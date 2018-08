Exigen al Ayuntamiento que impida a la CARM la reducción del horario de la Biblioteca Regional

Cambiemos Murcia ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que presione al Ejecutivo autonómico para impedir el recorte en el horario de la Biblioteca Regional, ya que a partir del próximo mes se verá reducido en tres horas todos los sábados.

La responsable del grupo de Cultura y Patrimonio de la formación municipalista, Mercedes Nicolás, ha indicado que el recorte "va en contra" de la razón de ser de las bibliotecas públicas, que es precisamente facilitar el acceso de la ciudadanía a los fondos de que disponen.

"Recortando el horario reducen la posibilidad de acceder a información, de investigar, de educar o de disfrutar, y es un claro ejemplo del incumplimiento por parte del PP del derecho al acceso a la cultura reconocido en la Constitución", ha asegurado Nicolás.

Además, en su opinión, esta decisión "da al traste con la calidad lograda en la gestión de los amplios fondos con los que la Biblioteca Regional cuenta".

Esta reducción no es el primer "ataque" que sufre esta instalación en los últimos años. Desde 2012 no abre los domingos y en 2016 el Gobierno regional redujo su presupuesto con la intención de cerrar los sábados, lo que iba a suponer el despido de 17 trabajadores, pero finalmente no lo llevo a cabo.