierto que tanto empresarios como administración tienen un margen excepcional para hacerlo de 15 días. Según Galvín, la Comunidad de Madrid “abusa” de ese margen.

“La Consejería incumple los artículos 15 y siguientes, y 139 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), que prescriben la obligatoriedad de cumplir dicho trámite –previo al inicio de la relación laboral– hasta 60 días naturales antes, pero nunca después”, asegura CCOO. Este procedimiento de contratación fuera de las normativas vigentes afecta a centros públicos de la Comunidad de Madrid de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato“, sostiene el sindicato.

Para los profesores esta situación tiene un peaje, explican fuentes de CCOO. “La administración tarda unos 15 días en dar de alta al profesorado interino y a veces otros 14 en darte de baja. Y eso para las prestaciones genera problemas, porque luego tienes 15 días para pedir una prestación por desempleo, por ejemplo. Pero hasta que no estés dado de baja en la Seguridad Social no puedes pedirla, con lo que acabas teniendo un día para tramitar la prestación”, cuentan las fuentes.

También sucede con las altas tardías. “Hay algún caso de de hipotecas, pensiones para hijos... que a efectos de notificación aparecen como no dados de alta, y eso genera problemas”.

