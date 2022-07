Unidas Podemos presenta un recurso contra las becas de Ayuso para familias 'cienmileuristas'

El debate por las ayudas para financiar el bachillerato en centros privados a familias que ganan más de 100.000 euros se encamina hacia la Justicia. Lo hace por una cuestión más de fondo que de forma, pero que podría alargar el litigio más allá del próximo curso. El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso en el que pide la nulidad de la convocatoria de los cheques, que considera una “chapuza técnica” en toda regla, ha adelantado el diario El País.

El recurso, presentado este martes por los diputados Jacinto Morano y Agustín Moreno y firmado por la portavoz del grupo Carolina Alonso, señala que las bases reguladoras de las becas de bachillerato no establecen los tramos de renta de 35.913 euros por miembro de la familia que sí aparecen en la orden posterior emitida por la consejería de Educación. Es esa la “chapuza” que denuncian desde la formación: los requisitos para acceder a una beca deben fijarse en las bases reguladoras y no en la convocatoria de las mismas.

Es el mismo argumento que utilizara el Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid, que en un informe señala que “la determinación de la edad, así como el límite de renta per cápita familiar debe fijarse en las bases, no en la convocatoria”. “La convocatoria no es más que un acto administrativo de aplicación”, señala el escrito de la letrada de la Consejería de Educación.

“Los problemas de fondo son lo principal”, reconoce el diputado Agustín Moreno sobre los cheques que el Ejecutivo de Ayuso concede a familias con rentas altas para cofinanciar la educación infantil, el bachillerato y la formación profesional en centros privados, “pero en los de forma son unos chapuzas”. El parlamentario señala que estos errores técnicos, a los que se agarran para dejar sin efecto la convocatoria, responden a “esa ansiedad de transferir recursos públicos a la privada”.

¿Cuál es el escenario a partir de ahora? Según explica Moreno a esta redacción, la Consejería tiene de plazo hasta el 5 de septiembre para corregir este error y volver a los requisitos de la orden de las bases reguladoras. Si no lo hace, el grupo tiene dos meses para presentar el contencioso administrativo. Algo que, dicen, van a hacer.

Desde Unidas Podemos consideran que la Comunidad no tiene intención de realizar ninguna modificación, lo que podría alargar el proceso durante meses. Más allá, incluso, del fin del próximo curso, para el que están pensadas las ayudas. “Si se declara la nulidad, las familias tendrán que devolver los cheques”, explica el diputado.

Moreno señala que aunque, por el momento, solo han presentado este escrito contra los cheques de bachillerato, recurrirán todas las “becas”.

De aceptarse, el recurso supondrá un freno al intento de ampliar los tramos de renta para recibir estos cheques para el próximo curso, pero no para los siguientes. De hecho, el consejero de Educación y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, defendió este mismo miércoles que esta es “la única manera de que haya más familias (que optan a los cheques) es elevando los niveles de renta”.

Este mismo jueves, la formación ha lamentado también que la Comunidad excluye a las personas migrantes del acceso a la Formación Profesional. “El Gobierno autonómico ha establecido como requisito imprescindible para las personas de origen extranjero que quieran matricularse en FP que estén en posesión del NIE”, señalan en un comunicado. Este nuevo requisito pone palos en las ruedas de su formación, puesto que, hasta ahora, estos alumnos podían matricularse presentando su pasaporte.