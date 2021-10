Muestra Syfy 2021 edición especial Halloween

La veterana Muestra Syfy vuelve un año más a su sede de los últimos años, el Palacio de la Prensa, y lo hace con una edición especial Halloween, concentrada en una única jornada (31 de octubre) y centrada en el cine más terrorífico.

PROGRAMACIÓN:

2:00h Matinal: Agárrame esos fantasmas (1996)

Frank Bannister es un charlatán que posee extraordinarias facultades psíquicas, pero no las usa para hacer el bien, sino para ganar dinero hostigando a sus clientes con la ayuda de algunos espectros que trabajan a su servicio. La situación cambiará cuando en el pueblo empiecen a producirse una serie de muertes inexplicables. Distribuidora: Universal Pictures Internacional Spain / Doblada al español / IMDB / Trailer.

16:00h Beyond the Infinite Two Minutes (2021) de Junta Yamaguchi

El propietario de un café descubre que su televisión muestra imágenes del futuro, pero sólo con una antelación de dos minutos Distribuidora: You Planet (Luis del Val) / VOSE / Ciencia Ficción – Comedia / Sección oficial Donosti / IMDB

17:40h The medium (2021) de Banjong Pisanthanakun

Una espeluznante historia sobre la herencia de un chamán en la región de Isan en Tailandia]. Lo que podría estar poseyendo a un miembro de la familia puede no ser la Diosa que ellos creen que es. Distribuidora: Selecta Visión (Javi Puertas) / VOSE / Terror paranormal / Sección oficial Donosti / IMDB

20:00h Prisoners of the Ghostland (2021) de Sion Sono con Nicolas Cage

En la traicionera frontera de la ciudad de Samurai Town, un ladrón de bancos sin escrúpulos (Nicolas Cage) es liberado de la cárcel por un pudiente señor de la guerra conocido como The Governor (Bill Moseley) para que encuentre a Bernice (Sofia Boutella), su nieta adoptiva, que desapareció sin dejar rastro. Para garantizar que cumpla su palabra, el ladrón es obligado a llevar puesto un traje de cuero que se autodestruirá en un periodo de cinco días. En su aventura buscará no sólo encontrar a la chica, sino también redimirse de sus pecados. Distribuidora: A Contracorriente / VOSE / Thriller Terror / Thriller Terror / Sección oficial Donosti / IMDB

22:00h Última noche en Soho (2021) de Edgar Wright

Un nuevo thriller psicológico de Edgar Wright acerca de una joven que siente pasión por el diseño de moda y tiene la misteriosa capacidad de volver a los años sesenta, donde conoce a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que aparenta y el tiempo parece desmoronarse con unas nefastas consecuencias. Distribuidora: Universal Pictures International Spain / VOSE / Terror Viajes en el tiempo / Trailer / IMDB

00:30h Serie Day of the dead (SYFY) Episodio 1. Scott Thomas y Jed Elinoff

Inspirado en el universo zombi de George A. Romero. ‘Day of the dead’ se estrenará en SYFY el próximo 7 de noviembre.

‘Day of the dead’ sigue a un grupo de desconocidos que intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes en su pequeña ciudad llena de conflictos. Esta oda a los famosos zombies de Romero nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a la gente es una horda de zombis hambrientos que intentan destrozarlos.