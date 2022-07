El PSOE de Chamberí reclama a Javier Ramírez que reponga “de manera urgente” la placa de Largo Caballero

Primeras reacciones a la sentencia judicial que exige al Ayuntamiento de Madrid reponer la placa en memoria de Largo Caballero que retiró a martillazos de la plaza de Chamberí. La agrupación socialista en el distrito ha pedido por carta al concejal presidente, Javier Ramírez (PP) que reponga “de manera urgente e inmediata” el homenaje al expresidente republicano.

Francisco Largo Caballero, representante de la clase trabajadora del Chamberí de principios del XX

El PSOE solicita a Ramírez que se cumpla la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº30 de Madrid y afirma que en su decisión se ha plasmado “la voluntad mayoritaria de los vecinos demócratas de Chamberí, dignificando la figura de quién fuera Presidente del Gobierno de España”. “Esperando su pronta actuación, reciba un afectuoso saludo ante tal enorme reparación de la Justicia y la Democracia que se ha producido”, escribe José Ignacio Prieto García, secretario general del PSOE de Chamberí.

De momento no está claro lo que el consistorio hará con la placa. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intenta quitarse presión política afirmando que el Ayuntamiento decidirá si recurre o no en función e lo que digan sus servicios jurídicos. “Es una decisión en la yo no voy a tomar parte”, llegó a afirmar este miércoles durante una entrevista en La Sexta.

La justicia madrileña anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprobó la retirada del callejero de los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, dejando sin efecto la retirada en noviembre de 2020 de la placa del histórico dirigente socialista y ordenando su reconstrucción. Lo hizo estimando el recurso interpuesto por UGT frente al Ayuntamiento de Madrid, la Asociación reivindicativa de la memoria histórica Raíces y Vox.