Diseño de tiendas online profesional: la clave para alcanzar el éxito en la red

En el año 2015 se dio a conocer un número sorprendente: había 85.000 tiendas online en toda España. Casi una década después, esta cifra no para de crecer, aunque como es de esperar, muchos de esos negocios han cerrado. De hecho, por aquel entonces, el promedio de vida de los comercios electrónicos rondaba los tres meses, mientras que al cabo de un año la cifra se multiplicó.

Todo ello da pie a que, en pleno 2024, sean numerosas las tiendas que venden a través de Internet. De ello se benefician los consumidores. ¿Sabías que el 20% de las ventas que tienen lugar en el país ibérico provienen de comercios electrónicos?. Así pues, ¿cómo se puede cosechar éxito en una red que está repleta de negocios que ofrecen sus productos a clientes de todo el país e incluso del extranjero?

Hoy abordaremos esta cuestión. En concreto, averiguaremos la clave principal para alcanzar el éxito con un comercio electrónico: contratar a expertos en diseño tiendas online que estén muy experimentados.

La importancia de contar con un equipo profesional que tenga mucha experiencia

Como hemos dicho antes, el nivel de competencia en la red es elevadísimo y no para de crecer. Así pues, destacar puede resultar una quimera, por lo que las ventas online acabarían siendo escasas o incluso nulas. Todo cambia en caso de depositar la confianza en un equipo de expertos.

Alcanzar el éxito con un comercio electrónico pasa por contar con un equipo especializado en diseño web profesional. Pero, ¿cómo elegir uno si hay tantas alternativas disponibles hoy en día? Uno de los aspectos en los que conviene fijarse es la experiencia.

Acertarás optando por aquellos expertos que tienen una dilatada trayectoria a sus espaldas. No solo te fijes en los años que llevan diseñando tiendas online y páginas en general. A su vez, consulta el portfolio o los casos de éxito para ver los resultados que han obtenido con los diversos proyectos que les han encargado.

La experiencia es importante en todos los sectores, pero más si cabe en el ámbito del diseño de páginas web, especialmente si estarán destinadas a vender productos. Y es que al llevar tantos años, los profesionales saben las características de las que debe presumir una tienda online para que acabe triunfando.

Así debe ser una tienda online para que tenga tráfico y éxito

Atraer al público objetivo no es fácil. Si bien es cierto que el 75% de los españoles que tienen más de 16 años hacen compras por Internet, cuentan con infinidad de alternativas al alcance de un par de clics o de toques con el dedo en la pantalla táctil. ¿Por qué iban a decantarse por adquirir los productos que quieren o necesitan en tu tienda online? Lo cierto es que lo harían si tuviera una serie de características.

Como hemos dicho antes, los expertos en diseño web saben qué demanda el público potencial, así como aquello que le gusta a Google. Este último aspecto es muy importante, ya que el posicionamiento conocido como SEO determinará en gran medida el éxito del comercio electrónico en cuestión. Si aparece en los primeros resultados de búsqueda, el éxito estará asegurado con numerosas ventas producidas de forma natural.

En primer lugar, una tienda online ha de ser responsive. Aunque algunos usuarios comprarán los productos a través del ordenador, otros lo harán navegando por la web desde el móvil o la tablet. Acabamos de mencionar tres dispositivos cuyas pantallas presentan tamaños muy distintos. Es por este motivo que dicha característica adquiere una gran importancia, ya que solo así se consigue que el contenido del comercio electrónico se muestre correctamente en todos los paneles, indistintamente de sus pulgadas.

Continuando con lo referente al diseño, es fundamental que sea intuitivo. Y es que en plena era digital los usuarios demandan inmediatez. Si surgen dificultades o dudas navegando por el catálogo o a la hora de tramitar el pedido, abandonan prematuramente el sitio web, dando pie a que se vea incrementado el porcentaje de rebote.

Por el contrario, con una página que es intuitiva, los usuarios se ven capaces de encontrar rápidamente aquello que desean, ya sea navegando por las categorías o haciendo uso del buscador. Además, si en el último paso ven que se puede pagar con un método muy seguro, como por ejemplo PayPal o Bizum, esto les transmite una gran sensación de confianza, por lo que no dudan en tramitar el pedido.

Por otra parte, la tienda online ha de estar optimizada teniendo en cuenta las preferencias de Google, las cuales cambian cada cierto tiempo conforme es lanzado un nuevo algoritmo. En este sentido, vuelve a ser muy importante la experiencia del equipo que se encargue de llevar a cabo las estrategias de SEO. Y es que solo los expertos son capaces de llevar a cabo una optimización natural para que el motor de búsqueda impulse el comercio electrónico hasta alcanzar los primeros resultados de las búsquedas.

Finalmente, ten en cuenta que todo lo mencionado en anteriores líneas de poco o nada sirve si no se desarrolla una buena estrategia de marketing. De hecho, es lo más importante de todo. Una vez creado el comercio electrónico, debe promocionarse. En caso contrario, los clientes potenciales casi siempre recurrirán a las alternativas ofrecidas por la competencia que sí invierte en marketing.

En la actualidad no es complicado dar con una tienda online bonita, pero esto no implica que genere ventas y tráfico. Para tal fin, es fundamental invertir en una buena estrategia de marketing, de la cual deben encargarse expertos en la materia con mucha experiencia. Si no cuentas con el presupuesto necesario, es preferible vender directamente tus productos en un marketplace como el de Amazon.