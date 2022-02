Los malasañeros Niña Polaca se cayeron del Benidorm Fest por publicar su canción elegida antes de lo permitido

Hubo muchos espectadores del Benidorm Fest que se extrañaron a ver a un grupo indie actuar fuera de concurso en la final del pasado sábado. En horario de máxima audiencia, los Niña Polaca saltaron al escenario para interpretar su tema Nora, mientras tenían lugar las votaciones del público y jurado para elegir la canción ganadora. Antes había pasado por allí Ruth Lorenzo interpretando Bailar Pegados, una presencia con muchos nexos eurovisivos, pero la aparición del grupo formado en Malasaña no se ha entendido hasta una semana después.

La canción de Niña Polaca, que fue lanzada el pasado verano, había sido una de las seleccionadas por RTVE para participar en la fase final del Benidorm Fest. Lo reveló este viernes Maldita.es, que publicó la lista completa de puntuaciones de todos los grupos finalistas y suplentes. Su canción Nora recibió 119 puntos del jurado de selección, los mismos que el Postureo de Azúcar Moreno y uno más que la Terra de Tanxugueiras.

¿Por qué no aparecieron en la lista final? RTVE decidió eliminar al grupo al darse cuenta de que el tema había incumplido una de las bases del concurso: la de que no hubiera sido publicado total o parcialmente antes del 1 de septiembre. La canción apareció en Youtube y en las plataformas musicales el viernes 27 de agosto, por lo que no podía ser elegida por solo cinco días.

RTVE publicó las bases del Benidorm Fest el 29 de septiembre, aunque no se ha desvelado si antes de esa fecha ya había invitado al grupo a presentarse al concurso (el programa se anunció a mediados de julio), ya que la mayoría de seleccionados fueron animados por el ente público a formar parte de la preselección. Solo dos formaciones de las seleccionadas para las semifinales, Marta Sango y Unique, entraron a través del formulario habilitado, sin recibir invitación previa.

La eliminación de Niña Polaca del grupo de 14 semifinalistas supuso la aparición de Javiera Mena en la fase final, por estar situada entre las primeras de las suplentes, una lista en las que también quedaron con alta puntuación Alizzz, Aysha o Cariño.