Villacís propone mantener para siempre las terrazas Covid sobre aparcamientos que permitió hasta 2024 en Madrid

En febrero de 2022 Begoña Villacís consiguió una de las victorias de su área en esta legislatura: aprobar una nueva Ordenanza de Terrazas para la capital que consolidaba muchos de los nuevos espacios ganados por la hostelería en las calles de Madrid. Las más llamativas eran las situadas sobre plazas de aparcamiento, a las que la propia ordenanza ponían fecha de caducidad: dos años después, es decir, a principios del año 2024.

Villacís era consciente de que este plazo, negociado con el alcalde, era una patada hacia delante y que quien tendría que decidir realmente el futuro de estas terrazas sería el próximo gobierno municipal. Por eso hoy, en plena precampaña, la vicealcaldesa ha anunciado que su apuesta es que este formato de terraza se quede de forma permanente, porque los veladores sobre aparcamientos “ya forman parte” de la ciudad.

El anuncio lo ha hecho Villacís aprovechando que le entregaban un premio la principal organización hostelera en la región, la Asociación Hostelería Madrid, quien le ha ofrecido una menina conmemorativa por su apoyo al sector. En agradecimiento, la vicealcaldesa aseguraba que su partido tiene “una posición muy valiente” y “única” a la hora de apoyar a la hostelería de “una forma con absoluta convicción”.

“Fuimos pioneros en poner las terrazas Covid que eran fundamentales para salvar puestos de trabajo. En aquel entonces, se calculó en 6.000 los puestos de trabajo que salvamos”, ha asegurado a la vez que se enorgullecía de haber creado “un nuevo Madrid que es abierto, que se ha beneficiado de estas terrazas, y que está consiguiendo conciliar con los vecinos”, en declaraciones a Europa Press.

“Madrid no tendría las terrazas Covid si no tuviese tenido a Ciudadanos. Si no fuese por eso, muchos de esos restaurantes, varias cafeterías, hubiesen cerrado. Si la hostelería hoy me lo reconoce, no es de forma arbitraria, créanme que me lo he ganado. Me he ganado ese reconocimiento. Y ese trabajo lo tenemos que continuar, y eso lo tenemos muy claro”, ha reseñado.

Villacís asegura que con la medida serían beneficiadas unas 800 terrazas, aunque se desconoce si podrían llegar nuevas en otras zonas gracias a la normalización del formato. Las asociaciones de hostelería calculan que por cada una de esas terrazas se da trabajo entre dos camareros y alguien de cocina de apoyo.

Además de proponer que se mantengan estas terrazas, desde Ciudadanos se va a plantear agilizar las licencias “mediante un mecanismo de supervisión centralizado, para que las personas sepan en qué momento, en todo momento, en qué situación está su licencia, en qué punto de tramitación está, y no tengan que depender de estar llamando a la puerta de la Junta de distrito y decirle que no”.