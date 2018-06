Tere Marín-Blázquez, bloguera gastronómica: "No hay seguidor mío que no sepa lo que es una marinera"

Tere Marín-Blázquez creó en 2010 el blog ' Las María Cocinillas'. Ocho años después, lo que empezó como pasatiempo se ha convertido en su profesión y forma de vida. La experiencia de casi una década en la divulgación gastronómica la vuelca ahora en '360 grados' (Raspabook), libro de recetas donde cabe lo actual y lo tradicional, lo nacional y lo internacional, todo unido por un inequívoco sentimiento de amor a la cocina. El próximo 14 de junio por la tarde Tere ofrecerá un coloquio con firma de ejemplares en la librería Educania.

'360 grados' es un título curioso para un libro de cocina.

Se refiere a los cambios que una se ve a veces obligada a afrontar en la vida: Yo no estudié nada que tenga que ver con la cocina. Soy arquitecta técnica. Sin embargo, ciertos acontecimientos personales me llevaron a una serie de cambios. En esa etapa, el blog de cocina que había abierto de más joven se convirtió primero en un apoyo y, con el tiempo, en mi medio de vida.

¿Cuáles fueron esos cambios?

A los veinticinco años tuve un problema de espalda que me obligó a dejar el trabajo y que me limitó en la mayoría de actividades de la vida diaria. Ni siquiera podía estar más de cinco minutos en la misma posición. Cuando con el tiempo empecé a encontrarme mejor, me di cuenta de que la cocina, que se había convertido en mi hobby, me ayudaba a recuperar mi vida normal y a ver las cosas de otra forma. Decidí apostar por ella.

¿Cómo entró la cocina en tu vida?

Empecé con mi hermana, que es periodista. Ninguna de las dos teníamos ni idea de cocinar, pero una tarde nos dio por hacer unas magdalenas y nos salieron bien. Fue ella quien tuvo entonces la idea de abrir un blog, y al final, con el paso del tiempo, lo acabé llevando yo sola, como entretenimiento. Cuando más tarde me independicé, cocinar se convirtió en una necesidad: En mi casa con mi madre siempre se había comido superbién y yo no quería perder ese hábito. Así que cogí los recetarios de mis abuelas y aprendí a hacer sus platos.

Luego llegó el problema de salud que te hizo replantearte las cosas. ¿Cómo es ese momento en que una dice: "Me tengo que reinventar"?

Tienes miedo. Todos tenemos miedo, pero hay ocasiones en que hay que dejarlo atrás. Me llegaban circunstancias que yo no podía superar: Con veinticinco años no podía hacer la mayoría de cosas que hubiese querido. Pero la medicina ha avanzado muchísimo, y cuando mejoré y me di cuenta de que podía volver a hacer muchísimas cosas de nuevo, me dije: "Voy a quitarme el miedo y a hacer todo lo que quería y no podía. Si se me tienen que poner límites que me los pongan, pero que no sea yo quien me autolimite". Entonces hice cursos de cocina, talleres sobre edición de foto y vídeo, me fui adentrando en el mundo blogger… Hoy el blog y la cocina son mi vida y mi trabajo.

Lauren y Tere presentándose en su blog 'Las María Cocinillas'

Un hito clave en tu profesionalización fue el premio del Canal Cocina a la mejor youtuber que ganaste en 2015.

Me lo anunciaron en plena mudanza a Barcelona. Dos grandes cambios en mi vida que sucedieron a la vez y que me abrieron nuevas oportunidades, porque en Madrid y Barcelona es donde más se mueven estos temas y donde las empresas más apuestan por Internet.

Mucha gente puede pensar que abrir un blog y ganar dinero con él es cosa fácil.

Esto es como cualquier empresa que empieza de cero: Los comienzos son superdifíciles. Desde que empecé a dedicarme 100% al blog hasta que logré monetizarlo pasaron dos años. Es un proceso que lleva tiempo y trabajo, pero si se hacen bien las cosas, como todo en la vida, termina dando sus frutos.

¿Hay mucha gente interesada en hacerse blogger profesional?

Es un tema que interesa cada vez más. Muchas chicas, que es la mayoría de mi público, trabajan en cosas que no les llenan, que no tienen que ver con lo que estudiaron y quieren dar ese cambio. Me preguntan cómo ganar dinero con un blog.

Algo nada sencillo.

A menudo la gente no comprende que detrás de un blog pueda haber una empresa o un grupo de trabajo, en este caso mi chico y yo. Que hay un horario como el de cualquier oficina o comercio. Que hay que invertir muchísimas horas en pensar recetas, fotografiarlas, grabarlas, editarlas. Una vez das el salto a lo profesional, ya no creas contenidos sólo para ti, sino también para otras marcas. Das talleres, cursos, ahora hemos hecho el libro…

En él revelas que tus abuelas y tu madre fueron tus primeras maestras.

Algunas de las recetas de mis abuelas están recogidas en el libro, sí. Son cosas a menudo de cuchara, sencillas, pero muy ricas y que a la gente le encantan, como la olla gitana.

¿Qué criterios habéis seguido para seleccionar las recetas?

Mi cocina es del día a día. Lo que pongo son las recetas que hago en casa, lo que me gusta a mí, ya sea tradicional, cocina más actual o de otros países; saludable, vegetal, postres (que no pueden faltar, a los de Youtube les encantan los dulces)… pero siempre cosas fáciles y accesibles. Luego nos hemos reservado un apartado para esas recetas más personales, creadas por nosotros, o que son interpretaciones nuestras de platos clásicos.

¿Qué cosas de la cocina murciana se cuelan en tus recetas?

Todo: Hacemos mucho zarangollo, ensalada murciana… En Murcia se come muy bien, con su cocina tradicional, con productos del campo, de la huerta. Y bueno, no hay seguidor mío que no sepa lo que es una marinera.