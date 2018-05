La Filmoteca acoge proyecciones y mesas redondas sobre diversidad e igualdad con la XIII Muestra de Cine LGTBI

La Filmoteca de la Región de Murcia inaugura mañana 15 de mayo la XIII Muestra de Cine LGTBI, un ciclo organizado por el Colectivo No Te Prives (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región) en colaboración con la consejería de Turismo y Cultura. La muestra terminará el 20 de ese mismo mes.

Durante esta semana, se realizarán diferentes proyecciones de películas que destacan, además de por su calidad, por tratar diferentes temas relacionados con la diversidad, la igualdad de derechos y las realidades a las que se enfrentan las personas homosexuales, transexuales o bisexuales. Asimismo, se realizarán mesas redondas y presentaciones de libros, entre otras actividades.

La programación de cine de la XIII Muestra LGTBI comenzará mañana martes, a partir de las 19:00 horas, con una doble sesión en la que se proyectarán las películas ‘Tierra de Dios’ (Reino Unido, 2017), por la que su director, Francis Lee, fue premiado en Sundance; y ‘120 pulsaciones por minuto’ (Francia, 2017), que obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes y que narra la lucha llevada a cabo en los años 90 por un grupo de activistas para concienciar sobre el sida.

El miércoles, 16 de mayo, se programarán otros dos filmes: ‘Call Me By Your Name’ (Italia, 2017), que narra el intenso y revelador verano de un joven de 17 años a principios de los 80 en el norte de Italia y que logró, entre otros reconocimientos, el Oscar al Mejor guión adaptado, y ‘La herida’ (Sudáfrica, 2017), que también aborda la realidad de la homosexualidad, en esta ocasión, en el contexto de una tribu en el corazón de Sudáfrica.

Las cuatro películas se proyectarán de nuevo los siguientes días y la programación finalizará el sábado, 19 de mayo, con ‘Una mujer fantástica’ (Chile, 2017), una premiada y exitosa producción protagonizada por una mujer transexual que se enfrenta al fallecimiento de su pareja, ganadora del Oscar a la Mejor película de habla no inglesa.

En esta edición, el Colectivo No Te prives concederá los distintivos ‘Plumas de Plata’ a Jesús Generelo (presidente de la FELGTB), y a Rubén López (responsable del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia). Asimismo, las dos mesas-coloquio se celebrarán mañana (Mesa Trans Diversa) y el sábado (Mesa ‘Familias homoparentales educando en la diversidad’), mientras que el viernes Sam García Pérez presentará su libro ‘H&H Paradise’.