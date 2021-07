La playa de Madrid Río permanecerá seca todo este verano

Las fuentes de la playa urbana de Madrid Río no funcionan y no funcionarán durante este verano. Por segundo año consecutivo, la instalación, formada por tres recintos acuáticos y con diferentes efectos de agua, no podrá ser disfrutada por los madrileños a causa de la COVID-19, según la decisión adoptada por Madrid Salud, organismo autónomo del Ayuntamiento para la gestión de las políticas municipales en materia de Salud Pública.

Antes de la pandemia y desde su creación, esta zona lúdica de Madrid Río, situada en el distrito de Arganzuela, se había convertido en un atractivo ineludible para todos aquellos vecinos que deseaban darse un baño gratis en verano, puesto que es la única fuente urbana donde está permitido hacerlo. También era la piscina de quienes no podían permitirse disfrutar de una con entrada o, al menos, no podían hacerlo con tanta frecuencia como hubieran deseado.

Desde las 11 de la mañana y hasta las 21 horas, y desde inicio de verano y hasta llegado septiembre, los chorros han sido consuelo de muchos en el cálido Madrid del estío.

Sin embargo, "durante este año, ante el mantenimiento de la situación de pandemia por COVID, se ha tomado la decisión de mantener cerradas las fuentes transitables de la ciudad de Madrid para evitar las aglomeraciones y contactos estrechos de personas que provocan el funcionamiento de estas instalaciones", ha indicado el Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación de Madrid Salud, Alfonso Antona, en respuesta a este periódico sobre la playa de Madrid, alrededor de la cual se había generado un confuso silencio administrativo.