Más Madrid lleva a la Fiscalía al exconcejal de Urbanismo por fichar para una firma a la que cedió 5 parcelas municipales

El fichaje de Mariano Fuentes por la promotora inmobiliaria Vía Ágora va camino de los tribunales. El exdelegado de Desarrollo Urbano de la capital será denunciado ante la Fiscalía por Más Madrid debido a que este lunes se anunció su fichaje por una empresa a la que su área entregó hace menos de un mes la explotación de cinco parcelas para la construcción de pisos de alquiler.

El dato de la adjudicación, adelantado por Somos Madrid, ha llevado al partido de Rita Maestre a anunciar que presentará una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por posible quebranto de la Ley de altos cargos, que obliga a un dirigente público a esperar al menos dos años antes de “prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Más Madrid cree que hay “flagrante incompatibilidad” en este fichaje, ha explicado su portavoz municipal, Eduardo Rubiño. “Le pedimos al alcalde que no mire para otro lado, queremos que Almeida intervenga por la vía administrativa”, ha añadido en declaraciones a los medios.

El primer partido de la oposición municipal considera que se trata de “un nuevo caso vergonzoso de puertas giratorias”, y acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de concebir la gestión pública como un medio para hacer mérito ante empresas privadas con intereses que no son los de la ciudadanía“. ”Fuentes se oponía a regular el precio del alquiler y a la promoción de alquileres públicos y hoy resulta que está a sueldo de una promotora a la que se adjudicó suelo público para hacer negocio privado“. ”El Ayuntamiento debe abrir un procedimiento sancionador contra el exconcejal, que podría acabar inhabilitado hasta por diez años. Almeida no se puede poner otra vez de perfil ante esta situación“, ha explicado el portavoz adjunto de Más Madrid.

El portavoz adjunto ha apuntado que es gravísimo que el contrato se formalizara cuando Fuentes ya estaba en funciones. “No solo era para que una promotora hiciera negocio privado en suelo público, sino para asegurarse una salida laboral”, algo que, ha constatado Rubiño, “va en contra de las incompatibilidades que exige la ley” y por ello considera que “la Fiscalía debe investigar si estos hechos son constitutivos de delito”.

El Ayuntamiento: “Lo habrá hecho teniendo en cuenta la legislación”

La primera reacción del equipo de Almeida ante la noticia la ha dado su portavoz, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “No tengo más información que la que ha transmitido un medio de comunicación en la que se habla de esa situación laboral nueva por parte del delegado de Urbanismo ya digo no sé en qué condiciones ni en qué características”, explicaba en referencia a la primicia adelantada por Somos Madrid.

“Estoy segura de que lo habrá hecho teniendo en cuenta toda la legislación , y de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento de la misma. Pero a partir de ahí le digo que no tengo más información al respecto que lo que se ha publicado en un medio de comunicación y por lo tanto permítame que no vaya a entrar a valorar más sin saber más en detalle ni cuál es la situación”.

Repreguntada sobre si se van a revisar las adjudicaciones a esa empresa, Sanz ha insistido en que conoce a Fuentes y cree “seguro que ha hecho todo con todas las garantías, pero no tengo más datos que eso y por lo tanto no puedo entrar a profundizar en algo que obviamente no conozco”. “Cuando vayamos teniendo más información podríamos tener una opinión más fundada”, ha explicado.