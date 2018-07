El nuevo himno de la selección inglesa

Inglaterra, como todas las selecciones, tiene un himno. El ‘God save the Queen’ es uno de los más populares en el mundo del deporte y a los aficionados ingleses les gusta cantarlo en medio de un partido, bien sea de rugby o de fútbol.

En este Mundial de Rusia, el buen papel de los ingleses ha sido acompañado por el resurgir de una canción creada para apoyar a la selección inglesa en la Eurocopa de 1996. El tema, “Three Lions”, en referencia al escudo del combinado inglés, ha sonado con fuerza de Moscú a Londres pasando por Benidorm.

Se trata de una canción cuyo principal estribillo es “football is coming home”, “el fútbol vuelve a casa” en inglés. Tenía todo el sentido para aquél momento cuando en 1996 el campeonato regresaba a la tierra que se atribuye su creación, o al menos de las normas para jugarlo. Fue compuesta por los humoristas de la BBC David Baddiel y Frank Skinner junto con el grupo Lightning Seeds.

La melodía, indudablemente pegadiza, triunfó pese al frío recibimiento que tuvo por algunas de los popes del fútbol británico que la consideraban muy pesimista. Y es que la letra recordaba que Inglaterra llevaba entonces ya 30 años sin ganar un trofeo importante como selección “Thirty years of hurt”.

La canción sufrió alguna modificación por parte de la Federación Inglesa de Fútbol antes de ser aprobada como canción oficial del combinado nacional. La letra toca la fibra nostálgica del aficionado de los tres leones recordando jugadas memorables: “The tackle by Moore”, hace referencia a la entrada en la que Bobby Moore roba in extremis el balón a Jairzinho en el Mundial de 1970. “When Lineker scored”, recuerda el empate de Gary Lineker ante Alemania en las semifinales de 1990. “Bobby belting the ball”, es el cañonazo lejano de Bobby Charlton contra México en el Mundial del 66. “And Nobby dancing”, se refiere al baile de Nobby Stiles con la Copa del Mundo tras ganar la final del 66.

El fenómeno ha sido tal que la canción ha vuelto a ser número 1 en las listas británicas acumulando más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Con ayuda incluso de sus potenciales competidores como George Ezra que ha pedido que su canción ‘shotgun’ sea remplazado en el primer lugar por el ‘Three Lions’. El propio Ezra lo pidió este lunes con un vídeo en su cuenta de twitter vestido con la camiseta de la selección inglesa.

🚨THIS IS NOT A DRILL 🚨RT & SHARE. LET’S KNOCK SHOTGUN OFF NUMBER ONE WITH THREE LIONS #ItsComingHome 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/Wk2AwAPZjc — george E Z R A (@george_ezra) 9 de julio de 2018

La canción original ha tenido varias versiones, de sus propios autores, como la que hicieron para el Mundial de Francia en 1998 en la que ya incluían el fracaso de la Euro 96 al ser eliminados por, como no, Alemania en la tanda de penaltis.