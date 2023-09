Condeduque sigue los fogonazos de las luciérnagas en su nueva temporada: mira todo lo que viene

“Debemos convertirnos en luciérnagas y volver a formar así una comunidad de fulgores, de pensamientos que transmitir”. Con estas palabras del historiador Didi-Huberman y un evocativo vídeo de Lois Patiño abría el Ayuntamiento de Madrid la presentación de la nueva temporada del Centro Cultural Condeduque. Un programa exuberante hasta junio de 2024 que pretende convertirse en una “luciérnaga que ayude a crear comunidad”, en palabras de la directora del centro Natalia Álvarez Simó.

La responsable de las propuestas de Condeduque durante los últimos años desgranó las figuras más destacadas previstas en el programa (estarán Jay-Jay Johanson, Gisèlle Vienne, Jero Romero, Raül Refree, The Notwist, Cabello/Carceller, Angélica Liddell, Boris Groys o La Veronal, entre muchos otros) ante la mirada de la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, quien le agradeció el elevado nivel de la programación.

“Se ha convertido en estos últimos años en un punto de referencia dentro del panorama de la creación contemporánea, un lugar donde explorar los nuevos caminos y estar al tanto de las últimas tendencias”, aseguró Rivera ensalzando las propuestas artísticas previstas, “diversas y de calidad”.

Como centro interdisciplinar de cultura contemporánea, Condeduque se ha consolidado a lo largo de estas últimas temporadas presentando a los artistas más actuales, y ofrecerá este nuevo curso, y bajo la pregunta ¿Te lo vas a perder?, más de un centenar de actividades de todas las disciplinas artísticas de hoy: artes escénicas, arte, cine, música, palabra, mediación y pensamiento.

Experimentación y evolución

Condeduque continúa con el cambio, la experimentación y la evolución en la constante búsqueda de nuevos artistas, y también con la programación de los consagrados, tanto de la esfera nacional como internacional, que trabajan lo poético con arrojo, desde la innovación y la conexión con el acelerado mundo contemporáneo, así como el pensamiento contemporáneo. En este ámbito, destaca el ciclo dedicado al filósofo inglés Mark Fisher, con conferencias, proyecciones y un concierto.

Condeduque accesible

Álvarez Simó ha destacado que “hoy Condeduque es un lugar transitado, que se cruza, se vive y se siente desde las niñas y los niños hasta los más mayores, y con una presencia de jóvenes sedientos de una producción cultural que les interroga, les emociona y les amplifica”.

Ejemplo de ello serán las actividades accesibles y gratuitas de Bailar los patios, que durante un fin de semana contará con actuaciones de ocho compañías de danza contemporánea para acercar al público esta disciplina. También el Festival Relevo elige el patio como escenario de bandas emergentes, así como (Re)vuelta al patio, una actividad familiar que se ha convertido en una cita ineludible de las familias con los artistas y el juego. Lo mismo ocurre con Mi primer Festival de Cine, un festival hecho a la medida de los más pequeños. La accesibilidad del arte contemporáneo y de las exposiciones viene de la mano de L-ABE, un laboratorio de mediación artística con visitas guidas y talleres sobre las exposiciones en curso.

Asimismo, Condeduque continúa apostando por los artistas y el desarrollo de la creación y la investigación, a través de iniciativas como las coproducciones, las residencias de música y de artes escénicas, el ciclo Los artistas y su palabra, la tercera edición de la Escuela de calor, o el proyecto europeo Future Laboratory.

Artes escénicas: teatro, danza y performance

La programación escénica del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque incluirá este nuevo curso 17 propuestas nacionales, diez espectáculos internacionales y una proyección. En el ámbito nacional, destacarán los estrenos absolutos de Iker Karrera con The Room Where It Happens, Obra imposible de Los Bárbaros y Cuerpos celestes de AzkonaToloza del ciclo Barbarie Mineral, además de los estrenos en Madrid de la Agrupación Señor Serrano con Una isla, Firmamento de La Veronal, Atra Bilis Vudú (3318) Blixen de Angélica Liddell y La Consagración de la Primavera de Israel Galván.

A ellos se sumarán otras figuras consolidadas, como la compañía madrileña KOR’SIA con Mont Ventoux, Alberto Cortés con One Night at the Golden Bar, Poliana Lima con The Common Ground y Ernesto Artillo con Tablao. Una programación que se completará con los festivales Supernova, que incluirá en su programación a Janet Novas, Óscar Bueno, Candela Capitán y Josefina Gorostiza, entre otros; Bailar los patios y el Certamen Coreográfico de Madrid.

En lo referente a la programación internacional destacarán los estrenos en Madrid de Inactuales de L´Alakran, Love Chapter II de Sharon Eyal y Out Of The Blue de Silke Huysmans & Hannes Dereere y en colaboración con el Festival de Otoño de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, los espectáculos: Experiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivos de Daniel Veronese, Antigone in the Amazon (Antígona en el Amazonas) de Milo Rau/NTGent y One Song: Histoire(s) du Théâtre IV (Una canción: Historia(s) del teatro IV) de Miet Warlop.

Música

Condeduque ofrecerá en su apartado musical 32 conciertos, de los cuales 12 de ellos serán internacionales. El grupo musical alemán The Notwist, estrenará en Madrid su álbum Vertigo Days; y Olivier Arson, el afamado compositor de la película As Bestas y ganador del Goya a la mejor banda sonora junto con Maxi Gilbert y Jacobo Serra, presentarán sus últimos trabajos.

Asimismo, Condeduque participará en varios festivales como el municipal Jazzmadrid´23, que incluirá en su programación a artistas de perfil más urbano como Donny McCaslin y James Brandon Lewis, o la ganadora de las VI residencias de jazz de Condeduque, la joven baterista Eva Catalá, mientras que Dawuna y Sarah Davachi inaugurarán el ciclo Soundset Series, dedicado a la música electrónica experimental; Inverfest con Pau Vegas, Rocío Saiz, Marta Movidas y Simona; o el Festival Relevo de música emergente, que se celebrará en primavera en el Patio Central, completarán la programación musical de esta nueva temporada.

Arte: exposiciones e instalaciones

La programación de arte contará con tres exposiciones colectivas propias: Hecho en casa de Carlos T. Mori, sobre el videoarte domestico en España; La gran fábula del capital de Valentín Roma, director de La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, con obras de siete autores como Joseph Boys o Barbara Hammer, que forman una suerte de fábula amotinada contra el poder impuesto y normativo, y, por último, Las verbenas desiertas, comisariada por Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau, una muestra que busca ampliar el imaginario de los fantasmas, desde una tradición que recoge las fantasmagorías, los principios de la hauntología y cuestiones relacionadas con el animismo.

Junto a ellas se podrán visitar a lo largo del año dos instalaciones artísticas en los patios del centro ofrecidas por Lys Villalba y Lluís Alexandre Casanovas Blanco (Tres ensayos de paisaje) y Javi Cruz (Fina hoja de metal). Inaugurará la temporada Locura social. Musical contra un fusilamiento de Cabello-Carceller, donde los artistas visuales se acercan a las artes escénicas.

Pensamiento y debate

De septiembre a mayo, cada mes, Condeduque desarrollará un año más un espacio de pensamiento donde matemáticos, especialistas en inteligencia artificial, psicólogos, escritores, filósofos, Djs, urbanistas, periodistas y expertos en otras disciplinas nos ayudarán a recapacitar sobre: la creatividad y la inteligencia artificial, el trabajo, la noche, el pensamiento contemporáneo actual, formas de vivir, morir y habitar de humanos y no humanos y un ciclo sobre Mark Fisher.

Este nuevo curso cultural destacará la presencia de figuras internacionales de la talla de Boris Groys, Georges Didi-Huberman y McKenzie Wark y contará también con la participación de figuras nacionales como: Azahara Alonso la autora de Gozo o el filósofo German Cano, entre otros.

Los diálogos de pensamiento continuarán emitiéndose en paralelo en streaming a través del Canal de YouTube de Condeduque.

Palabra

Esta disciplina continuará trabajando el lenguaje desde sus múltiples ángulos: poesía, spoken word, performance, espectáculos escénicos y mucho más, volviendo a investigar la palabra y experimentando con todo aquello que la estira, la trastoca, la abraza y la retuerce. Este apartado tendrá mayor presencia internacional, representada por nombres como Antifan, Hollie Mcnish + Danez Smith, Encyclopédie de la parole, Berta García Faet, Agustín Fernández Mallo, Luz Pichel, Chirie Vegas y Laura Sam, entre otros.

Cine

En este nuevo curso 2023-24 Condeduque propone cuestionarse los posicionamientos más rígidos y oxidados sobre la teoría del autor como héroe solitario a través del ciclo ‘Desde lo colectivo’ del festival Márgenes. Dentro del ciclo sobre Mark Fisher, visitarán el centro analistas contemporáneos como Slavoj Zizek, junto con el área de Pensamiento.

Este año la carta blanca está comisariada por Pucho de Vetusta Morla, que propone un atlas sentimental de los espacios que una vez ha recorrido por varias ciudades latinoamericanas, y gracias al arte de Don Hertzfeldt se dinamitarán los límites entre la animación y la imagen real explorando nuevas posibilidades narrativas cinematográficas. Además, volverá a haber sección Premiere como la de Lois Patiño y Hong Sang-soo, pases especiales y una proyección el 27 de marzo dedicada al día internacional del teatro.

Mediación

En esta cuarta temporada se continuará escuchando, aprendiendo y manteniendo encuentros y procesos relacionales de la mediación, que tendrán lugar en dos espacios del centro: el Patio Central y la Sala Polivalente, con las nuevas iniciativas de experimentación y creación artística: Espacio Pom y Living Museum.

Continuarán las consolidadas (Re)vuelta al patio, Symphonos 24, Pinta Malasaña y propuestas de danza y música que nacieron la temporada anterior y que volverán a realizarse debido a su buena acogida por parte del público: Bailar los patios y Suena el patio.

El spot promocional de este año lo ha dirigido , director de cine galardonado en la Berlinale y del que presentamos Samsara.

“Este año te invitamos a venir para buscar el retorno a la metáfora y el abrigo en la poesía”, ha subrayado Álvarez Simó.

“Se hace saber que las puertas de Conde Duque están abiertos, que las salas y los escenarios están dispuestos para todo lo que ha de llegar en esta temporada”.