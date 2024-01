El renting de coches se ha hecho bastante popular en España en los últimos años y es que, sin necesidad de comprar un vehículo e invertir en él para toda la vida, podremos disfrutar de ese modelo que tanto nos gusta, escoger el vehículo que nos permitirá desplazarnos, ya sea por trabajo o por placer

Esto ha beneficiado poderosamente a los conductores, y ha posicionado a las empresas que se preocupan por el medio ambiente en impulsoras de la movilidad sostenible.

¿Cuáles son los beneficios del renting de coches en Madrid?

De todas las ciudades que podríamos nombrar como espacios a los que ha servido el renting desde dentro, Madrid es el ejemplo más directo. Para hacernos una idea, la cantidad de particulares que buscan ofertas por la zona para encontrar el vehículo que se adapte a sus necesidades ha crecido en los últimos años.

Con el último informe lanzado por parte de la DGT, nos damos cuenta de que estamos ante un cambio de normativa importante para 2024, de que la capital de España sufrirá bastantes restricciones en lo que respecta a cierto tipo de vehículos que ya no cumplen con la legislación vigente y que quedarán completamente eliminadas del centro de dicha ciudad pero, ¿por qué es algo positivo?:

Ahorro de dinero

Con el renting de coches estamos ahorrando dinero desde el primer momento y es que, si atendemos a los últimos datos lanzados, al menos un 15% de nuestras carteras quedará dónde se supone que tiene que estar, en ese monedero para apartados más urgentes, para emplear en cosas que sí que merezcan la pena. ¿Te vas a quedar gastando en lo que otros ya no emplean nada de su presupuesto?

Modelos diversos

Cuando estamos alquilando un coche en lugar de comprarlo, tenemos una oportunidad mayor de hacernos con esos modelos que tanto nos gustan. En Madrid, para dentro de unos días, la DGT tiene preparada una prohibición para los vehículos con etiqueta A que son los que, de momento, no cumplen con esa normativa que tanto nos hace falta en nuestros días.

En cualquier caso, lejos de esta nueva normalidad para el centro de la capital, compensa saber que en el abanico de este negocio son muchas las opciones que nos quedan y las ofertas-renting.aldautomotive.es a las que podemos optar siempre que entremos en la página web del enlace. Esto, que es algo que está pegando fuerte en la imaginación y/o consciencia de cada uno de los ciudadanos que residen aquí, es un detalle que debemos comenzar a valorar. ¿No te parece?

Buenos sistemas de seguridad

Los coches que están en el renting de España son muy seguros. Hace sólo unos años, cuando todavía no teníamos este tipo de movilidad tan en nuestro día a día, los usuarios no se sentían especialmente confortados, para muchos no existía una buena relación de los sistemas de seguridad pero, con el paso de los años, hemos visto que sí que podemos poner toda nuestra confianza aquí, que podemos estar tranquilos desde el minuto uno en el que nos subimos. ¡No dejes de comprobarlo!

Coches ecológicos

¡No podía ser de otra manera! El alquiler de vehículos en Madrid también está apostando por los coches ecológicos como la única manera posible de circulación, como la garantía de que cuidaremos del medio ambiente también desde la carretera. Sin emisiones de las que preocuparnos, nos encontramos ante una buena colección de modelos que, además de ser bastante bonitos, también vigilan por el futuro nuestro y de las nuevas generaciones. ¿No te parece algo fantástico?

¿Por qué es importante el cambio de normativa en la circulación por el centro de Madrid?

Madrid es una de las ciudades con mayor volumen de polución en Europa. Esto, que supone un alto grado de contaminación diaria, ha hecho que los ayuntamientos se pongan de acuerdo en el cambio de normativa, que piensen en la manera en la que se puede dejar una provincia mejor. Sin acceso a la M30 de los turismos con acceso restringido, será mucho más sencillo conseguir el propósito que hay para el año que viene.

La ley, que puede que llegue igualmente a otras ciudades del país, no sólo supone un beneficio para las personas que están andando de un lado a otro, también pone de manifiesto cómo dentro del alquiler las empresas valoran la flexibilidad que hay dentro de esta nueva modalidad, de cómo las personas terminan ahorrando dinero e incluso haciéndose con modelos que nunca se imaginaron conducir.

Atendiendo a todo lo comentado, los beneficios del renting de coches en Madrid son bastante conocidos. Abriendo otra puerta a lo que entendemos como confort, buena disposición y garantías completas, sin duda puede ser una buena oportunidad para apostar por la ciudad que merecemos, por esa en la que no se respiren los agentes contaminantes que tanto molestan. ¿Te animas ahora con ello?