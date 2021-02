Patatas fritas iluminando el parque Conde Duque

Una capa amarilla y luminosa formando un círculo fue lo que se pudieron encontrar las personas que pasearan una noche del mes de diciembre por las cercanías del parque Conde Duque, una obra depositada allí por el colectivo Luisinterruptus para hacer llegar un mensaje sobre el cambio climático.

"Imaginamos un futuro en el que la atmósfera está tan caliente que hasta las hojas de los árboles llegan fritas al suelo", explican sobre el sentido de la obra. "Elegimos una ubicación apartada de las luces navideñas y con árboles de hoja caduca que nos sirviera de contexto (...) llegamos con varios sacos de patatas fritas, que dispusimos en el suelo formando un círculo perfecto, que iluminamos cuidadosamente", relatan.

El resultado son las imágenes publicadas a continuación (puedes ver más en este enlace), tomadas sobre una instalación llamada ¡Nos freímos! y fabricada con alimentos no comestibles que generó curiosidad entre los vecinos: "Los usuarios del parque se acercaron atraídos por la luz y, hasta que no miraban atentamente no se daban cuenta de que lo que contemplaban eran patatas; daban por sentado que habíamos amontonado las hojas de los árboles y les habíamos puesto luz. Los perros fueron más listos…", recuerdan sus impulsores.