Adiós a la mascarilla obligatoria (de nuevo) en Madrid desde este miércoles

El uso de mascarilla dejará de ser obligatorio en centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid a partir de este miércoles después los descensos registrados en la región en la incidencia de virus respiratorios, que en el caso de la gripe han descendido desde 81,3 casos por cada 100.000 habitantes.

La cifra es sensiblemente inferior a los 159 de la semana pasada y los 177 de la anterior, cuando se alcanzó el pico de este invierno, el más elevado desde el año 2019. Aún así, los niveles de contagios siguen por encima del umbral epidémico.

El Ministerio de Sanidad estableció la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios el pasado 10 de enero con carácter “indefinido”, aunque con la posibilidad de fijar su empleo como “recomendación” en aquellas comunidades que presentasen datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.

Una vez cumplidos los requisitos, la orden que deja sin efecto esta obligatoriedad se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), de modo que el uso de mascarilla pasará a ser únicamente una recomendación, confirman a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

La Comunidad de Madrid ha defendido desde el primer momento el uso de mascarilla como recomendación en el caso de presentar síntomas de infección respiratorio y en el caso de personas vulnerables como mayores e inmunodeprimidos. Pese a la orden del Ministerio, la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, ha reiterado en múltiples ocasiones que no había “un estado de emergencia ni tampoco de alerta para salud pública” para justificar esta medida.

En la misma línea, defendió que no ha tenido impacto en el descenso de la incidencia por virus respiratorios, con una tendencia a la baja en la región ya apuntada antes de su entrada en vigor. “Seguimos con la conciencia en la Comunidad de Madrid de educar en la responsabilidad y, desde luego, no alarmar a la población porque esta epidemia de gripe ha sido incluso menor que otros años y, desde luego, no ha tenido ni más mortalidad ni mayor tasa de ingresos”, defendió en declaraciones a los medios este mismo lunes.