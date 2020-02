Polémica en la comunidad universitaria por no condecorar al exrector Orihuela con la Medalla de Oro

La Universidad de Murcia (UM) ha entregado el viernes 14 de febrero por la mañana las Medallas de Oro a cinco exrectores para homenajear sus trayectorias a lo largo de sus mandatos. Esta condecoración ha suscitado polémica entre la comunidad universitaria porque en la lista de galardonados no figuraba el nombre del exrector de la UM José Orihuela Calatayud.

José María Abellán, profesor titular de la UM, ha mostrado su indignación a este medio: "Con independencia del balance que merezca el único mandato de Orihuela como Rector, él es tan merecedor de la Medalla de Oro como cualquiera de los demás exrectores que ahora van a recibirla". Abellán ha pedido que "si hay que hacer una evaluación de méritos para diferenciar los buenos de los malos antiguos rectores que se haga explícita para su público conocimiento y escrutinio".

El docente universitario, que forma parte del departamento de Economía Aplicada, ha confesado que el no condecorar a un exrector "tiene todo el sentido del mundo cuando el destinatario de la medalla en cuestión disfruta de un segundo mandato y, en ese caso, habría que evitar la situación de que un rector se autoimponga a sí mismo una distinción". No obstante, ha ahondado en que no tiene sentido "en el caso de Orihuela puesto que no se presentó a la reelección".

Este medio ha tenido acceso a la orden del 29 de noviembre de 1979 reguladora de la Medalla de la Universidad de Murcia y al BOE del 21 y 22 de diciembre de 1979. La normativa de distinciones se ha ido construyendo desde su primera versión en 1979 atendiendo a nuevos supuestos que han ido surgiendo, como los potenciales beneficiarios de la Medalla a la Dedicación Universitaria al cumplir 25 años de trabajo en la Universidad y la Medalla de Oro destinada a los Rectores cuando hayan cumplido su mandato. En la última Normativa de 2019, aprobada por unanimidad en el claustro en junio de 2019, se aprobó su aplicación inmediata.

Según ha explicado el Vicerrector de Comunicación de la UM, Javier Martínez Méndez, con esta modificación "se intenta solventar el problema de los últimos 30 años, en los que dicha concesión a los exrectores podía llevar a una serie de subjetividades más que al reconocimiento y gratitud objetivos por los servicios prestados desde tal responsabilidad".

Fruto de este cambio normativa, la Comisión de Distinciones Académicas comunicó al rectorado la concesión de la Medalla de Oro a los exrectores José Antonio Lozano, Juan Roca, Juan Monreal, José Ballesta y José Antonio Cobacho como reconocimiento a su entrega y sus destacados servicios prestados a la institución universitaria durante sus mandatos respectivos.

El Vicerrector señaló: "En junio del año pasado cambiamos el reglamento donde se aprobó que todos exrectores recibirían la Medalla de Oro una vez transcurrido cuatro años de concluir su mandato y a José Orihuela le quedan dos años para cumplir ese plazo".

Martínez ha añadido que "quienes están diciendo que hemos dejado fuera a Orihuela son los mismos que no se han leído el reglamento de dos páginas". El Vicerrector concluyó sentenciando que "algunas de las personas en desacuerdo ahora, votaron en su día a favor".

En mayo de 2019 la Universidad de Murcia aprobó la modificación del reglamento de distinciones académicas, que databa de 2003, y que erróneamente remitía a este BOE de 1979. El reglamento de 2003 señalaba que podría concedérsele “a los Rectores de la Universidad de Murcia” cuando hubieran concluido su mandato. Sin embargo, la actualización de 2019 incorpora un pequeño matiz: una nota a pie de página que indica que ha de transcurrir, al menos, una legislatura de por medio para que el último Rector pueda obtenerla.

La indignación se ha extendido también en las redes sociales. En uno de los comentarios se lamentaban por "el feo que han hecho en un acto de este tipo".