Una velada en Cibeles para recordar a Guadalupe Grande

El próximo martes, 14 de diciembre, concluye el ciclo Disidencias II, que se desarrolla en CentroCentro Cibeles, con el comisariado de Jorge Fernández Guerra. Y lo hace con una cita muy especial, un recuerdo a la poeta Guadalupe Grande que falleció hace ahora apenas un año, y que había sido protagonista de la sesión de septiembre del mismo ciclo del 2020, cuatro meses antes de su muerte, con acompañamiento de la pianista y compositora María Parra.

Ese concierto ya había sido pospuesto a consecuencia del confinamiento y fue el primero que se celebró tras aquellos dramáticos momentos. El fallecimiento de la poeta, el 2 de enero de 2021, marcó un trágico paréntesis en el ciclo, así como una invitación imperativa a recordarla en el mismo escenario en el que Grande leyó su poesía probablemente por última vez en público.

Antonio Crespo Massieu se encargará de leer su poesía. Crespo, poeta él mismo de notable trayectoria, era amigo personal de la poeta y había colaborado con ella en diferentes recitales e iniciativas poéticas. Todo ello en alternancia con un recital del Trío Liaçon que han engarzado un programa musical con profusión de piezas marcadas por la idea del sueño y la canción de cuna para evocar el descanso de la amiga que se fue, así como una delicada selección de canciones de mujeres compositoras.

Corona la selección musical el estreno absoluto de la obra del compositor español Alejandro Moreno …en pleno vuelo, sobre poemas de los tres miembros de esta admirable familia de poetas; obra compuesta para esta sesión del ciclo Disidencias II que llega a su fin en la presente edición. La sesión, como es ya habitual, tendrá lugar en el Auditorio Caja de Música del CentroCentro Cibeles el 14 de diciembre, a las 19,30 horas con entrada libre hasta cubrir el aforo.

Programa

INTÉRPRETES

Trío Liaçon. (Lola Bosom, contralto; Irene de la Hoz, guitarra; Alfredo Calvo / Jesús Mozo Colmenero, acordeón) Antonio Crespo Massieu, lecturas.

PROGRAMA MUSICAL

Florence Beatrice Price (1887-1953) Nigh (Texto: Bessie Mayle)

Amy Marcy Beach (1867-1944) Four songs, Op. 29 III. Sleep, little Darling (Texto: Harriet Elizabeth Prescott Spofford) I. Within thy heart (Texto: Amy Marcy Beach)

Alma Mahler (1879-1964) Fünf Lieder (Texto: Richard Dehmel) Die stille Sadt

Lili Boulanger (1893-1918) Clairières dans le ciel (Texto: Francis Jammes) Vous m'avez regardé avec toute cotre âme Elle était descendue au bas de la prairie

Nadia Boulanger (1887-1979) Soir d'hiver (Texto: Nadia Boulanger)

Simon Baggio (1957-) Paysages Idylliques (selección)

Xavier Montsalvatge (1912-2002) Cinco canciones Negras (Texto: Ildefonso Pereda Valdés) Canción de cuna para dormir a un negrito Alejandro Moreno (1962-) …en pleno vuelo * (Textos: Félix Grande, Paca Aguirre, Guadalupe Grande Aguirre) * (ESTRENO ABSOLUTO)

Frederic Mompou (1893-1987) Combat del somni (Texto: Josep Janés i Olivé) Damunt de tu només les flors