Comienza el proceso de admisión de alumnos en las guarderías de Madrid: cómo y dónde solicitarlo

Este jueves 13 de abril el Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar una vacante en alguna de las 74 escuelas infantiles con las que cuenta la capital actualmente. El acceso a las guarderías de la ciudad es limitado, tanto que el año pasado más de 8.000 niños se quedaron sin plaza para el curso 2022-2023. De las más de 12.000 solicitudes que recibió el Ayuntamiento, tan solo se aceptaron alrededor de 4.300, por lo uno de cada tres niños de 0 a 3 años se quedaron sin plaza.

Con la apertura del nuevo proceso para el próximo curso se desconoce si las cifras de inadmisión serán tan altas como en el anterior, por el momento, las familias ya pueden solicitar su plaza y acreditar toda la documentación pertinente para contar con todas las posibilidades. Existen tres modalidades de solicitud. La más sencilla es a través de internet, no es necesario desplazarse y tan solo hay que acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento para rellenar el formulario pertinente y adjuntar los documentos necesarios.

El procedimiento también se podrá llevar a cabo en alguna de las oficinas de registro municipales o de forma presencial desde la escuela elegida como primera opción. Para esta última, es preciso presentar el formulario impreso, disponible tanto en la página web del Ayuntamiento como en la propia guardería en la que se vaya a entregar la solicitud.

Este proceso de admisión se encuentra abierto para las familias de niños entre 0 y 3 años que quieran obtener una plaza en una de estas escuelas infantiles en cualquier de los niveles. Para valorar la adjudicación de vacantes se tienen en cuenta diferentes criterios como la jornada laboral de los padres, la renta, las circunstancias familiares y la conciliación.

Cada una de estos aspectos suman entre 0 y 5 puntos dependiendo de la situación particular de cada familia y alumno. Entre los criterios que más puntuación concede está el de la renta per cápita, que en el caso de ser inferior a 1.811 euros aporta 5 puntos al alumno, favoreciendo a familias que no cuentan con una situación socioeconómica óptima. De la misma forma, con una puntuación de 5 puntos se valora la situación laboral de los padres, que en el caso de superar las 30 horas semanales aporta el máximo fijado.

Este es el sistema de baremación establecido a la hora de pedir plaza para el curso 2023-2024 en Madrid:

Situación laboral familiar

Más de 30 y hasta 40 horas semanales (5 puntos)

Más de 20 y hasta 30 horas semanales (4,5 puntos)

Más de 10 y hasta 20 horas semanales (4 puntos)

Entre 1 y 10 horas semanales (3,5 puntos)

Padre y madre, tutor/a o representante legal en paro o, en caso de familia monoparental, el único progenitor/a en paro (3,5 puntos)

Renta per cápita

Hasta 1.811 euros (5 puntos)

De 1.811 a 2.577 euros (4,70 puntos)

De 2.577,01 a 3.343 euros (4,40 puntos)

De 3.343,01 a 4.054,01 euros (4,10 puntos)

De 4.054,01 a 4.876 euros (3,80 puntos)

De 4.876,01 a 5.642 euros (3,50 puntos)

De 5.642,01 a 6.409 euros (3,20 puntos)

De 6.409,01 a 7.175 euros (2,90 puntos)

De 7.175,01 a 7.941 euros (2,60 puntos)

De 7.941,01 a 8.707 euros (2,10 puntos)

De 8.707,01 a 9.470 euros (1,50 puntos)

De 9.473,01 a 12.473 euros (0,60 puntos)

De 12.473,01 a 15.473 euros (0,15 puntos)

De 15.473,01 a 18.973 euros (0,10 puntos)

De 18.973,01 a 23.973 euros (0,05 puntos)

Más de 23.973,01 euros (0 puntos)

Situación familiar

Hermanas o hermanos matriculados en la escuela infantil para el curso 2023/2024 (3 puntos)

Si otras hermanas o hermanos, ya nacidos, obtienen plaza en la misma convocatoria y escuela infantil (3 puntos)

Familia monoparental (2 puntos)

Familia numerosa de categoría general o especial (1,5 puntos)

Niña o niño nacido o que vaya a nacer de parto múltiple (1 punto)

Niña o niño en situación de adopción o acogimiento familiar (2 puntos)

Discapacidad reconocida del padre, madre, tutor/a o representante legal o hermanas/os de la niña o el niño si es entre el 33% y el 64% (1,5 puntos)

Discapacidad reconocida del padre, madre, tutor/a o representante legal o hermanas/os de la niña o el niño si es superior al 64% (2 puntos)

Padre, madre, tutor/a o representante legal beneficiarios de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción/Renta Activa de Inserción (2 puntos)

Víctima de violencia de género (3 puntos)

Padre, madre, tutor/a o representante legal que trabaja en la escuela infantil solicitada en primera opción (1,5 puntos)

Conciliación familiar

Domicilio familiar en el distrito en el que se ubica la escuela infantil y colindantes (2,5 puntos)

Lugar de trabajo del padre, madre, tutor/a o representante legal en el distrito donde se ubica la escuela infantil y colindantes (2,5 puntos)

La nueva convocatoria recoge tanto las plazas ordinarias como las de educación especial, por lo que el procedimiento es el mismo y en las mismas fechas. Es crucial acreditar con el impreso de solicitud la documentación pertinente, como el documento que acredite la filiación y la fecha de nacimiento de la niña o el niño con una fotocopia del Libro de Familia, la partida de nacimiento o un documento similar acreditativo, junto al de todos los miembros que componen la unidad familiar. En caso de niños no nacidos documento que acredite fecha probable de parto suscrito por un profesional sanitario o, en su caso, el documento de acogimiento o adopción.

Aquellos solicitantes que no residan en Madrid, pero prevean hacerlo antes del comienzo del curso escolar 2023/2024, deberán aportar una declaración responsable indicando esta causa. Para estos supuestos, antes del inicio del curso escolar se llevará a cabo la comprobación de la residencia en el municipio, denegándose la plaza a aquellos que no residan por falta de cumplimiento de los requisitos del proceso de admisión.

Las listas provisionales se publicarán el 22 de mayo tanto en las escuelas infantiles como en internet. Posteriormente, se abrirá un plazo de reclamaciones del 23 al 25 de mayo. Una vez revisadas todas las solicitudes y cambios de documentación, se pondrán en conocimiento de las familias las listas definitivas el 14 de junio.

Una vez que se conozcan las vacantes adjudicadas, se abrirá el plazo de matriculación, que estará disponible del 15 al 29 de junio de forma ordinaria. Los niños que nazcan después del 25 de junio podrán ser matriculados del 27 de junio al 25 de julio. En el caso de que el nacimiento se produzca después del 16 de julio, las familias tendrán una última oportunidad de matriculación del 17 al 31 de julio y del 1 al 8 de septiembre.