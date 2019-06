PREVIA | El XXII Jazz San Javier arranca con conciertos de primer nivel

La XXII edición de Jazz San Javier comienza esta noche de viernes con dos actuaciones que ya han acaparado la máxima atención de los aficionados españoles y del resto del continente que residen en nuestra Piel de Toro. Se trata del compositor, guitarrista y cantante cartagenero Fernando Rubio & The Inner Demons que presentará su reciente disco "Cheap Chinese Guitar" para, posteriormente, cambiar el decorado para recibir a una mítica banda anglosajona que lidera el escocés Mike Scott: The Waterboys. También dejarán muchas de las canciones que conforman su doble disco publicado el pasado mes de mayo, aunque no faltarán las más significativas de una trayectoria de 40 largos años en los que han existido diversas etapas para este grupo.

Pero no solamente serán estos nombres los que el Festival de Jazz de San Javier nos ha preparado para esta edición de 2019. También destacarán conciertos que no habrá que perderse si es que no se puede asistir a los que conforman las 17 noches programadas con un total de 28 conciertos. Si hay que elegir, por favor no se pierdan el de Bernard Van Rossum y su Flamenco Big Band que, obviamente, fusionan flamenco con jazz en sus diferentes corrientes con un resultado para el directo espectacular.

Flamenco Big Band Festival Jazz San Javier

Tampoco deben perderse alguna de las varias novedades que Jazz San Javier acoge este año, como la voz increíble de un nuevo valor del jazz vocal: Jazzmeia Horn. Es una voz que atrapa a músicos del género, quienes la califican como una de las mejores de los últimos 40 años y aunque a Jazzmeia posee su propio timbre y estilo no puede evitar que la comparen con voces como Nancy Wilson o Sarah Vaughan.

Jazzmeia Horn Festival Jazz San Javier

El 19 de julio, la cantante de origen italiano Roberta Gambarini y Fabrizio Bosso a la trompeta llevarán a cabo un concierto homenaje al desaparecido Roy Hargrove. Como también lo habrá para el oscarizado compositor, pianista y director Michel Legrand que nos dejó meses atrás. Será en la primera parte de la clausura de esta XXII edición, el 27 de julio próximo.

Steve Gadd Festival Jazz San Javier

Antes, tendremos la suerte y oportunidad de ver en acción a tres auténticos pilares del género. El primero será el baterista Steve Gadd y su Banda, para el día 20 de Julio. Gadd ha tocado con lo más granado del género, entre los que se pueden nombrar a Chick Corea (formó parte de su grupo durante varios años), Frank Sinatra, Lee Ritenour, Chet Baker o para Joe Cocker, James Taylor o Simon y Garfunkel en terrenos ya no tan jazzísticos.

Chick Corea Festival Jazz San Javier

Al día siguiente, el domingo 21 de Julio, regresa al festival tras diez años de ausencia, el contrabajista Ron Carter, al que se va a entregar el 'Premio A Toda Una Carrera Musical' que otorga anualmente Jazz San Javier. Carter está cercano a cumplir una trayectoria de 70 años, durante los cuales ha tocado, lógicamente, con algunos de los grandes nombres del género amén de atesorar casi tres mil grabaciones en estudio. Leyendo viva, sin duda, que no hay que perder la oportunidad que nos ofrece este festival.

Ron Carter Festival Jazz San Javier

Por último, y no menos importante, el pianista y compositor Chick Corea. En la pasada edición estuvo con su trío en acústico y dejó un recuerdo imborrable en todos los que tuvimos la suerte de verlo. En esta ocasión, Chick Corea llega a San Javier para ofrecer uno de los conciertos que conforman su gira 2019 titulada "My Spanish Heart", en una revisión de su disco de 1976 al que ha sumado músicos españoles y latinoamericanos como el saxofonista español Jorge Pardo, los flamencos Niño Josele a la guitarra y el bailaor Niño de los Reyes, o Carlitos del Puerto, Luisito Quintero, Mike Rodríguez, Steve Davis y Marcus Gilmore.

En definitiva, una XXII edición esta del Jazz San Javier que vuelve a colocarle entre los preferidos del panorama español y europeo. De todo ello, les iremos informando en estas páginas de eldiario.es de la Región de Murcia.