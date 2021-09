El Ayuntamiento de Madrid estudia apagar la única estación que mide la contaminación en Madrid Central

La calidad del aire que respiran los vecinos del centro de Madrid podría quedar sin registros dentro de poco. El Ayuntamiento valora anula la única estación que mide la polución en el interior de Madrid Central, la situada en la plaza del Carmen, durante el tiempo que duren las obras de remodelación del entorno, según ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad durante la comisión de su área.

Borja Carabante explicó, en respuesta a una pregunta de Más Madrid, que se podrían dar "tres situaciones" en la estación situada en la zona: "Mantenerla como está, moverla unos metros para que no tuviera la afección o anular esas mediciones por las afecciones que pueda tener la ejecución de la obra". El delegado se escudó en los informes que le preparen desde su área para tomar la decisión: "Haremos lo que digan los servicios técnicos. Hay una normativa europea muy exigente en las estaciones de calidad del aire", dijo.

La posible desaparición de las mediciones en esta plaza, pendiente todavía de unas obras que no están aprobadas y dependen de la privatización del párking que tiene debajo, llegaría en un momento en el que acaba de cambiar la legislación que rige la zona de bajas emisiones madrileña. En ella, a partir de esta semana pueden entrar vehículos de comerciantes del distrito Centro, que antes tenían prohibido el acceso. La oposición calcula que serán 50.000 coches más los que se habilita para acceder y que pueden elevar los registros de polución asociados al tráfico, advierten.

"Me preocupa su contestación", respondió la concejala Esther Gómez (Más Madrid) a la vez que advertía que las obras en plaza del Carmen pueden ser "la excusa perfecta" para romper la serie histórica de este punto de medición. "Es algo que no nos podemos permitir y que Europa no vería con buenos ojos", advirtió. Su partido reclama que en el caso de esta afección se busque una ubicación "alternativa y equiparable" dentro de Madrid Central para los registros de la polución.