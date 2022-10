'Restyling' del Kia XCeed: un empujón para seguir de superventas

Desde que se incorporó a la gama Ceed a partir de su tercera generación, el XCeed, que es su variante más crossover o campera, acumula nada menos que 25.000 unidades vendidas en España, más de 6.000 de ellas en lo que va de año. Con estos registros, es el tercer modelo más exitoso de la marca en nuestro país, una posición que se pretende mantener, si no mejorar, por medio de un ligero restyling que se acaba de dar a conocer a la prensa.

Más allá de aspectos estéticos que luego mencionaremos someramente, la mayor novedad la encontramos en la inclusión por primera vez de una versión deportiva GT-Line, propulsada por un motor de gasolina de 204 caballos y que cuenta con una larga serie de detalles distintivos.

Junto a este propulsor más enfocado en las prestaciones se ponen a la venta también variantes de hibridación ligera, asociadas a un motor de gasolina y a otro diésel, de gasolina sin hibridación y una híbrida enchufable (PHEV) que dispone de una autonomía eléctrica de 48 kilómetros en ciclo combinado y de 60 km en conducción exclusivamente urbana.

En un modelo como este que se adquiere principalmente por diseño -el 49% de los compradores así lo reconoce-, es importante detenerse justamente en los detalles estéticos que lo distinguen de la hornada anterior. Los principales se concentran en el frontal del coche, donde cambian los grupos ópticos de led, en los que ahora se integran las luces antiniebla, la parrilla, el paragolpes y las tomas de aire. Unos nuevos deflectores guían el aire alrededor de las ruedas con el fin de reducir la resistencia al avance y el consumo de combustible.

Las llantas son de 16 pulgadas en los acabados básicos, Concept y Drive, y en la versión eDrive del plug-in, pero en esta con un diseño específico más aerodinámico. Las demás terminaciones las llevan de 18 pulgadas, al igual que la GT-Line, en esta igualmente con un aspecto claramente diferenciado. Se ofrecen 11 colores para la carrocería, tres de ellos nuevos, y nueve en el GT-Line, dos nuevos.

Más detalles que definen a esta versión más deportiva y excitante de la gama son una parrilla Tiger Nose más atrevida que se acompaña de una toma de aire inferior, deflectores en cromo oscuro y un revestimiento lateral del paragolpes que confieren una imagen que se considera, a falta de una palabra mejor, más agresiva.

En la parte trasera destacan con brillo propio dos elementos. Los nuevos pilotos de forma hexagonal exhiben una configuración en panal en la que, al pisar el pedal de freno, las luces led tienen una función dinámica para advertir de mejor manera a los conductores que circulan por detrás. Por su parte, el difusor inferior está pintado en el color de la carrocería, por ejemplo en el nuevo Celadon Spirit Green que puedes ver en las imágenes que ilustran este texto.

El GT-Line se distingue, además, por las carcasas de los retrovisores en negro y las barras de techo en una tonalidad más brillante del mismo color. En el interior, cuenta con un volante achatado por debajo y con el emblema correspondiente a la versión, guarnecido negro del techo, nuevo diseño de la palanca de cambios -ya sea en el modelo manual o en el automático- y asientos deportivos.

Una gran variedad de motores

Como apuntábamos al comienzo, el XCeed está ya disponible en una notable variedad mecánica de la que no pueden presumir muchos competidores. Se puede escoger, por una parte, entre un motor de gasolina sin hibridación que, con tres cilindros y 1,0 litros, entrega 120 CV; un híbrido ligero de gasolina, este ya tetracilíndrico y de 1.500 centímetros cúbicos, que rinde 160 CV, y el 1.6 de 204 CV de los modelos GT-Line, que es el único que paga el 9,75% de Impuesto de Matriculación. Por otro lado se ofrece un microhíbrido diésel de 136 CV.

Y, por último, el híbrido enchufable, que desarrolla 141 CV e incorpora batería de 8,9 kWh, motor eléctrico de 44,5 kW y un eficiente motor de cuatro cilindros y 1,6 litros combinado con una transmisión de doble embrague de seis velocidades. Las variantes mild hybrid pueden llevar cambio manual inteligente de seis velocidades o uno de doble embrague de siete marchas, en tanto que el motor de 204 CV solo se puede asociar a este último. El de gasolina pequeño tiene una caja manual de seis velocidades convencional.

Dentro del amplio equipamiento que puede montar el XCeed sobresalen los servicios conectados y con actualizaciones over the air, el sistema de detección de fatiga, los asistentes de conducción en carretera, de ángulo muerto y de colisión trasera, el control de velocidad basado en la navegación y los cargadores rápido y de tipo C en las plazas delanteras y traseras.

El modelo coreano llega al mercado con una horquilla de precios comprendida entre los 20.957 euros del modelo básico y los 31.707 euros que se piden por la variante GT-Line más completa, todo ello aplicando la promoción de la marca pero no los descuentos por financiación, de 3.000 euros en el PHEV y 2.300 en el resto del catálogo.

Tampoco se tiene en cuenta el incentivo del Moves III en el caso del híbrido enchufable, que sale por 33.022 euros en acabado eDrive, 34.772 en eTech y 36.572 en eMotion.

Existe un Pack Premium con el que se pueden refinar aún más las versiones GT-Line y PHEV, por 2.400 y 2.100 euros respectivamente, que comprende tapicería de piel, volante calefactado, asiento del conductor eléctrico, plazas delanteras y traseras con calefacción (y las primeras con ventilación), equipo de sonido JBL y portón trasero manos libres.