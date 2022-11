Arrancan los paros de la educación pública en Murcia: “Estamos a la cabeza de horas lectivas y bajas psiquiátricas”

Bajada de ratio por aula y de horas lectivas por docente, más recursos humanos, revertir los recortes de 2013 en la enseñanza pública y un plan para mejorar las infraestructuras educativas. Son algunas de las reivindicaciones de los sindicatos que han convocado para este jueves y el de la próxima semana una huelga de 12.00 a 17.00 horas en los centros educativos de la Región. Una huelga convocada por UGT, STERM y CCOO, y que apoyan colectivos como Docentes Unidos. “Hemos tenido que elevar el nivel reivindicativo porque hace más de 12 años que no se revierten los recortes y en 2019 el presidente autonómico, Fernando López Miras, se comprometió a ir reduciéndolos de forma progresiva, pero nunca se hizo”, se queja Juana Antonia del Vas, representante de UGT de Enseñanza Pública.

Del Vas teme que si no se da la vuelta al escenario, “la calidad de la enseñanza pueda verse afectada porque tenemos una escuela pública muy buena pero es gracias al esfuerzo de los docentes”. Y piden desde UGT que se arme un plan de infraestructuras y se deriven partidas económicas al capítulo uno para pagar atrasos como los trienios, la extraordinaria de 2014, itinerancias, o la sentencia de pago de los veranos en 2018 que los interinos no han terminado de percibir.

Susana Valverde, representante de UGT, confía en que los docentes secundarán la huelga en la medida de sus posibilidades, pero señala que la Consejería ha establecido unos servicios mínimos “muy elevados”.

En opinión de Del Val, hay una “intención” de agotar a la escuela pública: “No se puede ver en unas condiciones tan deplorables y hay que reactivarla, porque en caso contrario, habrá más movilizaciones y la primavera promete ser intensa; esperamos que se adopten medidas concretas en vista a las próximas elecciones”.

Clases en la calle, en La Unión

El portavoz de Educación de CCOO en la Región, Nacho Tornel, recuerda que el último plan de infraestructuras educativas en la Región se hizo en 2009: “Cuando hacen un plan tienen que reconocer las carencias que hay y el Gobierno regional no está dispuesto ni siquiera a eso”. En el colegio Rey Juan Carlos del municipio murciano de La Unión, denuncia, “están dando clase en la calle porque les han echado de los barracones en los que llevaban instalados desde 2014 para construir el pabellón del centro”.

Tornel denuncia el hecho de que tanto la presidencia como la vicepresidencia del Consejo Escolar de la Región esté en manos de representantes del sector privado que “tiene eminente intereses de parte”. El representante de CCOO subraya que mientras el “pasado junio se concedía 59 cupos más para la atención a la diversidad en centros privados concertados, a día de hoy en las escuelas públicas sigue habiendo falta de este personal”. Esta misma situación se repite en la FP: mientras que muchos alumnos se encuentran sin plazas en centros públicos, “siguen abriendo ciclos en la privada”.

Por otro lado, la Region de Murcia es la única comunidad que ha eliminado al 100% los profesores de apoyo que se sumaron a los centros durante la pandemia. “Si se hubieran mantenido esos 1.500 profesores Covid se hubiera podido bajar la ratio, una de las cosas más importantes para mejorar la calidad”, denuncia Juan José Molina, diputado de Ciudadanos en la Asamblea Regional. “Hemos sido la comunidad donde los niños han acudido menos a clase durante la pandemia, con lo cual arrastran un retraso muy grande que se podía haber mejorado con ese profesorado de apoyo”, añade.

Crisis aguda de salud mental

Desde Sterm Intersindical añaden que el personal docente está exhausto, y coindicen en que “ya viene de décadas de recortes y privatización”. Según el sindicato de la Intersindical, “se necesita mucho refuerzo para la orientación y el trabajo socioeducativo, por la crisis aguda de salud mental, y es un clamor que hay que bajar las ratios y las horas lectivas”.

La Región de Murcia -señalan- se está quedando al margen del “enorme” esfuerzo presupuestario que están haciendo tanto el Estado, como la UE o la mayoría de comunidades autónomas. “Tenemos que llegar al 5% de gasto educativo regional para poder rescatar la red pública”. En cuanto a las horas lectivas, apuntan, el personal docente de secundaria en la Región tiene 20 o 21 horas lectivas (con alumnos) semanales, además de guardias, reuniones y tareas burocráticas. “No hay ninguna comunidad con más horas lectivas, ninguna sobrecarga más la labor docente, ni ninguna se acerca a las cifras de bajas psiquiátricas de Murcia”. Por ejemplo, Valencia, Andalucía o Canarias están a 18 horas lectivas. En esta última comunidad, Canarias, se ha alcanzado un acuerdo de mejora “histórico”, con financiación, o también está el caso de Cataluña, en donde los docentes han arrancado con huelga bajada de lectivas.

Vladimir Solá, coportavoz de Sterm, apunta a que los paros son una continuación de los 'jueves verdes'. “Nuestra intención es ir construyendo movilización y hacer un test de cómo está el profesorado antes de tomar otras decisiones; estamos en plena negociación presupuestaria y se abre la ventana electoral, en muchas comunidades se están consiguiendo avances”. La portavoz de Docentes Unidos, Susana Navarro, dice de las movilizaciones de los jueves “que hasta en Vallecas están empezando a imitarnos”.

Siguiendo la estela de #docentesunidosmurcia,desde Vallekas denunciamos la terrible situación en la que se encuentra la educación pública madrileña.Animamos al resto de centros a #liarlaverde.Llenemos las RRSS de claustros organizados por la #educacionpublica #mareaverde pic.twitter.com/jNTv2e0ihX — asambleaprofesiesmadridsur (@asambleaiesmsur) 21 de octubre de 2022

Solá pone encima de la mesa que los incrementos presupuestarios de la Comunidad no llegan al 10% para la pública pero sobrepasan el 40% para la privada y concertada, “que crece a mayor ritmo, gana más familias y la pública se va estragulando; se cierran líneas, y se le van dando bocados al servicio público”. En su opinión, la situación es crítica porque “el alumnado está muy abandonado y el profesorado está exhausto, tenemos las tasas de consumo de ansiolíticos entre los docentes más elevado de España según un informe del Colegio de Psicólogos de Murcia”.

Susana Navarro, portavoz de Docentes Unidos, incide en el tema de la salud mental: “Está muy mermada, cada vez hay más intentos de suicidio y casos de autolisis, y no se le da una correcta cobertura desde Salud Pública ni desde los centros, estamos abandonando al alumnado pero en un instituto, por ejemplo, con 800 o 1.000 alumnos y un orientador poco se puede hacer”. Cuando los profesores se movilizan, insiste, “no es solo por nuestro interés, también porque detrás tenemos una materia prima que son las personas por las que trabajamos y que son los principales perjudicados por los recortes”.

Navarro concreta que entre sus reclamaciones están también “aumentar las plantillas de trabajadores sociales, auxiliares técnicos educativos, o reducir las horas a los mayores de 55 años sin que haya mermas en su nómina” pero “estamos totalmente vendidos y estamos temblando porque vemos cómo se huele también aquí el ayusismo en los servicios públicos”.

“Desprecio por la educación”

“Ahora se han alargado los tiempos para sustituir las bajas docentes -pueden llegar a de diez a doce días sin profesor en las aulas-”, señala el responsable de Educación del PSOE de la Región de Murcia, Antonio José Espín. “Somos la comunidad que menos becas de comedor teniendo a uno de cada tres niños en riesgo de pobreza”, añade.

López Miras no le da “ningún valor” a la educación: “Ha puesto al mando de Educación a una consejera de ultraderecha que, además de no tener ni idea de gestión educativa, está siendo el brazo ejecutor para hacer las barbaridades que el PP no se atrevería a hacer”, dice en referencia a Mabel Campuzano (exVox). “Con Campuzano se han coronado; hay que recordar que ha sido la recompensa al apoyo tras la moción de censura para poder seguir gobernando”, añade el socialista. La consejera murciana de Educación, además, “lleva seis meses sin aparecer por la Consejería”, apuntan desde los sindicatos.

En opinión de Susana Navarro, desde la Comunidad se “desprecia” hasta tal punto la educación que “les da igual a quién colocar al frente de la Consejería”, en referencia a las dos últimas consejeras que han pasado por el área esta legislatura, Esperanza Navarro (PP), primero, y Campuzano, después. “Moreno es maestra que pero tampoco ejercía la labor de consejera demostrando empatía con el colectivo, y Campuzano, es una mujer que no tiene nada que ver con la enseñanza; es una marioneta de un Gobierno que tiene como objetivo desmantelar la educacion pública en beneficio de la concertada”.