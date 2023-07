El exdelegado de Urbanismo de Madrid ficha por una promotora a la que cedió cinco parcelas municipales por 45 años

El último delegado de Desarrollo Urbano de la capital de España, Mariano Fuentes, ha encontrado trabajo 20 días después de haber abandonado Cibeles, al no ser reelegido concejal por Ciudadanos. Trabajará en la promotora inmobiliaria Vía Ágora, ha anunciado la propia empresa este miércoles en nota de prensa, en la que explica que el exconcejal será su próximo director de relación con inversores.

“Es una satisfacción poder sumar al equipo un perfil como el de Mariano, con su bagaje profesional, que ha conseguido situar a la capital como referente en materia de urbanismo”, asegura en esa nota el presidente de Vía Ágora, Juan Antonio Gómez- Pintado, quien también destaca el “enorme conocimiento del sector inmobiliario y una extensa trayectoria en la empresa privada” del exdelegado.

Mariano Fuentes conoce a Juan Antonio Gómez-Pintado de su etapa al frente del urbanismo de Madrid. En su agenda pública figura una visita a sus oficinas el pasado mes de abril y una reunión hace solo un mes, sobre las que no se informó del motivo concreto en el portal de transparencia municipal.

Vía Ágora fue una de las promotoras beneficiarias de uno de los concursos más publicitados por el área de Desarrollo Urbano, la de la cesión de parcelas para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio limitado durante los próximos 45 años. En concreto, la empresa en la que ahora trabajará Fuentes se llevó el tercer lote del concurso, compuesto por cinco parcelas que suman 8.649,17 m² de superficie, sobre las que podrá construir hasta 30.428,8 m² de viviendas y 1.400 m² de garajes.

Las parcelas están situadas en C/ Méndez Alvaro 36 (Arganzuela), C/ Barrilero y cruce de esta calle con C/ Seco (Retiro), C/ El Santo de la Isidra, 1 (Villaverde) y C/ Beasain, 45 (Usera). Por ellas Vía Ágora pagó 9.076.649,57 euros (IVA incluido) en concepto de cesión por el derecho de superficie para levantar los pisos y comercializarlos durante casi medio siglo. El acuerdo fue firmado el pasado 8 de junio, según el Portal de Contratación, cuando Mariano Fuentes ejercía como delegado en funciones, a pocos días de abandonar Cibeles. La adjudicación, sin embargo, se produjo a finales de marzo.

Un concurso municipal para levantar 2.000 pisos de alquiler

Vía Ágora se llevó uno de los tres lotes del concurso repartidos por el área de Desarrollo Urbano, con los que el Ayuntamiento espera levantar unas 2.000 viviendas de alquileres asequibles. Una vez transcurridos los 45 años de cesión, los pisos pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal.

Estas cinco construcciones que levantará Vía Ágora pasarán a engrosar la cartera de una inmobiliaria que actualmente tiene a la venta tres promociones en Madrid capital, a través de su página web. En concreto en los barrios de Peñagrande, Valdebebas y Madrid Río.

En la nota en la que anuncia el fichaje, Vía Ágora destaca la trayectoria profesional de Mariano Fuentes en el sector privado, con “intensa actividad en la dirección de proyectos de rehabilitación” y con el desempeño del cargo de director general de Sociedad Técnica de Tramitación.

Fuentes, que es arquitecto técnico por la UPM e ingeniero de edificación por la Universidad Europea, destacó en su momento que esta idea de la cesión de parcelas para viviendas era “un proyecto innovador que nunca se había realizado en la ciudad de Madrid y que, sin duda, refuerza la estrategia de vivienda que pusimos en marcha hace dos años y la generación de vivienda en alquiler para la clase media y para todos los madrileños”.