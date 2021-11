Villacís se enzarza con Vox por llamarle "Begoña Terracís" en plena negociación de Presupuestos: "No os imagino estudiando"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha respondido con contundencia a una publicación del grupo municipal Vox en Twitter en el que le llamaba Begoña Terracís a la vez que criticaban su futura Ordenanza de Terrazas, que según el partido de la oposición "no contenta a nadie". La mandataria municipal ironizaba con el apodo, a la vez que criticaba el desconocimiento de las áreas de gobierno de la formación de Ortega Smith.

"Os imagino riéndole la gracia al ocurrente de turno (decidle de mi parte que me encanta el apodo). Lo que no os imagino es estudiando", decía antes de aclarar que la Agencia de Actividades municipal no depende del departamento de Vicealcaldía. "Nunca te acostarás sin saber una cosa más", añadía.

Os imagino riéndole la gracia al ocurrente de turno (decidle de mi parte que me encanta el apodo)



Lo que no os imagino es estudiando. Ni la Agencia depende de vicealcaldía, ni las terrazas son competencia de la Agencia.



Nunca te acostarás sin saber algo más



Terracís😘 https://t.co/N6pKx6K820 — Begoña Villacís (@begonavillacis) 24 de noviembre de 2021

El cruce de críticas llega en un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid mantiene dos negociaciones claves en la legislatura: Ordenanza de Terrazas y Presupuestos de 2022. La primera ya ha celebrado dos de las cuatro sesiones de trabajo previstas y las posiciones de los partidos parecen avocar al área de Vicealcaldía a un acuerdo con Más Madrid o Recupera Madrid para su aprobación, debido al alejamiento de Vox y al plante que este miércoles protagonizó el PSOE.

Los socialistas no acudieron a la reunión porque consideran "imprescindible" conocer el mapa de futuras zonas tensionadas que el Ayuntamiento todavía no les ha facilitado, debido a que desde el área de Villacís consideran que ha de estar aprobada la ordenanza para poder elaborarlo. También se quejó Mar Espinar, portavoz socialista, de que aún no hubiera ningún compromiso con "algunas de las medidas puestas sobre la mesa de los partidos y las distintas asociaciones", declaró para explicar su ausencia de la mesa.

En Recupera Madrid se siguen mostrando abiertos a apoyar la futura normativa que regulará los veladores en las calles a partir del 1 de enero: "Nosotros vamos a seguir yendo, nos parece que es un error levantarse de una mesa de trabajo donde poder mejorar esa Ordenanza de Terrazas", explicó José Manuel Calvo, que considera que el texto es "muy mejorable" e insiste en sus propuestas como las de limitar las estufas de gas contaminantes -con la que el Ayuntamiento se podría mostrar favorable-, la prohibición de fumar y el establecimiento de un semáforo para retirar las terrazas más conflictivas. "Si se incorporan, apoyaremos la ordenanza", añadió.

Los presupuestos, en vilo

La tensión entre Villacís y Vox sube en un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid negocia con la ultraderecha la aprobación de las cuentas municipales para 2022. Las posiciones del partido de Ortega Smith se irán conociendo en las sucesivas comisiones extraordinarias que se celebran a partir de este viernes, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida confía en contar con el apoyo de este partido, que ya sustentó las cuentas de 2020 y 2021.