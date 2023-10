Abierto el plazo para solicitar ayudas estatales al alquiler en Madrid: condiciones y cómo hacerlo

Las ayudas incluidas en el plan estatal de acceso a la vivienda 2022/25 pueden solicitarse por fin en Madrid a partir de este miércoles 1 de noviembre, a través del portal web institucional de la Comunidad. El plazo permanece abierto hasta el próximo viernes 15 de diciembre.

Según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el programa de ayuda al alquiler de vivienda está dirigido a familias numerosas, en situación de desempleo, monoparentales con cargas familiares, víctimas de violencia contra la mujer o de terrorismo y mayores de 65 años. Los beneficiarios percibirán una subvención que cubre hasta el 50% del importe de su arrendamiento.

Por otro lado, el programa de ayuda a las personas jóvenes está diseñado para personas menores de 35 años y también contempla el abono de hasta el 50% del coste del alquiler, siempre que la vivienda en cuestión sea residencia habitual y la renta del piso no supere los 600, o los 900 euros en el caso de inmuebles situados en 29 municipios* donde el precio de mercado de las viviendas es superior. En el caso de habitaciones particulares los límites son de 300 y 450 euros respectivamente, también en función de si se encuentra en uno de los 29 municipios especialmente tensionados.

La letra pequeña de la ayuda a las personas jóvenes

El Bono Alquiler Joven aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez cubre 250 euros, aunque cada comunidad autónoma podía aumentar libremente esta cuantía, que en la Comunidad de Madrid se ha fijado en el 50% de cada arrendamiento. Podrán tener acceso a él durante un plazo de dos años quienes dispongan de una fuente regular de ingresos y estos sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM. Esta cifra se sitúa en unos 24.000 euros anuales.

El Gobierno contempla que estas bonificaciones sean compatibles con otras ayudas. Por ejemplo, con las destinadas a rentas vulnerables, aunque esa vulnerabilidad la tiene que determinar cada comunidad. También puede compaginarse con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. Eso sí, en estos casos, la suma no puede superar el 100% de la renta que se paga por el alquiler de la vivienda. Asimismo, es compatible con ayudas que están recogidas en el Plan Estatal de Vivienda. En el caso de los fondos ligados a este plan estatal, la suma con el bono joven no puede superar el 75% del alquiler.

El monto total de la ayuda, como máximo, es de 250 euros al mes, por lo que si un menor de 35 años paga una cantidad inferior por su alquiler el bono estará limitado a la renta que pague. Es decir, si paga 200 euros por el alquiler de un piso, su bono sería de 200 euros. Lo mismo si paga 230 euros. En cambio, si paga más de 900 euros mensuales por un piso en una zona tensionada de una gran ciudad, aunque cobre menos de tres veces el IPREM, no tendrá acceso a este bono.

Si se comparte piso en alquiler, todos los inquilinos tienen que cumplir los requisitos de ingresos limitados a esos cerca de 24.000 euros anuales, siempre que todos sean cotitulares en el contrato. De esta forma, puede haber inquilinos de un piso compartido (cotitulares del contrato) que puedan percibir la ayuda y otros que no.

A partir de ahí, el bono estará limitado a la cantidad que, por contrato, pague cada uno de ellos. Por ejemplo, si tres personas son cotitulares de un piso en alquiler de 900 euros en Madrid o Barcelona, cada una de ellas puede tener acceso a un bono por el equivalente a un alquiler de 300 euros mensuales y podrán recibir los 250 euros.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó duplicar con una inversión algo superior a los 21 millones de euros el presupuesto para los programas Ayuda al alquiler de vivienda y Ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico. En concreto, la primera ayuda tiene una dotación de 11,3 millones de euros y la segunda de 9,86 millones.

*La lista de municipios incluye Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Getafe, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.