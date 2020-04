El Consejo de Estudiantes reclama a la UMU fraccionar el pago de las matrículas por la crisis del COVID-19

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) ha solicitado al rectorado de la UMU la aplicación de medidas destinadas a paliar las consecuencias económicas que la crisis sanitaria del coronavirus pueda tener para sus estudiantes. El CEUM señala que son consciente de la situación de "excepcionalidad a nivel político, social, económico, y académico" que se está experimentando por el COVID-19.

Es por ello por lo que demandan una serie de medidas para paliar los "futuros perjuicios del estudiantado en su conjunto, especialmente en aquellos con recursos más escasos". Peticiones que, como la situación actual, califican de "excepcionales" pero con la "esperanza" de que algunas de ellas perduren en el tiempo.

Los representantes estudiantiles recuerdan en el escrito que, según el último informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), "las universidades devuelven la sociedad 4,3 euros por cada euro invertido en ellas en términos fiscales; aportan el 9,8 por ciento del capital humano de la población activa española, y el 27,8 ciento del capital tecnológico; el dinero destinado a las universidades no es nunca un gasto, siempre es una inversión".

El Consejo de Estudiantes demanda un aumento en el fraccionamiento del pago de matrícula del próximo curso a diez plazos, al igual que se hace en otras universidades públicas españolas, y un aumento del presupuesto destinado a ayudas propias al estudio para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la beca del Ministerio.

Asimismo, reclaman a la Comunidad Autónoma la suspensión de la penalización por segundas (y sucesivas) matrículas en las asignaturas cursadas durante la crisis sanitaria actual. "Se trata de una situación excepcional y sobrevenida en la que los estudiantes van a tener mayores dificultades para enfrentarse a la evaluación académica, a la vez que pueden ver mermada su capacidad económica, algo que no debe verse penalizado en un mayor coste de la matrícula", declara Miguel Ángel García, Vicepresidente Primero del CEUM.

"No se tendría que pagar la penalización del 100% sobre el importe de primera matrícula, sino simplemente de nuevo una primera matrícula", añade García. Solicitan, además, que el Gobierno regional aumente la financiación a la Universidad de Murcia para poder hacer frente a las necesidades económicas fruto de esta situación sobrevenida.

A nivel nacional, solicitan eliminar los criterios académicos en la concesión de becas, debido a que los factores "ambientales, psicológicos y los cambios en docencia y evaluación por la situación de excepcionalidad que va a sufrir el estudiantado perjudicará seriamente en muchos casos a sus rendimientos académicos".

También piden que no se solicite la devolución del importe al estudiantado que pierda su beca por rendimiento académico: "No es nada justo pedir que se devuelva el importe de la beca (con sus respectivos intereses) por una bajada en el rendimiento académico". El CEUM achaca que en la situación actual "es muy difícil conocer la situación en la que se encuentra cada persona que estudia en nuestras universidades, no podemos saber el momento por el que está pasando".

El aumento del presupuesto destinado a becas es otras de sus peticiones. El Consejo de Estudiantes señala que la próxima crisis económica provocará que una "gran parte del estudiantado" precise la recepción de becas para poder entrar a estudiar en la universidad y/o para continuar sus estudios. "Es necesario que aumente el presupuesto para poder ayudar a todas esas personas que quieren estudiar".

Desde el equipo rectoral de la Universidad de Murcia expresan, en declaraciones a eldiario.es de Murcia, que están analizando "detenidamente" las propuestas remitidas desde el Consejo de Estudiantes, y aseguran que en cuanto tengan medidas concretas "se harán públicas".