Velina: feminismo, naturaleza y sencillez

Siempre se ha dicho que lo importante no es cómo se empieza. De cualquier otra forma, todos estaríamos condenados por el estigma de esa primera vez en la que todo es un desastre. Me entrevisto con Verónica (@velina_studio en Instragram) un jueves a finales de abril. Es una de las más veteranas del street art de la Región y acaba de realizar una colaboración con la Concejalía de Igualdad de Cartagena con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, plasmando en las paredes de la ciudad trimilenaria los rostros de científicas como la bioquímica Margarita Salas. De gesto risueño y despreocupado, ha estado vinculada al mundo del arte desde pequeña, aunque solo se considera artista a sí misma en el epígrafe de la declaración de la renta.

“Creo que hay gente que se envalentona mucho y se llama artista a sí mismo, y, no quiero criticar a nadie, pero para mí es una palabra con mucho significado”, dice Velina.

Su perfil se aleja mucho del de una artista ególatra; su actitud es la de una persona que hace su trabajo sin pretender ser más de lo que es, sin que aquello suponga bajar los brazos. Le pregunto por sus inicios porque lo normal en los artistas urbanos es el starter pack de bote de montana y sudadera con capucha.

“Empecé con el graffiti en la universidad estudiando Bellas Artes. Sin embargo, la primera vez que cogí un bote fue a los quince años, con una amiga. Compramos un bote de spray de color plata y otro violeta. Yo no sabía cómo se usaba, así que apreté la boquilla por el lado equivocado y terminé con la mano llena de color violeta”.

¿Cómo era participar de un movimiento que estaba tan restringido solamente a hombres?

En realidad no creo que estuviese restringido; es decir, nadie nos decía que las chicas no podíamos hacer graffiti ni nada parecido, simplemente no nos llamaba tanto la atención como podían hacerlo otras cosas.

Y, ¿crees que has tenido cierto papel en el factor de inclusión de las chicas en el graffiti? Al fin y al cabo, eres de las primeras que ha participado en el movimiento y es posible que hayas influido a muchas para dar el paso.

Bueno, creo que ayuda el hecho de que otras chicas vean que hay mujeres haciendo esto, por supuesto. Cuando yo empecé había cierto pique entre nosotras porque éramos pocas y pugnábamos más por destacar entre las demás. No había tanta sororidad en aquel entonces como la que hay ahora.

¿Profesionalmente en qué momento empezaste a dedicarte a ello?

Empecé pintando murales en 2006, y a lo largo de este tiempo he ido haciendo más cosas; es ahora realmente cuando estoy empezando a despuntar y de hecho, le debo mucho a Kraser por haberme dado la oportunidad de poder participar en muchos eventos, como el One UrbanWorld y demás, con obras que son mías al 100% sin tener que seguir directrices de nadie. Ahora mismo me siento a gusto con lo que hago, pero creo que estoy todavía en la pista de despegue de donde quiero llegar. A partir de ahora intentaré tener una proyección más internacional.

¿Y qué hay de los trabajos a demanda?

Son los que me dan de comer, al fin y al cabo, pero todo suma. Aunque realmente para mí no tengan tanta importancia, son importantes para mí por ello. Pero los que me llenan realmente como artista son en los que tengo mayor libertad.

Y es que la pintora murciana es un claro ejemplo del dicho aquel que dice que no se le pueden poner puertas al campo; el arte es, en muchos casos, un ejercicio unilateral de expresión que depende únicamente del que lo realiza.

Hay mucha huella de la naturaleza en tu obra.

Me gusta mucho la naturaleza, los temas de herbología y los libros de botánica. Me ayudan a conseguir la inspiración que necesito muchas veces. El año pasado en el 'Mucho Más Mayo' la temática iba relacionada con el cambio climático y la ecología, y traté de buscar la fauna característica de Alumbres. Encontré un ave, típica de la zona, que se llama piquituerto, una especie de pájaro con el pico torcido para abrir las piñas, y quería tratar de concienciar a la gente del pueblo de la naturaleza que les rodea. Muchos se sorprendieron al ver que ese pajarito tenía el pico torcido porque nunca lo habían visto.

Está claro que el arte urbano tiene un poder reivindicativo superior al que quizá pueda tener el arte expuesto en galerías porque tiene un alcance más masivo y está dirigido a cualquier persona que pueda pasar por delante. Una buena parte de tu obra gira en torno a la mujer, ¿qué opinas del impacto que puede tener un mural feminista para la consolidación de ciertas ideas en el público general?

Si te soy sincera, no lo había pensado. Siempre que pinto intento pensar en la repercusión a nivel social que puede tener lo que hago, por esto que dices de que el alcance es mucho más grande que en otro tipo de trabajos. Aunque no lo había planteado en un movimiento político tan marcado como puede ser el feminismo. En el mural que acabo de terminar en la Politécnica de Cartagena con el tema de las mujeres en la ciencia, sí que me he dado cuenta de que ha habido muchísimas mujeres que se han parado para agradecerme el acto de estar representando y dando visibilidad a mujeres científicas, incluso mandándome mensajes por Instagram agradeciéndome por hacerlo, diciendo que se sienten orgullosas y son cosas que hacen falta. Y me ha impresionado porque no sabía que podía tener tanta fuerza. También me ha llamado la atención que la mayoría de la gente que se ha acercado mientras pintaba me agradecía ya no el embellecimiento de la ciudad, que es lo que te suelen decir, sino por la temática. Gracias por pintar mujeres, gracias por darnos visibilidad. Han sido las consignas más repetidas. Y creo que es un punto muy a favor, porque el street art consiste en llevar un mensaje tan general como es absolutamente cualquier persona que pise la calle. No estás sectorizando el público.

Para un hombre incluso, que se encuentre en proceso de deconstrucción o de cambiar ciertas ideas o comportamientos educacionales o culturales, este tipo de cosas son importantes también.

Por supuesto. Al final es como dices, es algo cultural que tiene que ir cambiando poco a poco. De forma innata no se pueden cambiar. Son un refuerzo positivo. La gente joven que pasa por delante de este tipo de obras ya lo puede ver como algo natural. Además, me da mucha satisfacción de que a nivel internacional el tema del feminismo se está trabajando con mucha fuerza y mucha paridad en casi todos los puntos del mundo. Granito a granito al final se hace una montaña, y creo que es lo que la mujer a día de hoy está sintiendo. Está yendo a una velocidad que impresiona, y eso es muy positivo.

Volviendo al tema de la creatividad. ¿Cómo superas un bloqueo creativo?

El primer bloqueo que tuve fue entrando en la universidad, que no es que yo tuviera un estilo muy definido, pero tenía mucha motivación; pero fue llegar a la universidad y empezar con el círculo cromático, con “las sombras hay que hacerlas de esta manera”, “el pincel se usa así”, y todos a pintar de la misma forma y a mí eso me mataba. Porque yo no podía seguir esas directrices, mataba mi creatividad. Aunque el peor de todos vino por una vez que tenía que preparar una exposición para una galería. La galerista me metía mucha presión y mucha prisa, y yo de tener las cosas súper claras acabé totalmente bloqueada. Al final lo que hice fue utilizar esa frustración que me generaba como sujeto central de la exposición. Uno de los periodistas que fue a la galería me preguntó por el tema principal de la obra, y le contesté, delante de la galerista, que fue el follón que me dio para terminar el trabajo a tiempo.

Velina es una artista peculiar. Alejada de todo ego y con una visión muy natural de lo que la rodea. Su técnica es exquisita y su capacidad para generar arte de las cosas que le parecen bellas o importantes es digna de admiración. Una artista concienciada y que representa muy bien el espíritu curioso y soñador que caracteriza a los que hacen del arte un modo de vida. Y para alguien que lleva toda una vida dedicada a las artes plásticas, su trabajo habla más de su personalidad que ella misma.

El autor de las fotografías aparecidas esta entrevista es Pablo Sánchez del Valle (@PSVFOTO en Instagram).